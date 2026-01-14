ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં 460 કરોડના સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ, સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સની ટીમને મળી મોટી સફળતા

રાજકોટ, વડોદરા, વલસાડ અને અમદાવાદમાં કુલ ચાર મોટા સાયબર ફ્રોડના કેસ સામે આવ્યા છે. ચારેય કેસમાં આરોપીઓ દ્વારા એકસરખી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી હતી.

ETV Bharat Gujarati Team

January 14, 2026

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સાયબર ગુનાખોરીના ક્ષેત્રે મોટો ખુલાસો થયો છે. સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સના એસપી વિવેક ભેડાએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે રાજ્યના રાજકોટ, વડોદરા, વલસાડ અને અમદાવાદમાં કુલ ચાર મોટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડના કેસ સામે આવ્યા છે. ચારેય કેસમાં આરોપીઓ દ્વારા એકસરખી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી હતી.

સિનિયર સિટીઝન મુખ્ય ટાર્ગેટ

આ ચાર કેસમાંથી ત્રણ કેસમાં સિનિયર સિટીઝનને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓ દ્વારા 8 થી 10 લોકોના ગ્રુપ બનાવી, શેરબજાર અને વધારે નફાની લાલચ આપી રોકાણ માટે ઉશ્કેરવામાં આવતા હતા. સોશિયલ મીડિયા, વોટ્સએપ અને યૂટ્યૂબ લિંક દ્વારા લોકો સાથે સંપર્ક સાધવામાં આવતો હતો.

ગુજરાતમાં 460 કરોડના સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં 3.90 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ

અમદાવાદમાં સિનિયર સિટીઝન સાથે 3 કરોડ 90 લાખ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ થયું હતું. આ રકમ થરાદ સ્થિત બંધન બેંકના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાઈ હતી. પોલીસે આ કેસમાં બે આરોપી અને તેમના બે ઓપરેટરની ધરપકડ કરી છે. ખાતાની તપાસ દરમિયાન 30થી વધુ અરજીઓ મળી આવી છે અને અત્યાર સુધી ત્રણ FIR નોંધાઈ છે. આરોપીઓએ કુલ 11 કરોડ 83 લાખ રૂપિયાનું ફ્રોડ કર્યું હોવાનું ખુલ્યું છે.

460 કરોડના ફ્રોડનું નેટવર્ક સામે આવ્યું

એસપી વિવેક ભેડાએ વધુમાં જણાવ્યું કે ચારેય આરોપીઓના એકાઉન્ટ સામે 400થી વધુ ફરિયાદો નોંધાઈ છે. તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આ નેટવર્ક દ્વારા કુલ 460 કરોડ રૂપિયાનું ફ્રોડ કરવામાં આવ્યું છે. આરોપીઓએ ‘રોક કિર્ક’ નામની એપ્લિકેશન મારફતે લોકો પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હતા.

વલસાડ : યૂટ્યૂબ જાહેરાતથી 2.52 કરોડનો ચૂનો

વલસાડમાં થયેલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડમાં ફરિયાદીએ યૂટ્યૂબ પર શેરબજારની જાહેરાત જોઈ હતી. વારંવાર વીડિયો જોવાના કારણે સંપર્ક નંબર મળ્યો અને ત્યારબાદ આરોપીઓએ વાતચીત શરૂ કરી. આ રીતે 2 કરોડ 52 લાખ રૂપિયાનું ફ્રોડ કરવામાં આવ્યું. પોલીસ દ્વારા 29 લાખ રૂપિયા બચાવવામાં આવ્યા છે. એક ખાતામાં 60 લાખ રૂપિયા જમા થયા હતા. ત્રણ વ્યક્તિઓના જોઈન્ટ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ થયો હતો. આ કેસમાં મહારાષ્ટ્રના રહેવાસી આરોપીની ઘરપકડ કરવામાં આવી છે. કુલ 20 અરજીઓ અને 7 FIR નોંધાઈ છે. આ કેસમાં કુલ 7 કરોડ 74 લાખ રૂપિયાનું ફ્રોડ સામે આવ્યું છે.

અમદાવાદ : વોટ્સએપ લિંકથી 2.32 કરોડનો ફ્રોડ

અમદાવાદમાં ત્રીજો કેસ સિનિયર સિટીઝન સાથે થયો છે, જેમાં વોટ્સએપ લિંક મારફતે 2 કરોડ 32 લાખ રૂપિયાનું ફ્રોડ કરવામાં આવ્યું. ફરિયાદીએ તાત્કાલિક 1930 હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કરતા 32 લાખ રૂપિયા પરત મળ્યા છે. પોલીસને એક એવું ખાતું મળ્યું છે જેમાં 53 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર થયા હતા. આરોપી અમદાવાદનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ખાતા સામે 20 અરજીઓ અને 2 FIR નોંધાઈ છે. અત્યાર સુધીમાં 8 કરોડ 45 લાખ રૂપિયાનું ફ્રોડ સામે આવ્યું છે. વોટ્સએપ લિંક મોકલનારાની તપાસ ચાલુ છે.

રાજકોટ : બિઝનેસમેન સાથે 26.66 કરોડનું ફ્રોડ

રાજકોટમાં થયેલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડમાં બિઝનેસમેનને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. વોટ્સએપ લિંક મોકલીને 26 કરોડ 66 લાખ રૂપિયાનું ફ્રોડ કરવામાં આવ્યું. પોલીસે લિંક મોકલનારા સામે ફરિયાદ દાખલ કરી છે. અગાઉ બે આરોપીની ઘરપકડ કરવામાં આવી હતી અને આ કેસમાં અત્યાર સુધી સાત આરોપીની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. બે એકાઉન્ટ હોલ્ડર સામે 7 FIR અને 128 અરજીઓ નોંધાઈ છે. આ કેસમાં કુલ 9 આરોપીઓએ 89 કરોડ રૂપિયાનું ફ્રોડ કર્યું હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

એસપી વિવેક ભેડાએ જનતાને અપીલ કરતા જણાવ્યું કે, સોશિયલ મીડિયા, યૂટ્યૂબ કે વોટ્સએપ પરથી મળતી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિંક પર વિશ્વાસ ન કરવો. કોઈપણ શંકાસ્પદ કોલ, મેસેજ કે લિંક મળે તો તરત 1930 સાયબર હેલ્પલાઇન પર સંપર્ક કરવા જણાવ્યું છે.

