બે સરકારી કંપનીઓની લડાઈમાં ફસાયા લાખો ગ્રાહકો! ગુજરાત હાઇકોર્ટના આદેશથી ટળ્યો સંકટ
હાઇકોર્ટે MGVCL ને આગામી બે અઠવાડિયા સુધી GAIL ના વડોદરા પ્લાન્ટનો વીજ પુરવઠો ન કાપવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : June 11, 2026 at 5:41 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં બે સરકારી કંપનીઓ વચ્ચેના વિવાદમાં એવો વળાંક આવ્યો કે જેનો સીધો પ્રભાવ લાખો લોકો સુધી પહોંચી શકે તેમ હતો. રાજ્યની વીજ વિતરણ કંપની MGVCL દ્વારા GAIL ઇન્ડિયા લિમિટેડના વડોદરા સ્થિત પ્લાન્ટનો વીજ પુરવઠો કાપવાની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. જો આવું થયું હોત તો ઉત્તર ભારતમાં કુદરતી ગેસના પુરવઠા પર ગંભીર અસર પડી શકી હોત. આ સંજોગોમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરીને GAIL ને રાહત આપી છે.
હાઇકોર્ટે MGVCL ને આગામી બે અઠવાડિયા સુધી GAIL ના વડોદરા પ્લાન્ટનો વીજ પુરવઠો ન કાપવાનો આદેશ આપ્યો છે. સાથે જ GAIL ને સંબંધિત એપેલેટ ઓથોરિટી સમક્ષ અપીલ દાખલ કરવા માટે સમય આપ્યો છે. કોર્ટના આ આદેશથી ગેસ સપ્લાયમાં સંભવિત વિક્ષેપ અને ઉર્જા સંકટની સ્થિતિ ટળી હોવાનું માનવામાં આવે છે.
કેસની સુનાવણી દરમિયાન GAIL તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે વડોદરા પ્લાન્ટ ઉત્તર ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાં કુદરતી ગેસ પહોંચાડવા માટે મહત્વપૂર્ણ કડી છે. જો પ્લાન્ટનો વીજ પુરવઠો કાપી નાખવામાં આવે તો ગેસ ટ્રાન્સમિશન અને સપ્લાયની સમગ્ર પ્રક્રિયા પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જેના કારણે ઔદ્યોગિક એકમો, વીજ ઉત્પાદન કેન્દ્રો અને ઘરેલુ વપરાશકારોને પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે.
વિવાદની શરૂઆત GAIL દ્વારા સ્થાપિત સોલાર પાવર પ્લાન્ટને લઈને થઈ હતી. GAIL એ વર્ષ 2018માં MGVCL અને ગુજરાત એનર્જી ડેવલપમેન્ટ એજન્સીની મંજૂરી સાથે સોલાર પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપ્યો હતો. બાદમાં કંપનીએ તેની ક્ષમતામાં 770 કિલોવોટનો વધારો કર્યો હતો અને જરૂરી મંજૂરીઓ પણ મેળવી લીધી હતી.
પરંતુ માર્ચ મહિનામાં MGVCL એ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો કે સોલાર પ્લાન્ટ મીટરિંગ એગ્રીમેન્ટ વિના કાર્યરત છે. MGVCL એ આક્ષેપ કર્યો હતો કે નિયમોના ભંગના કારણે કંપનીને નુકસાન થયું છે અને તે બદલ આશરે ત્રણ કરોડ રૂપિયાની વસૂલાતની માંગણી કરી હતી. ત્યારબાદ 1 જૂનના રોજ નોટિસ જારી કરીને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે જો રકમ ભરપાઈ નહીં કરવામાં આવે તો વીજ પુરવઠો કાપી નાખવામાં આવશે.
GAIL એ હાઇકોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે મીટરિંગ એગ્રીમેન્ટની કોઈ આવશ્યકતા નહોતી, કારણ કે સોલાર પ્લાન્ટમાંથી ઉત્પન્ન થતી વીજળીનો ઉપયોગ કંપની પોતાના વડોદરા પ્લાન્ટમાં જ કરતી હતી. આ વીજળી ગ્રીડમાં આપવામાં આવતી નહોતી, તેથી અલગ મીટરિંગ વ્યવસ્થાની જરૂર પડતી નથી.
સુનાવણી દરમિયાન અરજદાર કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, તે વીજળી અધિનિયમની કલમ 127 હેઠળ એપેલેટ ઓથોરિટી સમક્ષ અપીલ કરશે. ત્યારબાદ હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે જો બે અઠવાડિયામાં અપીલ દાખલ કરવામાં આવશે તો એપેલેટ ઓથોરિટી વિલંબનો મુદ્દો ઉઠાવ્યા વિના કેસના ગુણદોષના આધારે નિર્ણય કરશે.
અરજદાર GAIL તરફથી રજૂઆત કરતા એડવોકેટ અક્ષત ખરેએ જણાવ્યું હતું કે MGVCL દ્વારા વીજ પુરવઠો કાપવાની કાર્યવાહી અમલમાં મૂકાઈ હોત તો તેના દૂરગામી પરિણામો સામે આવી શક્યા હોત. GAIL નો વડોદરા પ્લાન્ટ ઉત્તર ભારતના ગેસ સપ્લાય નેટવર્ક માટે મહત્વપૂર્ણ છે. હાઇકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી આંતરિમ રાહતથી કંપનીને કાયદાકીય ઉપાય મેળવવાની તક મળી છે અને જાહેર હિતને અસર થાય તેવી સ્થિતિ પણ હાલ પૂરતી ટળી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કંપની એપેલેટ ઓથોરિટી સમક્ષ કાયદા મુજબ પોતાની અપીલ રજૂ કરશે અને સમગ્ર મામલાનો યોગ્ય નિકાલ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.
હાલ માટે હાઇકોર્ટના સ્ટે ઓર્ડરથી GAIL ને મોટી રાહત મળી છે, પરંતુ હવે સમગ્ર મામલાનો અંતિમ નિર્ણય એપેલેટ ઓથોરિટી સમક્ષ થનારી કાર્યવાહી પર નિર્ભર રહેશે. આ કેસ માત્ર બે સરકારી સંસ્થાઓ વચ્ચેનો વિવાદ નથી, પરંતુ જાહેર સેવાઓ અને રાષ્ટ્રીય સ્તરના ગેસ પુરવઠા સાથે પણ સીધો સંબંધ ધરાવે છે, જેના કારણે તેની ઉપર સૌની નજર ટકેલી છે.
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