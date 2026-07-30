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સ્થાનિક સ્વરાજ પેટા ચૂંટણીના પરિણામમાં ભાજપની કારમી હાર, કોંગ્રેસ-AAPના ઉમેદવાર જીત્યા

ખેડાની ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની ચીખલોડમાં કોંગ્રેસ જ્યારે ભરૂચની નેત્રંગની બિલોઠી બેઠક પર AAPનો વિજય થયો હતો.

સ્થાનિક સ્વરાજ પેટા ચૂંટણીના પરિણામમાં ભાજપની કારમી હાર
સ્થાનિક સ્વરાજ પેટા ચૂંટણીના પરિણામમાં ભાજપની કારમી હાર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 3:32 PM IST

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અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની પેટા ચૂંટણીના પરિણામ જાહેર થયા છે. ખેડાના ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની ચીખલોડ તેમજ ભરૂચની નેત્રંગ તાલુકા પંચાયતની બિલોઠી બેઠક પર ભાજપની કારમી હાર થઇ છે. ખેડાની ફાગવેલ બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જ્યારે ભરૂચના નેત્રંગની બિલોઠી બેઠક પર AAPના ઉમેદવારની જીત થઇ છે.

ખેડાની ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની ચીખલોડ બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જીત્યા

ખેડાના ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની ચીખલોડ બેઠકની પેટા ચુંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારની જીત થઇ છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સોનલબેન પરમારને 1176 મત મળ્યા હતા જ્યારે ભાજપના ઉમેદવાર હિરલબેન રાઠોડને માત્ર 429 મત જ મળ્યા હતા.

ખેડાની ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતની ચીખલોડ બેઠક પર કોંગ્રેસની જીત થઇ હતી (ETV Bharat Gujarat)

ભાજપને ગ્રામજનોનો વિરોધ નડ્યો

ચીખલોડ ગામનો કપડવંજમાંથી ફાગવેલ તાલુકામાં સમાવેશ કરવામાં આવતા ગ્રામજનો દ્વારા શરૂઆતથી જ વિરોધ કરવામાં આવતો હતો. 26 એપ્રિલે યોજાયેલી સામાન્ય ચૂંટણીનો ગામના મતદારોએ બહિષ્કાર કર્યો હતો અને મતદાનથી દૂર રહ્યા હતા. ચીખલોડ બેઠકના તમામ ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા હતા.

ચીખલોડ ગામને કપડવંજ તાલુકામાં યથાવત રાખવાની માંગ કરવામાં આવી હતી જેને લઈને ગ્રામજનો દ્વારા અગાઉ ઉપવાસ આંદોલન પણ કરવામા આવ્યું હતું. 26 એપ્રિલે મતદાનનો બહિષ્કાર કરતા ચૂંટણી યોજાઈ નહોતી જે બાદ 28 જુલાઈના રોજ આ પેટા ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી જેમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના મહિલા ઉમેદવાર વચ્ચે સીધો ચૂંટણી જંગ યોજાયો હતો.

કોંગ્રેસ ઉમેદવારનો ભવ્ય વિજય થતાં આ વિજયને કાર્યકરો દ્વારા વધાવવામાં આવ્યો હતો. કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને સમર્થકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો હતો.

ભરૂચ: નેત્રંગ પંચાયતની બિલોઠી બેઠક પર AAPનો વિજય

ભરૂચ જિલ્લાના નેત્રંગ તાલુકા પંચાયતની બિલોઠી બેઠક પર યોજાયેલી પેટાચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીએ શાનદાર જીત નોંધાવી છે. AAPના ઉમેદવાર પ્રવીણ વસાવાએ ભાજપના ઉમેદવાર કાંતિલાલ વસાવાને 806 મતના જંગી અંતરથી હરાવી બેઠક પોતાના નામે કરી છે. પરિણામ જાહેર થતાં જ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો અને વિવિધ સ્થળોએ વિજયોત્સવ ઉજવાયો હતો.

ભરૂચની નેત્રંગની બિલોઠી બેઠક પર AAPનો વિજય થયો હતો (ETV Bharat Gujarat)

આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર પ્રવીણ વસાવાને કૂલ 2,371 મત મળ્યા હતા જ્યારે ભાજપના ઉમેદવાર કાંતિલાલ વસાવાને 1,565 મત મળ્યા હતા. આ રીતે AAPએ 806 મતના અંતરથી જીત મેળવી તાલુકાની રાજનીતિમાં મહત્ત્વપૂર્ણ મેસેજ આપ્યો છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે બિલોઠી બેઠક અગાઉ આમ આદમી પાર્ટીના ચૂંટાયેલા સભ્યના અવસાન બાદ ખાલી પડી હતી જેના કારણે અહીં પેટા ચૂંટણી યોજાઇ હતી. ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપ, આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ત્રિપાંખીયો જંગ ખેલાયો હતો. જોકે, અંતે મતદારોએ આમ આદમી પાર્ટી પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતાં પ્રવીણ વસાવાને વિજય અપાવ્યો હતો.

AAPના કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ

પરિણામ જાહેર થતાં જ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો અને આગેવાનોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. કાર્યકરોએ એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવી, ઢોલ-નગારા સાથે ઉજવણી કરી અને વિજયના નારા લગાવ્યા હતા. પક્ષના નેતાઓએ આ જીતને સ્થાનિક જનતાના વિશ્વાસની જીત ગણાવી હતી.

આ પરિણામ બાદ નેત્રંગ તાલુકા પંચાયતના રાજકીય સમીકરણોમાં પણ મોટો ફેરફાર થયો છે. 16 સભ્યો ધરાવતી તાલુકા પંચાયતમાં હવે ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી બંને પાસે 8-8 સભ્યોનું સમાન સંખ્યાબળ થઈ ગયું છે. અગાઉ કોંગ્રેસના એક સભ્યના સમર્થનથી ભાજપે તાલુકા પંચાયતની સત્તા જાળવી રાખી હતી.

બંને પક્ષો પાસે સમાન સંખ્યાબળ થતાં આગામી દિવસોમાં તાલુકા પંચાયતની સત્તાને લઈને નવી રાજકીય હલચલ અને સમીકરણો સર્જાય તેવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. કોંગ્રેસની ભૂમિકા પણ આગામી સમયમાં નિર્ણાયક બની શકે છે, જેના પર રાજકીય વર્તુળોની નજર રહેશે.

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