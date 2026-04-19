સુરત: ઉધના રેલ્વે સ્ટેશન પર વતન જવા નીકળેલી પરપ્રાંતીઓની ભીડ બેકાબૂ બની, પોલીસનો લાઠીચાર્જ

સુરત ઉધના રેલ્વે સ્ટેશન પર 16-16 કલાક સુધી ભૂખ્યા-તરસ્યા મુસાફરો 2 કિમી લાંબી લાઇનમાં ઊભા રહેવા મજબૂર બન્યા હતા.

ઉધના રેલ્વે સ્ટેશન પર વતન જવા નીકળેલી પરપ્રાંતીઓની ભીડ બેકાબૂ બની
ઉધના રેલ્વે સ્ટેશન પર વતન જવા નીકળેલી પરપ્રાંતીઓની ભીડ બેકાબૂ બની (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 3:58 PM IST

સુરત: ઉનાળા વેકેશનની શરૂઆત, લગ્નની સિઝન અને કારખાનાઓમાં રજાને કારણે સુરતમાં વસતા પરપ્રાંતીયોએ વતન ભણી દોટ મુકી છે. ઉદ્યના રેલવે સ્ટેશન પર રવિવારે માનવ મહેરામણ ઊમટતા અરાજકતાની સ્થિતિ ઉભી થઇ હતી. 16-16 કલાક સુધી ભૂખ્યા-તરસ્યા મુસાફરો 2 કિમી લાંબી લાઇનમાં ઊભા રહેવા મજબૂર બન્યા હતા. ભીડ બેકાબૂ બનતા પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો હતો જેમાં મહિલાઓ અને બાળકોને ઇજા થઇ હતી.

8000થી વધુ મુસાફરોની ભીડ

મુસાફરોની વધુ વસ્તી જોતા રેલ્વે દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશ-બિહારના પરપ્રાંતીય મુસાફરો માટે બે સ્પેશ્યલ ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી હતી. ઉદ્યના રેલ્વે સ્ટેશન પર મુસાફરો મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા હતા. 8000થી વધુ મુસાફરોની ભીડ સામે પુરતી ટ્રેન ન હોવાથી લોકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. અસહ્ય ગરમી અને ગૂંગળામણના કારણે લાઇનમાં ઉભા રહેલા કેટલાક મુસાફર બેભાન થયા હતા. પીવાના પાણી માટે પણ લોકોએ વલખાં માર્યા હતા અને જ્યારે પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી તો અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

ઉધના રેલ્વે સ્ટેશન પર વતન જવા નીકળેલી પરપ્રાંતીઓની ભીડ બેકાબૂ બની (ETV Bharat Gujarat)

તરસ્યા મુસાફરો એકબીજાના હાથમાંથી પાણીની બોટલ લૂંટતા પણ જોવા મળ્યા હતા. મળતી માહિતી અનુસાર, રેલ્વે સ્ટેશન પર બેથી ત્રણ કિલોમીટર લાંબી લાઇન જોવા મળતી હતી. આ ભીડમાં હૃદયદ્રાવક સામે આવ્યો હતો. અભિજીત નામનો યુવક પત્નીના નિધન બાદ તેની અસ્થિઓ ગંગામાં વિસર્જિત કરવા પ્રયાગરાજ જવા નીકળ્યો હતો. જોકે, ભારે ભીડને કારણે તે ટ્રેનમાં ચઢી શક્યો નહતો. પત્નીની અંતિમ ઇચ્છા પુરી કરવા માટે કલાકો સુધી રઝળતા આ યુવકની વેદના જોઇ રેલ્વે પોલીસે માનવતા દાખવી તેને અને તેના પરિવારને તાપ્તી ગંગા ટ્રેનમાં સુરક્ષિત બેસાડ્યા હતા.

સુરતની શાન ગણાતા ઉદ્યના રેલ્વે સ્ટેશન પર દર વર્ષે હોળી, દિવાળી અને ઉનાળાના વેકેશનમાં આ રીતના દ્રશ્યો સર્જાય છે. સ્ટેશનની બહાર માત્ર 1500 લોકોની ક્ષમતા ધરાવતો શેડ છે જ્યારે તેની સામે હજારોની સંખ્યામાં મુસાફરો આવતા હોવાથી તેમણે ધોમધખતા તડકામાં તપવાનો વારો આવે છે.

ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, સુરત ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીનું હોમ ટાઉન છે જ્યાં દર વર્ષે પરપ્રાંતીયો પર લાઠીચાર્જ કરવામાં આવે છે, તેમને પીવાનું પાણી મળતું નથી, કલાકો સુધી ટ્રેનની રાહ જોવામાં મુશ્કેલી પડે છે. આ લોકોને પુરતી ટ્રેનની વ્યવસ્થા મળવી જોઇએ અને જે લોકોએ લાઠીચાર્જ કર્યો છે તેની તપાસ કરીને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવી જોઇએ.

