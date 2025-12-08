ભાવનગરમાંથી સાયબર ક્રાઈમ ગેંગના 10 સભ્યો ઝડપાયા, 719 કરોડથી વધુ દુબઈ-ચીનમાં ગેંગના સભ્યોનો મોકલ્યા
આરોપીઓએ દેશના જુદા-જુદા રાજ્યમાંથી દ્વારા કુલ 1594 સાયબર ગુનાને અંજામ આપ્યો અને તેમાં અંદાજે રૂ. 719 કરોડથી વધુના સાયબર ફ્રોડ આચર્યા હતા.
Published : December 8, 2025 at 3:58 PM IST
ભાવનગર: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં સાયબર ફ્રોડના ગુનાઓ સામે આવી રહ્યા છે. આ વચ્ચે લોકો સાથે ફ્રોડ કરીને આ નાણાને ક્રિપ્ટો અને આંગડિયા મારફતે ટ્રાન્ઝેક્શન કરીને દુબઈમાં બેઠેલી ચાઈનીઝ ફ્રોડ ગેંગને મોકલનાર સાયબર ક્રાઈમ સીંડિકેટ ગેંગના સભ્યોનો ગુજરાતમાંથી પર્દાફાશ થયો છે.
ગાંધીનગર CID ક્રાઈમની ટીમ દ્વારા હ્યુમન સોર્સ તેમજ ટેકનીકલ એનાલીસીસની મદદથી સાયબર ફ્રોડના નાણાંનું રોકડ/ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં રુપાંતર કરી તે નાણાં આંગડીયા/ક્રિપ્ટો ટ્રાન્જેક્શન મારફતે દુબઈમાં બેઠેલા અને ચાઈનીઝ સાયબર-ફ્રોડ ગેંગ સાથે કનેક્શન ધરાવતા સાયબર ક્રાઇમ સીંડીકેટ ગેંગના સભ્યોને મોકલતી ગેંગના આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપીઓએ દેશના જુદા-જુદા રાજ્યમાંથી દ્વારા કુલ 1594 સાયબર ગુનાને અંજામ આપ્યો અને તેમાં અંદાજે રૂ. 719 કરોડથી વધુના સાયબર ફ્રોડના આંતરરાજ્ય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય ગુના આચરતા કુલ 10 આરોપીઓને ભાવનગર ખાતેથી પકડી પાડવામાં આવ્યા છે.
આ સાયબર ઠગાઈની સિંડીકેટ ગેંગ
- કુલ સાયબર ક્રાઇમની ફ્રોડ રકમ: રૂ. 719 કરોડ થી વધુ
- આંતરરાષ્ટ્રીય અને આંતરરાજ્ય ગેંગ દ્વારા કુલ 26-રાજ્ય તથા 6-કેંદ્રશાસિત પ્રદેશમાં કુલ 1594 સાયબર ગુનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો. જેમાં મહારાષ્ટ્રમાં 300, તમિલનાડુમાં 203, કર્ણાટકમાં 194, તેલંગાણમાં 128, ગુજરાતમાં 97, કેરળમાં 91, ઉત્તરપ્રદેશમાં 88, દિલ્લીમાં 74, આંધ્ર પ્રદેશમાં 64, પશ્ચિમ બંગાળમાં 60, રાજસ્થાનમાં 42 તથા દેશના અન્ય રાજ્યોમાં નોંધાયેલ સાયબર ફ્રોડના 253 ગુનાનો સમાવેશ થાય છે.
- ઇન્ડસઇન્ડ બેંકની ભાવનગર બ્રાંચ ખાતે ઓપન કરવામાં આવેલા કુલ 110 બેંક એકાઉન્ટ પૈકી કુલ-87 બેંક ખાતાઓ ઉપર કુલ-147 સાયબર ફ્રોડ ફરીયાદના ગુના ઉકેલાયેલા છે.
- ઇન્ડસઇન્ડ બેંક, ભાવનગર બ્રાંચ ખાતે ઓપન કરવામાં આવેલા આ કુલ-110 બેંક એકાઉન્ટમાં જે બેંક એકાઉન્ટથી નાણા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા તે 130 પેઇ બેંક એકાઉન્ટ(નાણા મોકલનાર) પર વધુ કુલ-1447 સાયબર ફ્રોડ ફરીયાદ અને સાયબર ફ્રોડ રકમ રૂ. 719 કરોડથી વધુ થવા જાય છે.
- આ કૌભાંડમાં બેંક સ્ટાફ સહિત કુલ-10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
FIU તરફથી આપવામાં આવેલ ઇન્ટેલિજન્સના આધારે અત્રેથી હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનીકલ એનાલીસીસ કરી કુલ 10 આરોપીઓ પકડવામાં આવેલ છે. તેઓ દ્વારા પોતાના આર્થિક ફાયદા સારુ ભારતના લોકો સાથે જુદી-જુદી મોડસ ઓપરેન્ડીથી સાયબર ક્રાઇમમાં ભોગ બનનાર નાગરિકોના ગુમાવેલા નાણાંઓને આ ગુનામાં પકડાયેલ આરોપીઓ મ્યુલ એકાઉન્ટમાં જમા લેતા. આ નાણા ચેક વિડ્રોલ, ઓનલાઇન એપ્સ, ક્રિપ્ટો ટ્રાન્જેક્શન તથા આંગડીયા મારફતે દુબઈ/ચીનમાં બેઠેલા સાયબર ક્રાઇમ સીંડીકેટના આરોપીઓને મોકલી આપતા. જેઓ વિરુદ્ધમાં ગુનો નોંધી ગેંગના સભ્યોને પકડી પાડવામાં આવેલ છે.
ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી
આ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, આરોપીઓ દ્વારા આર્થિક લાભ મેળવવા માટે મ્યુલ એકાઉન્ટ ખોલાવી એકાઉન્ટમાં છેતરપીંડીના રૂપિયા જમા થશે તેવું જાણવા છતાં તેઓ દ્વારા સાયબર ક્રાઇમમાં ભોગ બનેલા નાગરિકોના નાણાં સગવગે કરવા માટે બેંક ખાતાની વિગતો પુરી પાડી હતી. બેંક ખાતાઓમાં જમા થતા સાયબર ફ્રોડના નાણાંનું રોકડમાં રુપાંતર કરી તે નાણાં આંગડીયા/ક્રિપ્ટો ટ્રાન્જેક્શન મારફતે દુબઈ/ચીનમાં બેઠેલા સાયબર ક્રાઇમ સીંડીકેટના આરોપીઓને મોકલી આપી પોતાનું કમીશન મેળવતા.
લોકો સાથે કેવા-કેવા પ્રકારના ફ્રોડથી પૈસા પડાવતા?
- ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ
- ડિજિટલ એરેસ્ટ ફ્રોડ
- UPI સંબંધિત ફ્રોડ
- ડિપોઝિટ ફ્રોડ
- લોન ફ્રોડ
- પાર્ટ-ટાઈમ જોબ ફ્રોડ
- ટાસ્ક ફ્રોડ
- કોલ ફ્રોડ
લોકોએ શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ?
- પોતાનુ બેંક ખાતુ કે સીમકાર્ડ કોઇપણ વ્યક્તીને કોઇપણ બહાને કે લાલચમાં આવીને વાપરવા આપવા જોઇએ નહી. તેના ગેરકાયદેસરના ઉપયોગ માટે તમે કાયદેસરના જવાબદાર છો.
- જો આપની આસપાસ આવા ઇસમો કે અજન્ટ બેંક ખાતાઓ કે સીમકાર્ડ ભાડે કે અન્ય બહાને માાંગતા હોય તો નજીકના પોલીસ સ્ટેશન કે સાયબર ક્રાઇમને જાણ કરવા વિનંતી છે.
- સોશિયલ મિડીયા પ્લેટફોર્મ જેવા કે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટસએપ તથા ટેલીગ્રામ પર ટુંકા ગાળામાં ખુબ જ વધુ નફો કમાવી આપવાની ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ કરાવતી કંપનીઓના મળતા-ભળતા નામ વાળી જાહેરાતોમાં વિશ્વાસમાં આવી રોકાણ કરવુ નહીં.
- ડીજીટલ એરેસ્ટની કોઇ કાયદાકીય જોગવાઇ નથી. જેથી કોઈ POLICE, TRAI, ED, CBI, RBI જેવી સરકારી એજન્સીના નામે કોલ કરી ડીજીટલ એરેસ્ટના નામે ડરાવી ધમકાવી નાણાકીય કે ખાનગી માહીતી આપવા જણાવે તો આપશો નહી.
- જ્યારે પણ તમારી સાથે કોઇપણ પ્રકારનો સાયબર ગનો બને છે તો ગોલ્ડન અવર (પ્રથમ એક કલાકમાં) સાયબર હેલ્પલાઇન નંબર 1930 નો સંપર્ક કરવો. જેથી આપના મહતમ નાણાં બચાવી શકાય. (ગોલ્ડન અવરમાં જાણ કરવાથી સાપેક્ષમાં 50% વધુ નાણાં હોલ્ડ કરાવી શકાય છે)
