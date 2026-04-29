નકલી દસ્તાવેજોથી કરોડોની લૂંટઃ LICના નામે લોકો સાથે છેતરપિંડી કરનાર આરોપી ઝડપાયો

આરોપીએ એક જ પરિવારને ટાર્ગેટ કરીને ફરિયાદીના માતાના બેંક ખાતામાંથી અંદાજે રૂપિયા 26,40,37,372 જેટલી માતબર રકમ મેળવી હતી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 9:50 PM IST

અમદાવાદ: શહેરમાં આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા (EOW)એ કરોડો રૂપિયાની હાઈ-પ્રોફાઈલ છેતરપિંડી કરતાં મુખ્ય આરોપી મિહિર જિતેન્દ્રકુમાર પરીખને ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપીએ LIC પોલિસી અને શેરબજારમાં રોકાણના બહાને લોકોનો વિશ્વાસ જીત્યો અને કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ આચરી હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

EOWની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ આરોપી મિહિર પરીખ પોતાની ઓળખ વિશ્વસનીય રોકાણ સલાહકાર તરીકે ઉભી કરતો હતો. તે લોકો સાથે વ્યક્તિગત સંબંધ બાંધી તેમને આકર્ષક રિટર્ન અને સુરક્ષિત રોકાણના વાયદા કરતો હતો. ખાસ કરીને LIC જેવી વિશ્વસનીય સંસ્થાનું નામ લઈ લોકોને વિશ્વાસમાં લેતો અને તેમને મોટી રકમ રોકાણ માટે પ્રેરિત કરતો હતો. આરોપીએ એક જ પરિવારને ટાર્ગેટ કરીને ફરિયાદીના માતાના બેંક ખાતામાંથી અંદાજે રૂપિયા 26,40,37,372 જેટલી માતબર રકમ મેળવી હતી. આ રકમ તબક્કાવાર રીતે અલગ-અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા મેળવવામાં આવી હતી, જેથી શરૂઆતમાં કોઈ શંકા ન ઊભી થાય. વિશ્વાસ કેળવવા માટે આરોપીએ ખૂબ જ સૂક્ષ્મ રીતે નકલી દસ્તાવેજો તૈયાર કર્યા હતા. જેમાં યુનિયન બેંકના નામે બનાવટી પાસબુક બનાવી તેમાં ખોટી એન્ટ્રીઓ દર્શાવી હતી, જેથી રોકાણકારોને એવું લાગતું રહે કે તેમની રકમ સુરક્ષિત રીતે જમા અને રોકાણ થઈ રહી છે. સાથે જ LIC ની બનાવટી પોલિસીઓ આપીને રોકાણકારોને ભ્રમિત કરવામાં આવ્યા હતા.

તપાસમાં વધુ ખુલ્યું છે કે, આરોપીએ લોકો પાસેથી એકત્રિત કરેલી રકમ કોઈ પણ પ્રકારના કાયદેસર રોકાણમાં મૂકી નહોતી. તેના બદલે આ નાણાં વ્યક્તિગત ખર્ચ, વૈભવી જીવનશૈલી અને અન્ય અંગત હિતોમાં વાપરી નાખ્યા હતા.પકડાયેલ આરોપી મિહિર પરીખ અમદાવાદના બોપલ રોડ પર આવેલી નોર્થ વન સોસાયટીમાં રહે છે. હાલ તેની સામે ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસ આ કેસમાં નાણાંનો ટ્રેલ, બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન અને સંભવિત સહઆરોપીઓની ભૂમિકા પણ તપાસ કરી રહી છે.

આ કેસ અંગે (EOW) આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા ના ACP મનોજસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપીએ લોકોમાં વિશ્વાસ ઉભો કરવા માટે નકલી દસ્તાવેજો અને ખોટી રોકાણ યોજનાઓનો સહારો લીધો હતો. હાલ તેની ધરપકડ કરીને નાણાં ક્યાં વપરાયા અને અન્ય કેટલા લોકો પીડિત બન્યા છે તે અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જો અન્ય પીડિતો સામે આવે તો તેમને પણ આગળ આવવા અપીલ કરવામાં આવશે.EOW દ્વારા હાલ આરોપીના બેંક ખાતા, પ્રોપર્ટી અને અન્ય આર્થિક વ્યવહારોની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જેથી ઠગાઈની કુલ રકમ અને નેટવર્કનો સંપૂર્ણ ભેદ ઉકેલી શકાય.

