અમદાવાદના વધુ એક વૃદ્ધ થયા સાયબર ક્રાઈમનો શિકાર, ઠગબાજોએ 1.84 કરોડથી વધુની રકમ પડાવી
અમદાવાદના 68 વર્ષીય એક નિવૃત્ત વૃદ્ધને સાયબર ઠગોએ ઊંચા વળતરની લાલચ આપી તેમની પાસેથી 1.84 કરોડથી વધુની રકમ પડાવી લીધી હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.
Published : October 18, 2025 at 1:12 PM IST
અમદાવાદ: સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ અને સરકારના સતત લોકજાગૃતિના પ્રયાસો છતાં સાયબર ક્રાઈમના ગુનાઓ થતાં રહે છે. ત્યારે અમદાવાદ શહેરમાં વધુ એક વૃદ્ધને આવા જ સાયબર ગઠીયાએ વિશ્વાસમા લઈને છેતરી લીધ અને તેમની પાસેથી કરોડો રૂપિયા પડાવી લીધા. અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં રહેતા 68 વર્ષીય એક નિવૃત્ત વૃદ્ધને સાયબર ઠગોએ ઊંચા વળતરની લાલચ આપી તેમની પાસેથી 1.84 કરોડથી વધુની રકમ પડાવી લીધી હોવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. આરોપીઓએ આ છેતરપિંડી ફેસબુક, વોટ્સએપ અને એક બનાવટી રોકાણ વેબસાઈટના સંયોજનથી આચરી હતી. સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી સમગ્ર નેટવર્કની તપાસ શરૂ કરી છે.
કેવી વૃદ્ધ બન્યા સાયબર ઠગનો શિકાર ?
સપ્ટેમ્બર 2025 થી ઓક્ટોબર 2025 દરમિયાન નગીનદાસ અમુલખભાઈ વાલાણી સંપૂર્ણ રીતે સાયબર ઠગોના ગાળીયામાં ફસાઈ ચુક્યા હતાં. નગીનદાસ અમુલખભાઈ વાલાણીએ ફેસબુક પર 'ભાવેશભાઈ' નામના એક પ્રોફાઇલ પર 'મલ્ટીપલ ક્લસ્ટર બિઝનેસ' સંબંધિત આકર્ષક રોકાણની જાહેરાત જોઈ હતી. આ જાહેરાતથી લલચાઈને તેમણે એક વોટ્સએપ નંબર પર મેસેજ કર્યો. સામેથી વ્યક્તિએ પોતાનું નામ 'ભાવેશ બેંગ્લોર' જણાવ્યું અને દાવો કર્યો કે તેઓ 'બેંક-ટુ-બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન' આધારિત આ બિઝનેસમાં મોટા અને સુરક્ષિત નફાની ગેરંટી આપે છે.
બનાવટી પ્લેટફોર્મ પર કરાવ્યું રજીસ્ટ્રેશન
'ભાવેશ બેંગ્લોરે' ફરિયાદીને sonnycoin vip નામની એક બનાવટી વેબસાઇટની લિંક મોકલી અને તેના પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે ફરજ પાડી. રજીસ્ટ્રેશન માટે ફરિયાદીના આધાર કાર્ડ, ઈમેઈલ આઈડી અને પાસવર્ડ જેવા દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
ઠગબાજોએ વૃદ્ધનો વધાર્યો વિશ્વાસ
રજીસ્ટ્રેશન બાદ, ફરિયાદીને 'BIG DEAL 554' નામના એક ખાનગી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ઉમેરવામાં આવ્યા હતા, જેના એડમિન તરીકે 'ભાવેશભાઈ' હતા. આ ગ્રુપમાં અન્ય 'રોકાણકારો' (જે હકીકતમાં ફ્રોડસ્ટર્સના જ માણસો હોય છે) નકલી નફાના સ્ક્રીનશોટ અને સફળતાની વાતો મૂકીને ફરિયાદીનો વિશ્વાસ વધારતા હતા.
વૃદ્ધે 1 કરોડ 84 લાખથી વધુ રકમ ગુમાવી
આરોપીઓએ 5 દિવસીય અને 7 દિવસીય 'મલ્ટીપલ ક્લસ્ટર ટ્રેડિંગ' યોજનાઓ વિશે સમજાવ્યું, જેમાં 2 હજાર થી 30 હજાર USDT (ક્રિપ્ટોકરન્સી) સુધીના રોકાણ પર ઊંચા વળતરનું વચન આપવામાં આવ્યું.'ભાવેશભાઈ' દ્વારા સતત માર્ગદર્શન હેઠળ, ફરિયાદીને જુદા જુદા બેંક ખાતાઓમાં નાણાં જમા કરાવવા કહેવામાં આવ્યું હતું. આમ ઊંચા વળતરની લાલચમાં,તેમણે ટુકડે-ટુકડે કુલ 1 કરોડ 84 લાખ 67 હજાર 620 રૂપિયા અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.
ઠગબાજો થયાં અદ્રશ્ય
જ્યારે ફરિયાદીએ રોકાણ કરેલી રકમ કે નફો પાછો ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તેમને એકાઉન્ટ બ્લોક કરી દેવાયા અથવા વધારાની ફી/ટેક્સ ભરવાનું કહીને વધુ નાણાં પડાવવાનો પ્રયાસ કરાયો. અંતે, તમામ વોટ્સએપ કોમ્યુનિકેશન બંધ થઈ ગયા અને આરોપીઓ સંપર્ક વિહોણા બની ગયા.
પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી
આ છેતરપિંડીની જાણ થતાં, નગીનદાસ વાલાણીએ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (B.N.S.) ની કલમ 316(2), 318(4), 61(2), 3(5) તેમજ આઈ.ટી. એક્ટની કલમ 66(c) અને 66(d) હેઠળ વિશ્વાસઘાત, છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કાવતરાનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. તથા આરોપીઓના મોબાઈલ લોકેશન, બેંક એકાઉન્ટની વિગતો અને નાણાંના ટ્રેઇલના આધારે સમગ્ર આંતરરાજ્ય/આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કને પકડવા માટેની તપાસ હાથ ધરી છે.
લોકોને અપીલ:
સોશિયલ મીડિયા પર અથવા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અજાણ્યા લોકો દ્વારા મળતા ઊંચા વળતરના કોઈપણ રોકાણના વચનો પર વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. ખાસ કરીને નિવૃત્ત અને સિનિયર સિટીઝનએ પોતાના નાણાકીય વ્યવહારોમાં અત્યંત સતર્કતા રાખવી જોઈએ. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા, તેની સત્યતા અને સરકારી માન્યતા ચકાસવી અનિવાર્ય છે.