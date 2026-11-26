રેલવે ટ્રેક ઓળંગવો બેદરકારી, ગુનો નહીં: અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા યુવકના પરિવારને 8 લાખ વળતર ચૂકવવા હાઇકોર્ટનો આદેશ
રેલવે અકસ્માતમાં વળતર મેળવવાના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે.
Published : November 26, 2026 at 6:32 PM IST
અમદાવાદ: રેલવે અકસ્માતમાં વળતર મેળવવાના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. રેલવે ટ્રેક ઓળંગવું બેદરકારીભર્યું કૃત્ય હોઇ શકે, પરંતુ માત્ર આ કારણસર તેને ગુનાહિત કૃત્ય ગણાવી રેલવે પ્રશાસન વળતરની જવાબદારીમાંથી છટકી શકે નહીં, તેવી સ્પષ્ટ નોંધ હાઇકોર્ટે કરી છે. આ સાથે જ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા 19 વર્ષીય યુવકના પરિવારને 8 લાખ વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો છે.
પ્રસ્તુત કેસમાં 19 વર્ષીય મહેન્દ્રકુમાર નન્હકાનુ જુલાઈ 2023માં હાવડા-ગાંધીધામ એક્સપ્રેસમાં કાનપુરથી અમદાવાદ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. ટ્રેનમાં ભારે ભીડ અને અચાનક લાગેલા ઝટકાના કારણે તેઓ ટ્રેનમાંથી નીચે પટકાયા હતા. રેલવે ટ્રેક પરથી દૂર જવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે બીજી ટ્રેનની અડફેટે આવી જતાં તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. આ ઘટનાને પગલે મૃતકના પરિવારજનોએ રેલવે વળતર માટે દાવો કર્યો હતો. જોકે, રેલવે ક્લેમ્સ ટ્રિબ્યુનલે તેમનો દાવો ફગાવી દીધો હતો. ટ્રિબ્યુનલના આ નિર્ણયને પરિવાર દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો હતો.
હાઈકોર્ટે સમગ્ર મામલાની સુનાવણી દરમિયાન નોંધ્યું હતું કે, રેલવે સ્ટેશન અથવા યાર્ડમાં ફૂટ ઓવરબ્રિજ દૂર હોય, મુસાફરોને ત્યાં સુધી પહોંચવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય અથવા ભારે ભીડના કારણે ટ્રેક ઓળંગવાની સ્થિતિ ઊભી થતી હોય તો તેને બેદરકારીભર્યું કૃત્ય કહી શકાય. પરંતુ માત્ર ટ્રેક ઓળંગવાના આધારે તેને ગુનાહિત કૃત્ય અથવા સ્વયં ઇજા પહોંચાડવા સમાન ગણી શકાય નહીં. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે કોઈ મુસાફરનું કૃત્ય બેદરકારીભર્યું હોવું અને તે કાયદાની દૃષ્ટિએ વળતર મેળવવા માટે અયોગ્ય હોય તે બંને અલગ બાબતો છે. રેલવે અકસ્માતના વળતર અંગે કાયદાની જોગવાઈઓનું અર્થઘટન કરતી વખતે માત્ર મુસાફરની બેદરકારીના આધારે વળતર નકારી શકાય નહીં.
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ રથિન રાવલ હાજર રહ્યા હતા. તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે આ ઘટનાને માત્ર રેલવે ટ્રેક ઓળંગવાની બેદરકારીના આધારે વળતર નકારવા માટેનું કારણ બનાવી શકાય નહીં. મૃતક સાથે બનેલી ઘટના રેલવે કાયદા હેઠળ વળતરપાત્ર અકસ્માતની શ્રેણીમાં આવે છે અને તેથી પરિવારને વળતર મળવું જોઈએ.અરજદાર પક્ષની રજૂઆતો તથા કેસના સંજોગો ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે રેલવે ક્લેમ્સ ટ્રિબ્યુનલનો અગાઉનો નિર્ણય રદ કર્યો હતો અને મૃતકના પરિવારને રૂ.8 લાખ વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો હતો.આ ચુકાદો રેલવે અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા મુસાફરોના પરિવારજનો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ખાસ કરીને ટ્રેક ઓળંગવા જેવી બાબતોમાં મુસાફરની બેદરકારી અને કાયદા હેઠળ વળતર મેળવવાના અધિકાર વચ્ચેનો તફાવત હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યો છે.
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