ETV Bharat / state

સાયબર ક્રાઇમથી સરહદ સુરક્ષા સુધી: વિધાનસભામાં ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ રજૂ કરી ગૃહ વિભાગની કામગીરી

હર્ષ સંઘવીએ દાવો કર્યો કે, આજે ગુજરાત ભારતનું સૌથી સુરક્ષિત રાજ્ય બની ગયું છે.

ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી
ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી (ફાઈલ ફોટો - ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભામાં ગૃહ વિભાગની માંગણીઓ પર ચર્ચા દરમિયાન ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપતાં રાજ્યની કાયદો-વ્યવસ્થા અને સુરક્ષા અંગે સરકારના કામકાજની વિગત રજૂ કરી હતી. આ સાથે તેમણે કોંગ્રેસના શાસનકાળ પર પણ તીખા પ્રહાર કર્યા હતા.

ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, ગૃહ વિભાગ રાજ્ય સરકારની અભેદ ઢાલ તરીકે કામ કરે છે. રાજ્યના બજેટમાં ગૃહ વિભાગ માટે 14 હજાર 62 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જ્યારે કુલ મળીને અંદાજે 17 હજાર કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે નાણાંમંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ સમયની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને આ ફાળવણી કરી છે.

હર્ષ સંઘવીએ દાવો કર્યો કે, આજે ગુજરાત ભારતનું સૌથી સુરક્ષિત રાજ્ય બની ગયું છે. તેમણે કોંગ્રેસના શાસનકાળને યાદ કરાવતા કહ્યું કે તે સમયમાં ગુજરાતમાં કરફ્યૂ સામાન્ય બાબત હતી અને રમખાણો ખુલ્લેઆમ થતા હતા. આજે સ્થિતિ એવી છે કે ગુજરાતની ડિક્શનરીમાંથી ‘કરફ્યૂ’ શબ્દ જ ગાયબ થઈ ગયો છે.

કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોના નિવેદનો પર જવાબ આપતાં હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, રાજ્યની જનતાએ યોગ્ય સમયે યોગ્ય નિર્ણય લીધો હતો, જેના કારણે આજે વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની સંખ્યા ગણતરીની રહી ગઈ છે. તેમણે કહ્યું કે 2027માં કોંગ્રેસના કેટલા ધારાસભ્યો ગૃહમાં રહેશે તે પણ સવાલ છે.

ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આધુનિક યુગમાં રાષ્ટ્રવિરોધી તત્વોની રીતો બદલાઈ ગઈ છે, પરંતુ પોલીસ વિભાગે પણ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને આવા તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે. ગુજરાત સરહદી રાજ્ય હોવાથી 512 કિલોમીટર લાંબી આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદની સુરક્ષા માટે પણ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને મજબૂત વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે.તેમણે જણાવ્યું કે ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે દેશમાં પ્રવેશ કરનાર બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને શોધી કાઢીને તેમને સરહદ પાર ધકેલવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

સાયબર ક્રાઈમ સામેની લડતમાં પણ ગુજરાત આગળ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું. સાયબર એક્સલન્સ માટે 1100 અધિકારીઓનું નવું મહેકમ ઊભું કરવામાં આવશે અને આશરે 298 કરોડના ખર્ચે નવું બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું કે સાયબર ક્રાઇમ હેલ્પલાઇન ક્ષેત્રે ગુજરાત દેશમાં બીજા ક્રમે આવ્યું છે.

સાયબર ક્રાઇમ સામે પોલીસની કામગીરી અંગે માહિતી આપતા તેમણે જણાવ્યું કે ગુજરાત પોલીસે 55,132 ફેક ઓનલાઇન આઈડી બંધ કરાવી છે, જ્યારે 35,719 ન્યૂડ વીડિયો કોલ સંબંધિત આઈડી પણ બંધ કરાવવામાં આવ્યા છે. સાયબર ક્રાઇમ સામેની કામગીરીમાં 302 સાયબર ગઠિયાઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને 182 કરોડ રૂપિયાના સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે.

તેમણે જણાવ્યું કે પોલીસે સમયસર કામગીરી કરીને 102 લોકોને આત્મહત્યાથી બચાવ્યા છે. તેમજ આંતરરાજ્ય ગેંગ સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ‘મિસ્ટર ઈન્ડિયા’ તરીકે ઓળખાતા આરોપીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જે દિલ્હી એરપોર્ટ પર એરલાઈન્સના ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ તરીકે કામ કરતો હતો અને ક્રિપ્ટોકરન્સી મારફતે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલો હતો.

આ દરમિયાન ગૃહમાં રસપ્રદ ઘટના પણ બની હતી. બે ભાજપ ધારાસભ્યો લવિંગજી ઠાકોર અને બલરાજસિંહ ચૌહાણ ગૃહમાં કંઈક ખાતા હોવાનું જોઈને વિધાનસભા અધ્યક્ષે તેમને ટકોર કરી હતી. અધ્યક્ષે કહ્યું હતું કે ગૃહમાં કંઈ ખાઈ શકાય નહીં અને બહાર જઈને આવીને ગૃહમાં આવવું.

પોક્સો કેસ અંગે માહિતી આપતા ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં 1439 આરોપીઓને સજા અપાવવામાં આવી છે, જેમાંથી 14 લોકોને ફાંસીની સજા અને 907 લોકોને આજીવન કેદની સજા થઈ છે. તેમણે દાવો કર્યો કે પોક્સો કેસોમાં સજા અપાવાનો રેશિયો ગુજરાતમાં દેશના અન્ય રાજ્યોની તુલનામાં વધુ છે.

આ રીતે ગૃહ વિભાગની માંગણીઓ પર જવાબ આપતા ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ રાજ્યની સુરક્ષા, કાયદો-વ્યવસ્થા, સાયબર ક્રાઇમ સામેની કાર્યવાહી અને પોલીસ વિભાગની કામગીરી અંગે વિગતવાર માહિતી રજૂ કરી હતી.

આ પણ વાંચો:

પશુઓની સારવાર સામે ડોક્ટરોની ઘટ; વિધાનસભામાં મુદ્દો ગાજ્યો, 421 વેટરનરી જગ્યા ખાલી

ઈરાન-ઇઝરાયલ યુદ્ધની મોટી અસર: ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ ખોરવાતા ગુજરાતનો ફાર્મા ઉદ્યોગ ભારે મુશ્કેલીમાં

TAGGED:

CYBER CRIME TO BORDER SECURITY
HOME DEPARTMENT WORK
ASSEMBLY
PRESENTS HOME DEPARTMENT WORK
HOME MINISTER HARSH SANGHVI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.