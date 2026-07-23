જુનાગઢમાં મહાશિવરાત્રી મેળા માટે કલાકારોને અપાયા કરોડો રૂપિયા, વિપક્ષે કરેલી RTIમાં આવી ચોંકાવનારી બાબતો
જુનાગઢમાં મહાશિવરાત્રી મેળામાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ દરમિયાન કલાકારોને કરોડો રૂપિયા અપાયાનો વિપક્ષે કરેલી RTIમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે.
Published : July 23, 2026 at 9:20 PM IST
જુનાગઢ: મહાશિવરાત્રી મેળો 2026 પૂરો થયા બાદ હવે મેળાના ખર્ચને લઈને ખૂબ જ ચોંકાવનારી અને ચિંતાજનક વિગતો માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ જુનાગઢ મનપા વિપક્ષ તરીકે રહેલી કોંગ્રેસને પ્રાપ્ત થઈ છે. સાંસ્કૃતિક બોર્ડ દ્વારા એક કરોડ અને ચાર લાખ રૂપિયા મૈથિલી ઠાકુર, ગીતા રબારી, રાજભા ગઢવી સહિત કલાકારોને એક દિવસના ચાર્જ પેટે ચૂકવવામાં આવ્યા હોવાનું જણાયું છે.
જ્યારે મેળામાં દિવા ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટને સરકારે 89 લાખ રૂપિયાનો વર્ક ઓર્ડર મેળો પૂરો થયા બાદ અને વર્ક ઓર્ડર અપાય તે પહેલા રકમની ચુકવણી કરી આપ્યાનો ખૂબ જ ચોંકાવનારો અને ગંભીર ખુલાસો માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ થયો છે.
મહાશિવરાત્રી મેળાના ખર્ચને લઈને ગંભીર વિગતો આવી સામે
આદિ અનાદિ કાળથી ભવનાથની ગીરી તળેટીમાં મહાશિવરાત્રીના પાંચ દિવસના મેળાનું આયોજન થતું હોય છે. વર્ષોથી આ મેળો ભજન, ભોજન અને ભક્તિના ત્રિવેણી સંગમ રૂપે મનાવવામાં આવતો હોય છે, પરંતુ કેટલાક વર્ષોથી અને ખાસ કરીને વર્ષ 2019થી મેળાના પ્રારૂપને બદલવામાં આવ્યું અને પ્રથમ વખત મીની કુંભ તરીકે મહાશિવરાત્રીના મેળાને ઉજવવાની શરૂઆત થઈ. ત્યારથી મેળામાં કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે અનેક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન પણ થતું રહ્યું છે, તેમાં તાજેતરમાં જ 2026માં પૂર્ણ થયેલા મહાશિવરાત્રી મેળાના ખર્ચને લઈને હવે ખૂબજ ચોંકાવનારી વિગતો જુનાગઢ મનપામા નેતા વિપક્ષ કોંગ્રેસના લલિત પરસાણાને પ્રાપ્ત થઈ છે, તેમણે રાજ્યના સાંસ્કૃતિક બોર્ડ પાસેથી માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ મેળાના ખર્ચની વિગતો માંગી હતી. જેમાં સાંસ્કૃતિક બોર્ડે એક કરોડ ચાર લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કલાકારોને ફી પેટે ચૂકવ્યાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.
સાંસ્કૃતિક બોર્ડે ચૂકવેલી રકમ
સાંસ્કૃતિક બોર્ડ દ્વારા બિહારના ધારાસભ્ય અને લોક કલાકાર મૈથિલી ઠાકુરને મેળામાં આયોજિત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા માટે એક દિવસના 24, લાખ રૂપિયાનું ચુકવણું કર્યું છે. આ સિવાય તેમને બિહારના પટનાથી અમદાવાદ હવાઈ માર્ગે અને અમદાવાદથી જુનાગઢ રોડ માર્ગે આવવા માટે વધારાના 2,33,877 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે. મૈથિલી ઠાકુરને લોજીંગ અને બોર્ડિંગ માટે પણ 19,400 ચૂકવવામાં આવ્યા હોવાનો ખુલાસો આરટીઆઇમાં થયો છે, તે જ રીતે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં આવેલા અમદાવાદના અઘોરી મ્યુઝિકને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માટે 10 લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યાનો પણ ખુલાસો થયો છે. આ સિવાય મેળાના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં આવેલા પાર્થ ઓઝાને 12 લાખ રૂપિયા અને ટ્રાન્સપોર્ટના 40 હજાર રૂપિયાની સાથે લોજીગ અને બોર્ડિંગ માટે 19,000 હજાર ચૂકવ્યાનો આર.ટી.આઈ ની વિગતો પ્રાપ્ત થઈ છે. ગુજરાતના સ્થાનિક કલાકાર ગીતા રબારીને 12,50,000 સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માટે તેમજ લોજીંગ અને બોર્ડિંગ માટે 25255 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે
અન્ય 80 કલાકારોને 7,56,000 ચૂકવાયા
ભવનાથ મહાશિવરાત્રી મેળામાં આવેલા અલગ અલગ 80 કલાકારોને બે દિવસ માટે સ્ટેજ કાર્યક્રમ અંતર્ગત 7લાખ 56 હજાર રૂપિયાની ચુકવણી કરવામાં આવી હતી. તેવી જ રીતે સ્થાનિક કલાકાર રાજભા ગઢવીને ડાયરો કરવા માટે 04 લાખ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા હોવાની વિગતો પણ આરટીઆઈ માં સામેલ છે. સમગ્ર મેળામાં ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ તરીકે સાંસ્કૃતિક બોર્ડ દ્વારા 89 લાખ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા હોવાનો પણ ખુલાસો થયો છે.
મેળો પૂરો થયા બાદ વર્ક ઓર્ડર અને તેની પહેલા રૂપિયાની ચુકવણી
દીવા ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટને સાંસ્કૃતિક બોર્ડ દ્વારા મેળો પૂરો થયા બાદ 13 માર્ચ 2026 ના દિવસે વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો, જે મેળો પૂરો થયાના એક મહિનો અને ચાર દિવસ બાદ આપવામાં આવ્યો હતો. સૌથી શંકાસ્પદ અને ગંભીર બાબત એ છે કે વર્ક ઓર્ડર 13મી માર્ચે આપવામાં આવ્યો એની પહેલા એટલે કે 11 દિવસ પહેલા 2જી માર્ચ 2026 ના દિવસે દીવા ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટને સરકારે 89 લાખ રૂપિયાનું ચુકવણું પણ કરી દીધું મેળાના સંસ્કૃતિ કાર્યક્રમ માટે જૂનાગઢના ખ્યાતનામ સ્થાનિક કલાકારોને સરકારે માત્ર તેની મજાક સમાન પાંચથી દસ હજાર રૂપિયા આપીને આ મેળાને આટોપી લીધો હતો. જુનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં નેતા વિપક્ષ તરીકે રહેલા લલિત પરસાણાએ રાજ્યની સરકાર સાંસ્કૃતિક બોર્ડ અને પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ સામે ખૂબ જ ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડની આર.ટી.આઈ હજુ બાકી
જુનાગઢ મનપામા નેતા વિપક્ષ લલિત પરસાણા એ આજે માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ વિગત માત્ર સાંસ્કૃતિક બોર્ડ દ્વારા અને તે પણ અધૂરી આપવામાં આવી છે. આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ કેટલીક વિગતો સાંસ્કૃતિક બોર્ડ દ્વારા તેમને મળી શકે છે. જેમાં પણ ખર્ચને લઈને અનેક ચિંતાજનક આંકડાઓ સામેલ હોઈ શકે છે. પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ પાસેથી પણ તેમણે માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ ખર્ચને લઈને વિગતો માંગી છે, પરંતુ તેમાં હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રત્યુતર તેમને પ્રાપ્ત થયો નથી. આ સિવાય મેળામાં વીવીઆઈપી અને નેતાઓ તેમજ તેના પરિવારજનોને લઈ જવા માટે અર્બનિયા કારનો ઉપયોગ પણ થયો હતો તેને લઈને પણ તેમના દ્વારા આરટીઆઇ કરવામાં આવી છે, જેનો જવાબ મળ્યે થી પણ વર્ષ 2026 ના મહાશિવરાત્રી મેળામાં કેટલો ખર્ચ થયો તેની પણ કેટલીક ચોંકાવનારી વિગતો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.