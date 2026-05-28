સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે દિલ્લીથી અશ્લીલ મોર્ફ્ડ ફોટા-વીડિયો અપલોડ કરનાર આરોપીને દિલ્લીમાંથી ઝડપી પાડ્યો
આરોપી સુમિત નેમચંદ શર્માએ તેમના ઈન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા સંપર્ક કરી ધાર્મિક વાતો કરી મિત્રતા વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
Published : May 28, 2026 at 8:09 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકના માર્ગદર્શન હેઠળ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મહિલાઓને સાયબર હેરાનગતિ અને ડીપફેક ગુનાઓથી સુરક્ષિત રાખવા માટે શરૂ કરેલા "મિશન સાયબર રક્ષિકા: #SecureHerSpace" અંતર્ગત એક મહત્વની સફળતા હાંસલ કરી છે. બ્રાન્ચે ફેક સોશિયલ મીડિયા આઈડી બનાવી AIનો ઉપયોગ કરીને મહિલા અને તેમની માતાના અશ્લીલ મોર્ફ્ડ ફોટા-વીડિયો અપલોડ કરનાર આરોપીને દિલ્લીમાંથી ઝડપી પાડ્યો છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુ.ર. નં. ૧૧૧૯૧૦૬૭૨૬૦૦૬૧/૨૦૨૬ અંતર્ગત ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) કલમ ૭૮(૨), ૩૫૬(૨) અને ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટ કલમ ૬૬(સી), ૬૭ મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
ઘટનાની વિગતો
ફરિયાદી ઈસ્કોન હરેકૃષ્ણ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલી છે. આરોપી સુમિત નેમચંદ શર્માએ તેમના ઈન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા સંપર્ક કરી ધાર્મિક વાતો કરી મિત્રતા વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ફરિયાદીએ આ અસ્વીકાર કરતાં આરોપીએ રિવેન્જમાં તેમનો ઈન્ટરનેટ પીછો કર્યો.
આરોપીએ ફરિયાદીના નામે ત્રણ અલગ-अલગ ફેક ઈન્સ્ટાગ્રામ આઈડી અને એક યુટ્યુબ ચેનલ બનાવી. આ બધા પ્રોફાઈલમાં ફરિયાદીના અસલી ફોટા મૂકી, તેમના અને તેમની માતાના ફોટા ડાઉનલોડ કરી Google પર "AI Remove Clothes" સર્ચ કરી વિવિધ વેબસાઈટ્સનો ઉપયોગ કરીને AI દ્વારા અશ્લીલ (ન્યુડ) ફોટા અને વીડિયો તૈયાર કર્યા. આ સામગ્રી ફેક આઈડી પર અપલોડ કરી બિભત્સ લખાણો પણ પોસ્ટ કર્યા, જેથી ફરિયાદીને માનસિક હેરાનગતિ થાય અને સમાજમાં તેમની બદનામી થાય.
તપાસ દરમિયાન પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર એમ.એચ. ભેટારીયા અને તેમની ટીમે ટેક્નિકલ એનાલિસિસ તેમજ હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરી આરોપીની ઓળખ કરી. ત્યારબાદ ટીમ દિલ્લી પહોંચી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો.
આરોપી વિશે
- આરોપી: સુમિત નેમચંદ શર્મા (ઉંમર ૨૭ વર્ષ)
- રહેઠાણ: બીજો માળ, જમીલ મોટર્સની ઉપર, ગલી નં. ૨, મેઈન રોડ, ચૌથા પુસ્તા, કરતારનગર, ઉસ્માનપુર પોલીસ સ્ટેશન, નોર્થ ઈસ્ટ દિલ્લી.
આરોપી ધાર્મિક ઉપદેશોના વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરે છે. તેના મોબાઈલમાંથી ફરિયાદીના નામે ૮ થી ૧૦ જેટલા વધુ ફેક સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ મળ્યા છે. તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આરોપીએ ૧૦૦થી વધુ AI મોર્ફ્ડ અશ્લીલ ફોટા તૈયાર કર્યા હતા.
પોલીસે મહિલાઓને અપીલ કરી છે કે આવા પ્રકારના સાયબર હેરાનગતિના કિસ્સામાં તરત જ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો સંપર્ક કરવો.