સોનાના ભાવમાં ઘટાડો અને શુભ મુહૂર્તનો સંગમ: રવિ પુષ્ય નક્ષત્રમાં સોના-ચાંદીની ખરીદી માટે ઉમટ્યા ગ્રાહકો
ધનતેરસ પહેલાં જ અમદાવાદ સહિત રાજ્યના સોની બજારોમાં ભારે ભીડ; છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં ગોલ્ડના ભાવ ઘટતાં ખરીદદારોને મળ્યો ખરીદીનો મોકો, એડવાન્સ બુકિંગ પણ કરાવ્યું
Published : November 1, 2026 at 9:43 PM IST
અમદાવાદ: રવિ પુષ્ય નક્ષત્રના શુભ મુહૂર્તને પગલે આજે ગુજરાતભરની સોના-ચાંદીની બજારોમાં ખરીદીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ધનતેરસ પહેલાં જ શુભ દિવસે સોનું અને ચાંદી ખરીદવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો જ્વેલર્સની દુકાનોમાં પહોંચ્યા હતા. છેલ્લા ત્રણ દિવસ દરમિયાન સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થતાં ખરીદદારોને ખરીદી માટે વધુ અનુકૂળ તક મળી હતી. શુભ મુહૂર્ત અને ભાવમાં ઘટાડાના બેવડા કારણોસર અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ સહિતનાં શહેરોની સોની બજારોમાં ગ્રાહકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી.
સિક્કા-દાગીનાની ખરીદી
અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી જ જ્વેલર્સની દુકાનોમાં ગ્રાહકોનો ધસારો શરૂ થઈ ગયો હતો. સોનાના દાગીના, સિક્કા તેમજ ચાંદીની વિવિધ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે લોકો પરિવાર સાથે બજારમાં પહોંચ્યા હતા. રવિ પુષ્ય નક્ષત્રમાં સોનું કે ચાંદી ખરીદવું શુભ અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક માનવામાં આવતું હોવાથી અનેક લોકો આ દિવસને ખરીદી માટે પસંદ કરે છે. આ જ પરંપરાને અનુસરીને ધનતેરસની રાહ જોયા વગર લોકોએ આજના શુભ દિવસે ખરીદી કરી હતી.
ખાસ વાત એ છે કે શુભ મુહૂર્તમાં મનપસંદ દાગીના કે સિક્કા મળી રહે તે માટે કેટલાક ગ્રાહકોએ અગાઉથી જ જ્વેલર્સ પાસે એડવાન્સ બુકિંગ પણ કરાવ્યું હતું. સોનાના ભાવમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં આવેલા ઘટાડાને કારણે ખરીદીનું આકર્ષણ વધ્યું હતું. બજારમાં દાગીના ઉપરાંત સોનાના સિક્કા અને ચાંદીની વસ્તુઓની પણ માગ જોવા મળી હતી. વેપારીઓને આશા છે કે આગામી ધનતેરસ અને દિવાળીના દિવસોમાં પણ ખરીદીનો માહોલ યથાવત રહેશે.
ગત વર્ષ કરતા 15 ટકા ઓછી ખરીદી
જ્વેલર્સ એસોસિયેશન અમદાવાદના પ્રમુખ અને એન.એસ. જ્વેલ્સના ડિરેક્ટર જિગરકુમાર સોનીના જણાવ્યા મુજબ, રવિ પુષ્ય નક્ષત્રના શુભ મુહૂર્તને કારણે બજારમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો ખરીદી માટે પહોંચ્યા હતા. ગયા વર્ષની સરખામણીએ ગ્રાહકોની સંખ્યામાં આશરે 15 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળતો હોવા છતાં વેપાર અને નફાની દૃષ્ટિએ સ્થિતિને વધુ સારી ગણાવી શકાય તેવો તેમનો અભિપ્રાય છે. જોકે, ખરીદીના કુલ મૂલ્ય અને નફા અંગેના ચોક્કસ આંકડા ઉપલબ્ધ નથી.
રવિ પુષ્ય નક્ષત્રના શુભ સંયોગ અને સોનાના ભાવમાં થયેલા ઘટાડાએ ધનતેરસ પહેલાં જ સોના-ચાંદીના બજારમાં રોનક લાવી દીધી છે. એક તરફ શુભ મુહૂર્તમાં ખરીદી કરવાની પરંપરા છે તો બીજી તરફ ભાવમાં ઘટાડાને કારણે ગ્રાહકોને ખરીદી માટે પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. હવે વેપારીઓની નજર ધનતેરસ પર છે, જ્યાં સોના-ચાંદીની ખરીદીમાં વધુ તેજી આવવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે.
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