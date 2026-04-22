ETV Bharat / state

વેરાવળ નજીક દરગાહમાં સિંહ-સિંહણ જોવા મળતા કુતૂહલ, વીડિયો વાયરલ થતા ભયનો માહોલ

વેરાવળના મંડોરમાં બાલમશા પીર બાપુની દરગાહમાં સિંહ અને સિંહણની જોડી આરામ કરતી જોવા મળી હતી

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 9:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

વેરાવળ: અવાર નવાર સિંહ જંગલ વિસ્તાર છોડીને ગામમાં આવી જતા હોય છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ નજીક આવેલા મંડોર ગામમાં અનોખી ઘટના સામે આવી છે. બાલમશા પીર બાપુની દરગાહમાં સિંહ અને સિંહણની જોડી આરામ કરતી જોવા મળી હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

દરગાહ પરિસરમાં આરામ કરતા સિંહ-સિંહણનો વીડિયો વાયરલ

વાયરલ વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે સિંહ-સિંહણ દરગાહના પરિસરમાં શાંતિપૂર્વક બેસેલા છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, આ ઘટના મંડોર ગામની ભાગોળે આવેલી આ ધાર્મિક જગ્યાએ બની હતી. જોકે ઘટના ક્યારે બની તે અંગે ચોક્કસ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ વીડિયો તાજેતરમાં વાયરલ થતા લોકોમાં ઉત્સુકતા વધી છે.

એક તરફ લોકો માટે આ દૃશ્ય દુર્લભ અને આકર્ષણજનક બન્યું છે, તો બીજી તરફ સિંહોની આવી નજીક હાજરીએ ભયનો માહોલ પણ ઉભો કર્યો છે. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે ગામવાસીઓમાં દહેશતનો અહેસાસ વધી ગયો છે અને બહાર નીકળતા પહેલા સાવચેતી રાખવામાં આવી રહી છે.

વન વિભાગના સૂત્રો મુજબ, ગીર જંગલ વિસ્તારમાં સિંહોની વધતી સંખ્યાને કારણે તેઓ નવી ટેરિટરીની શોધમાં હવે માનવ વસાહતોની નજીક જોવા મળી રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિમાં વન વિભાગે લોકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ સાવચેત રહે, રાત્રે એકલા બહાર ન નીકળે અને સિંહ દેખાય તો તાત્કાલિક જાણ કરે.

આ ઘટનાએ માનવ અને વન્યજીવ વચ્ચેના સહઅસ્તિત્વ અંગે ફરી ચર્ચા જગાવી છે. ગીરના ગૌરવ સમાન એશિયાટિક સિંહો હવે ગામડાઓ સુધી પહોંચતા હોય, ત્યારે તેમની સુરક્ષા સાથે માનવ જીવનની સુરક્ષા જાળવવા યોગ્ય આયોજન જરૂરી બની ગયું છે.

TAGGED:

LION AND LIONESS
VERAVAL LION
LION VIDEO VIRAL
LION AND LIONESS AT A SHRINE
LION AND LIONESS VERAVAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.