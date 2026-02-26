ETV Bharat / state

20 દિવસમાં 7થી8 હજારના 3-3 વીજ બિલ! સ્માર્ટ મીટરને લઈને સુરેન્દ્રનગર PGVCL કચેરી ખાતે વિરોધ

સ્માર્ટ મીટરની 'ડફોળગીરી'થી સુરેન્દ્રનગર પોપટપરા વિસ્તારના લોકો ત્રસ્ત

સ્માર્ટ મીટરની 'ડફોળગીરી'થી સુરેન્દ્રનગર પોપટપરા વિસ્તારના લોકો ત્રસ્ત
સ્માર્ટ મીટરની 'ડફોળગીરી'થી સુરેન્દ્રનગર પોપટપરા વિસ્તારના લોકો ત્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 26, 2026 at 10:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં લાગેલા સ્માર્ટ મીટર સામે હવે ગ્રાહકોની ફરિયાદો વધવા લાગી છે. શહેરના પોપટ પરા વિસ્તારમાં PGVCL દ્વારા સ્માર્ટ મીટર લગાવ્યા બાદ 20 દિવસમાં ત્રણ વખત વીજ બિલ આપવામાં આવતા સ્થાનિક લોકોમાં રોષ ભભૂકી ઊઠવા પામ્યો છે. આ મુદ્દે ગ્રાહકોએ પીજીવીસીએલ કચેરી ખાતે જઈને રજૂઆત કરી હતી. પરંતુ ત્યાં હાજર અધિકારીઓ ન મળતા અંતે મહિલાઓ દ્વારા વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો અને સૂત્રોચાર કરી અને સ્માર્ટ મીટર હાય હાય ના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા.

જો કે આ સમગ્ર ઘટના બાદ પીજીવીસીએલ વિભાગના અધિકારીઓ દોડી આવ્યા હતા અને આ મુદ્દે રજૂઆત સાંભળવામાં આવી હતી. મહિલાઓ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે 20 દિવસમાં ત્રણ વખત વીજ બીલ આપવામાં આવ્યા છે અને તે પણ 07 થી 08 હજાર રૂપિયાના આપવામાં આવ્યા છે. મજૂરી કરતા લોકો કેવી રીતે આ પ્રકારના બિલની ચુકવણી કર? નવા મીટરમાં અને સ્માર્ટ મીટરમાં વધુ બિલ આવતા હોવાની પણ ફરિયાદ સાથે તાત્કાલિક જૂના મીટર લગાવી દઈ અને નવા મીટર દૂર કરી આપવાની માંગ સાથે ઉગ્ર રજુઆત કરવામાં આવી હતી. પોપટપરા વિસ્તારમાં 30 થી વધુ ઘરોમાં વધુ લાઈટબીલ આવતા હોવાની ફરિયાદ કરવામાં આવી છે ત્યારે આ અંગે યોગ્ય તપાસ કરી અને મીટર ચેક કરી અને ત્યારબાદ બિલોની ફાળવણી કરવાની માંગ કરાઇ છે.

મનફાવે તેવા અને મનફાવે ત્યારે બિલ આવે છે (ETV Bharat Gujarat)

20 દિવસમાં 7-8 હજારના ત્રણ-ત્રણ બિલ

સુરેન્દ્રનગર પીજીવીસીએલ વિભાગ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર પોપટ પરા વિસ્તારમાં મજૂરી કરી અને પોતાના જીવનધોરણ ચલાવતી શ્રુતિબેન મકવાણા નામની મહિલાને 20 દિવસમાં ત્રણ જેટલા લાઈટ બિલ આપવામાં આવ્યા છે સ્માર્ટ મીટર લગાવવામાં આવ્યા પછી સાતથી આઠ હજાર રૂપિયાનું બિલ આવી રહ્યું છે ત્યારે આ અંગે સુરેન્દ્રનગર પીજીવીસીએલ વિભાગની રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને સ્માર્ટ મીટર અંગે યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવી છે અને 20 દિવસમાં જે ત્રણ બિલ ફટકારવામાં આવ્યા છે તે ખોટા ફટકારવામાં આવ્યા હોય આ અંગે તપાસ કરવામાં પણ આવે તેવી માંગ કરાઈ છે.

મીટરોના MRI ચેક કરવામાં આવશે - નાયબ ઇનજનેર

આ અંગે પીજીવીસીએલ કચેરીના નાયબ ઇનજનેર આઈ.વાય.શેખ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 20 દિવસમાં 3 જેટલા વીજ બીલ ગ્રાહકો સુધી પહોંચ્યા છે ત્યારે આ અંગે તપાસ કરવામાં આવશે અને જે વધુ બિલ આવવાની ફરિયાદ છે તે દિશામાં પણ તપાસ કરવામાં આવશે. જે મીટર છે તેના એમઆરઆઇ ચેકિંગ કરવામાં આવશે અને જો ખામી હશે તો નવા મીટર લગાવવામાં આવશે. હાલના તબક્કામાં પોપટ પરા વિસ્તારમાં આ પ્રકારની ફરિયાદ મળી છે ત્યારે અલગ અલગ ટીમોને કામે લગાવી અને આ પ્રશ્ન સોલ્વ થાય તે પ્રકારના પ્રયાસો કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SMART METER SURENDRANAGAR
ELECTRICITY BILL
SMART METER BILL
PGVCL
SMART METER SURENDRANAGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.