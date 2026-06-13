અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સની મોટી કાર્યવાહી: ફ્લાઇટના ટોયલેટમાંથી ₹4.26 કરોડનું સોનું જપ્ત
દુબઈથી અમદાવાદ આવેલી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ નંબર 6E-1478 પર કસ્ટમ્સ અધિકારીઓને શંકાસ્પદ હિલચાલ અંગે ચોક્કસ બાતમી મળી હતી.
Published : June 13, 2026 at 12:52 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સ વિભાગે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરીને દુબઈથી આવેલી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટમાંથી ₹4.26 કરોડથી વધુ કિંમતનું સોનું જપ્ત કર્યું છે. વિમાનના શૌચાલયમાં અત્યંત ચાલાકીથી છુપાવવામાં આવેલા 24 કેરેટના વિદેશી મૂળના ગોલ્ડ બિસ્કિટ મળી આવતા દાણચોરીના મોટા રેકેટની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
દુબઈથી અમદાવાદ આવેલી ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ નંબર 6E-1478 પર કસ્ટમ્સ અધિકારીઓને શંકાસ્પદ હિલચાલ અંગે ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. જેના આધારે ફ્લાઇટના આગમન બાદ કસ્ટમ્સની ટીમે વિમાનની સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી.
તપાસ દરમિયાન વિમાનના શૌચાલયમાં લગાવવામાં આવેલા સ્પીકર બોક્સની અંદર બે ગુપ્ત પાઉચ મળી આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ પાઉચ ખોલીને તપાસ કરતાં તેમાં 24 કેરેટના વિદેશી મૂળના ગોલ્ડ બિસ્કિટ મળી આવ્યા હતા. કસ્ટમ્સ વિભાગે તાત્કાલિક સોનાનો જથ્થો કબજે કરીને વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.
જપ્ત કરાયેલા સોનાનું કુલ વજન 2,799.3 ગ્રામ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ આ સોનાની બજાર કિંમત ₹4.26 કરોડથી વધુ થાય છે. આટલી મોટી માત્રામાં સોનું વિમાનના ટોયલેટમાં છુપાવીને લાવવામાં આવ્યું હોવાને કારણે કસ્ટમ્સ વિભાગ પણ ચોંકી ઉઠ્યો છે.
કસ્ટમ્સ વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું કે તપાસ દરમિયાન કોઈપણ મુસાફર અથવા અન્ય વ્યક્તિએ આ સોનાની માલિકીનો દાવો કર્યો નથી. જેના કારણે કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ સમગ્ર જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓ હાલ એ દિશામાં તપાસ કરી રહ્યા છે કે સોનું કોના દ્વારા અને કયા નેટવર્ક મારફતે ભારતમાં ઘુસાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ પ્રાથમિક તપાસમાં દાણચોરીનો એંગલ સ્પષ્ટ રીતે સામે આવી રહ્યો છે. સોનાને એરપોર્ટની સુરક્ષા અને કસ્ટમ્સ ચેકિંગથી બચાવવા માટે વિમાનના ટોયલેટમાં સ્પીકર બોક્સની અંદર છુપાવવામાં આવ્યું હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે.
સમગ્ર મામલે કસ્ટમ્સ વિભાગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય ગોલ્ડ સ્મગલિંગ નેટવર્ક સાથે કોઈ કડી જોડાયેલી છે કે નહીં તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.