લાભપાંચમે ગુજરાતના દેવસ્થાનો પર ભક્તોની ભીડ: પ્રણવ અદાણીએ પરિવાર સાથે કર્યા સોમનાથ મહાદેવના દર્શન, શામળાજીમાં પણ ભક્તોનું ઘોડાપુર
રાજ્યના વિવિધ ધાર્મિક સ્થળો પર ભક્તોનો ભારે ધસારો
Published : November 14, 2026 at 10:21 PM IST
ગીર-સોમનાથ: દિવાળીના તહેવારો હવે પૂરા થવાના આરે છે પરંતુ રાજ્યના યાત્રાધામોમાં હાલ પણ ભક્તોનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. લાભ પાંચમ નિમિત્તે ગુજરાતના વિવિધ યાત્રાધામોમાં ભક્તોએ દર્શન કરીને ધન્યતા પ્રાપ્ત કરી.
સૌરાષ્ટ્રની આસ્થાના કેન્દ્ર અને પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એવા વિશ્વપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ સોમનાથ મહાદેવના દર્શનાર્થે દેશ-વિદેશમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ, સંતો-મહંતો અને અનેક મહાનુભાવો આવી રહ્યા છે. ત્યારે અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસના ડિરેક્ટર પ્રણવ અદાણીએ પોતાના પરિવાર સાથે સોમનાથ મહાદેવના પવિત્ર સાનિધ્યમાં ઉપસ્થિત રહી ભગવાન ભોળાનાથના દિવ્ય દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. આ પ્રસંગે તેમની સાથે ધર્મપત્ની નમ્રતાબેન અદાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.
પ્રણવ અદાણી અને નમ્રતાબેન અદાણી સોમનાથ મંદિર ખાતે પહોંચતાં મંદિરની ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ દંપતીએ ગર્ભગૃહમાં બિરાજમાન દેવાધિદેવ મહાદેવના દિવ્ય સ્વરૂપનાં દર્શન કરી જલાભિષેક કર્યો હતો. ભગવાન સોમનાથના ચરણોમાં પૂજા સામગ્રી અર્પણ કરી પરિવારની સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
આ મુલાકાત દરમિયાન પ્રણવ અદાણી અને નમ્રતાબેન અદાણીએ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાન અને સનાતન ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર શ્રી સોમેશ્વર મહાપૂજા સંપન્ન કરી હતી. સાથે જ મંદિરના શિખર પર લહેરાતી ધ્વજાના પૂજનની ધાર્મિક વિધિ પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ કરી હતી. સોમનાથ મહાદેવ પ્રત્યેની આસ્થા સાથે દંપતીએ ભગવાન ભોળાનાથના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા હતા.
મહાદેવના ચરણોમાં અન્નકૂટ મનોરથ અર્પણ કર્યો
ધાર્મિક પૂજનવિધિના ભાગરૂપે પ્રણવ અદાણીએ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના ચરણોમાં ભક્તિભાવપૂર્વક અન્નકૂટ મનોરથ પણ અર્પણ કર્યો હતો. સોમનાથ મંદિરની પવિત્ર પરંપરા અને આધ્યાત્મિક વાતાવરણ વચ્ચે યોજાયેલી આ પૂજનવિધિ દરમિયાન દંપતી ભક્તિમાં લીન જોવા મળ્યું હતું. સોમનાથ મહાદેવના દર્શન અને પૂજનનો આ પ્રસંગ તેમના માટે વિશેષ ધાર્મિક મહત્ત્વ ધરાવતો રહ્યો હતો.
સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા સ્મૃતિચિત્ર અને પ્રસાદ અર્પણ કરી સન્માન
ભગવાન સોમનાથના દર્શન અને વિવિધ ધાર્મિક વિધિઓ પૂર્ણ થયા બાદ શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડાએ પ્રણવ અદાણીને શ્રી સોમનાથ મહાદેવનું સ્મૃતિચિત્ર અને પ્રસાદ અર્પણ કર્યો હતો. આ રીતે સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
ઐતિહાસિક બાણ સ્તંભની મુલાકાતે પણ પહોંચ્યા
સોમનાથ મંદિરની મુલાકાત દરમિયાન પ્રણવ અદાણીએ મંદિર પરિસરમાં આવેલા ઐતિહાસિક અને ભૌગોલિક મહત્ત્વ ધરાવતા દક્ષિણ ધ્રુવ દર્શક 'બાણ સ્તંભ'ની પણ મુલાકાત લીધી હતી. બાણ સ્તંભ સોમનાથની ઐતિહાસિક ઓળખ અને પ્રાચીન ભારતીય જ્ઞાન પરંપરાનું વિશેષ પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
આ દરમિયાન તેમણે બાણ સ્તંભ સાથે જોડાયેલી પ્રાચીન માન્યતાઓ, તેની વિશેષતા તથા સનાતન સંસ્કૃતિના ભૌગોલિક જ્ઞાન અંગે રસપૂર્વક માહિતી મેળવી હતી. પ્રાચીન સમયથી ચાલી આવતી આ જ્ઞાન પરંપરા અને તેના ઐતિહાસિક મહત્ત્વ અંગે તેમણે પ્રશંસા વ્યક્ત કરી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે સોમનાથ માત્ર એક ધાર્મિક સ્થળ જ નહીં, પરંતુ કરોડો શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થા, ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સનાતન પરંપરાનું અદ્વિતીય પ્રતીક છે. દર વર્ષે દેશ-વિદેશમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ અહીં ભગવાન સોમનાથના દર્શન કરવા પહોંચે છે. અનેક મહાનુભાવો પણ સોમનાથની મુલાકાત લઈ ભગવાન મહાદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે.
આમ, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝિસના ડિરેક્ટર પ્રણવ અદાણી અને તેમના ધર્મપત્ની નમ્રતાબેન અદાણીની સોમનાથ મુલાકાત દરમિયાન મહાદેવના દર્શન, સોમેશ્વર મહાપૂજા, ધ્વજા પૂજન, અન્નકૂટ મનોરથ અને ઐતિહાસિક બાણ સ્તંભની મુલાકાત જેવા ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રસંગો જોડાયા હતા. તેમની આ મુલાકાત સોમનાથની ધાર્મિક ગરિમા અને સનાતન સંસ્કૃતિ પ્રત્યેના આદરને ઉજાગર કરતી બની હતી.
શામળામાં પણ મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા ભક્તો
કારતક સુદ પાંચમ એટલે લાભ પાંચમ નિમિત્તે યાત્રાધામ શામળાજીમાં પણ વહેલી સવારથી ભક્તો ભગવાનના દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા હતા. અબાલ-વૃદ્ધ સૌ કોઈ મોટી સંખ્યામાં ભગવાનની ઝાંખી કરવા ભારે સંખ્યામાં ઉમટ્યાં હતા.
લાભપાંચમ નિમિત્તે ભગવાન શામળિયાને અનોખા શણગાર કરવામાં આવ્યા હતા. ભગવાનને સુવર્ણ અને હીરા જડિત મુગટ પરિધાન કરાયા હતા. શામળિયાને સુંદર વાધા અને ગળામાં વનમાળા સહિત અલંકારોનો શણગાર કરાયો હતો.
લાભ પાંચમના દિવસે ભગવાનના દર્શન માટે દૂર દૂર થી પગપાળા સંઘ લઈને શામળિયાના દ્વારે આવતા હોય છે. આજે પણ શામળિયાના પરિસરમાં ભક્તો ધજા લઈ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. ભગવાનને રથમાં બિરાજમાન કરી શામળિયાના પરિસરમાં ગરબા પણ ગાવાનો આનંદ માણ્યો હતો ત્યારે શામળિયા ના દ્વારે આવતા તમામ ભક્તો એ પોતાના મંતવ્યો જણાવ્યા હતા.
સાળંગપુરમાં પણ ભક્તોનો ભારે ધસારો
લાભ પાંચમના દિવસનું વેપારી વર્ગમાં વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. દિવાળીના તહેવારો અને રજાઓ બાદ આજથી અનેક વેપારીઓ પોતાના ધંધા-રોજગારની શુભ શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ત્યારે વેપારીઓ પણ પોતાની નવી શરૂઆત કષ્ટભંજન હનુમાનજી દાદાનાં આશીર્વાદ સાથે કરી રહ્યા છે. વેપારીઓ દાદાનાં ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી નવા વર્ષમાં વેપાર-ધંધામાં સારો વકરો થાય, સુખ-સમૃદ્ધિ વધે અને પરિવારનું કલ્યાણ થાય તેવી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. આમ, ધાર્મિક આસ્થા સાથે વેપારી વર્ગ માટે પણ આજનો દિવસ વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે.
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