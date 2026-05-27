ભરૂચ-અંકલેશ્વરના ઉદ્યોગો પર ક્રૂડ ક્રાઇસિસની અસર, ઇંધણના ભાવ અને કન્ટેનર ભાડા વધતાં ઉદ્યોગકારો ચિંતિંત
મિડલ ઇસ્ટમાં વધી રહેલા યુદ્ધના તણાવ-વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાયની કટોકટીની સીધી અસર હવે ગુજરાતના આર્થિક કરોડરજ્જુ સમાન અંકલેશ્વર-ભરૂચના ઔદ્યોગિક પટ્ટા પર દેખાવા લાગી છે.
Published : May 27, 2026 at 11:41 AM IST
Updated : May 27, 2026 at 12:12 PM IST
ભરૂચ: મિડલ ઇસ્ટમાં વધી રહેલા યુદ્ધના તણાવ અને વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાયની કટોકટીની સીધી અસર હવે ગુજરાતના આર્થિક કરોડરજ્જુ સમાન અંકલેશ્વર-ભરૂચના ઔદ્યોગિક પટ્ટા પર દેખાવા લાગી છે. દેશના 'કેમિકલ કેપિટલ' ગણાતા આ વિસ્તારમાં પેટ્રોલ-ડીઝલમાં વધારાની અસર કન્ટેનર ટ્રાન્સપોર્ટેશન પર પડી છે. કન્ટેનર ટ્રાન્સપોર્ટના ભાડામાં 15%થી 20%નો ઉછાળો આવતા લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ વધ્યો છે જેને પગલે સ્થાનિક ઉદ્યોગોમાં ભારે મંદી આવવાની ભીતિ સેવાઇ રહી છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલની ભાવની કન્ટેનર ટ્રાન્સપોર્ટ પર અસર
દેશમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 8 રૂપિયા જેટલો ભાવ વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધતા દહેજ-મુંબઇ રૂટ પર દોડતા કન્ટેનરના ભાડામાં પણ 15થી 20%નો વધારો થયો છે. એક કન્ટેનર ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચમાં 8000થી 15 હજાર રૂપિયા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આયાત-નિકાસ ખર્ચમાં પણ ભારે વધારો થયો છે. બંદરો પર લોજિસ્ટિક ખર્ચ પણ વધ્યો છે જેની સીધી અસર નિકાસ ઓર્ડર પર પડી રહી છે.
ઉદ્યોગકારોનું કહેવું છે કે હાલ માત્ર ઇંધણ જ નહીં પરંતુ કન્ટેનર અને લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ પણ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. ખાસ કરીને દહેજ, હઝીરા અને મુન્દ્રા પોર્ટ સાથે જોડાયેલા ઉદ્યોગોમાં કાચામાલ અને તૈયાર માલના ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચમાં ભારે વધારો નોંધાયો છે.
એશિયાની સૌથી મોટી ઔદ્યોગિક વસાહતોમાંની એક ગણાતી અંકલેશ્વર GIDCમાં અંદાજે 1200થી વધુ કેમિકલ અને પ્રોસેસ ઉદ્યોગો કાર્યરત છે. અહીં મોટા ભાગના ઉદ્યોગો 24 કલાક સતત ઉત્પાદન પ્રક્રિયા ઉપર આધારિત છે. પરંતુ હાલ ડીઝલ અને ગેસ પુરવઠાની અનિશ્ચિતતા વચ્ચે અનેક ઉદ્યોગોમાં ઉત્પાદન ધીમું પડવા લાગ્યું હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે.
ઉદ્યોગકારોનું કહેવું છે કે વીજ પુરવઠામાં ખલેલ પડે ત્યારે ઉત્પાદન ચાલુ રાખવા ડીઝલ ફરજિયાત બની જાય છે, પરંતુ પેટ્રોલ પંપો ઉપર મર્યાદિત ઇંધણ અને કેરબામાં ડીઝલ પુરવઠા ઉપરના નિયંત્રણને કારણે ઉદ્યોગોને દૈનિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
"હાલની સ્થિતિ ઉદ્યોગો માટે ચિંતાજનક છે. સતત વધતા ઇંધણ ખર્ચ, કન્ટેનર ભાડા અને અનિશ્ચિત પુરવઠાને કારણે નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો ઉપર સૌથી વધુ અસર પડી રહી છે. જો સ્થિતિ લાંબા સમય સુધી યથાવત રહેશે તો ઉત્પાદન અને રોજગારી ઉપર ગંભીર અસર જોવા મળી શકે છે." વિમલ જેઠવા, પ્રમુખ, અંકલેશ્વર ઉદ્યોગ મંડળ
બીજી તરફ ભરૂચના ઉદ્યોગપતિ મહેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, માત્ર ડીઝલ નહીં પરંતુ સમગ્ર ક્રૂડ આધારિત રો-મટિરિયલ અને ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચમાં વધારો થતા ઉદ્યોગોનું ગણિત બગડી રહ્યું છે. હાલ ઉદ્યોગકારો ઉત્પાદન ખર્ચ અને બજાર વચ્ચે સંતુલન સાધવામાં સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વધેલા તણાવને કારણે વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ સપ્લાય અને શિપિંગ રૂટ ઉપર દબાણ વધ્યું છે. જેના કારણે ભારતીય બજારોમાં ઇંધણ ઉપરાંત લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં પણ સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. હાલ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર પરિસ્થિતિ ઉપર નજર રાખી રહી છે. પરંતુ જો મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધુ લાંબો સમય યથાવત રહેશે તો ગુજરાતના કેમિકલ કેપિટલ ગણાતા ભરૂચ-અંકલેશ્વર ઉદ્યોગ પટ્ટા ઉપર તેની ગંભીર અસર પડી શકે છે.
