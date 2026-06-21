અંબાજી નજીક કુંભારીયામાં જમીન કૌભાંડ: મૃતક મહિલાના નામે દસ્તાવેજ કરી કરોડોની જમીન પચાવી પાડી
અંબાજી નજીક આવેલા કુંભારીયા ગ્રામ પંચાયતમાં સોનાની લગડી સમાન આદિવાસીની જમીન પચાવી પાડવાનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે.
Published : June 21, 2026 at 10:41 AM IST
બનાસકાંઠા: અંબાજી નજીક આવેલા કુંભારીયા ગ્રામ પંચાયતમાં સોનાની લગડી સમાન આદિવાસીની જમીન પચાવી પાડવાનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. વર્ષ 2014માં કુદરતી મૃત્યુ પામેલી એક મહિલાને કાગળ પર જીવતી બતાવી, અન્ય અજાણી મહિલા ઊભી કરીને કલેક્ટર કચેરી અને નોટરી સમક્ષ અંગૂઠા કરાવી કરોડોની જમીન બારોબાર ટ્રાન્સફર કરી દેવાઈ હતી. આ ગંભીર મામલો સામે આવ્યા બાદ જિલ્લા કલેક્ટરે સમગ્ર કૌભાંડના પર્દાફાશ માટે SITની રચના કરી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
કુંભારીયા ગામના રામીબેન અણંદાભાઈ અંગારીની માલિકીની 1.32 હેક્ટર જમીન (73AA નવી શરત) વેચવા માટે 6 મે, 2014ના રોજ કલેક્ટર પાસે મંજૂરી માંગવામાં આવી હતી. આ જમીન ખરીદવામાં નીરૂબેન મોરજીયાએ રસ દાખવી જૂન 2014માં 15 લાખમાં બાનાખત કરાવ્યો હતો. તે સમયે રામીબેનના વારસદારોની સંમતિનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
જોકે, કલેક્ટરની મંજૂરી મળે તે પહેલાં જ, 21 ઓગસ્ટ, 2014ના રોજ રામીબેનનું કુદરતી અવસાન થયું હતું. તેમના પુત્ર જોધાભાઈએ ચાર દિવસ બાદ ગ્રામ પંચાયતમાં મરણ નોંધ પણ કરાવી હતી. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, રામીબેનના મૃત્યુના 15 દિવસ બાદ, 6 સપ્ટેમ્બર 2014ના રોજ કલેક્ટર કચેરીમાં થયેલી સુનાવણીમાં રામીબેન જાતે હાજર હોવાનું દર્શાવાયું હતું. અજાણી મહિલાએ રામીબેન બનીને ખોટું સોગંદનામું કર્યું અને પોતે નિસંતાન હોવાનું જણાવી જમીન વેચાણની મંજૂરી મેળવી લીધી હતી.
જૂનના બાનાખતમાં રામીબેનના વારસદારો હોવાનો ઉલ્લેખ હતો, જ્યારે સપ્ટેમ્બરની સુનાવણીમાં તેઓ નિસંતાન હોવાનું દર્શાવીને તંત્રને અંધારામાં રાખવામાં આવ્યું હતું. આ વિરોધાભાસ હોવા છતાં, 22 ફેબ્રુઆરી 2015ના રોજ કલેક્ટરે વેચાણ મંજૂરી આપી દીધી. ત્યારબાદ 17 માર્ચ 2015ના રોજ ફરી એ જ અજાણી મહિલાએ રામીબેન બનીને ફાઈનલ દસ્તાવેજ પર અંગૂઠા માર્યા. આ દરમિયાન સાક્ષીઓ, નોટરી કે સબ-રજિસ્ટ્રાર દ્વારા ઓળખ ચકાસવાની તસ્દી લેવામાં આવી ન હતી.
તંત્રની શંકાસ્પદ ભૂમિકા
નકલી દસ્તાવેજના આધારે કુંભારીયાના તત્કાલીન તલાટી કિરણ ચૌધરીએ રેવન્યુ રેકોર્ડમાં ખરીદનારનું નામ દાખલ કરી દીધું ત્યારબાદ રામીબેનના નામે ખોલાવવામાં આવેલા બેંક ખાતામાં 15 લાખની રકમ જમા કરી ઉપાડી લેવામાં આવી હતી. અહીં પણ બેંકના કર્મચારીઓએ કોઈ જ ખરાઈ કરી ન હતી.
વર્ષ 2025માં રામીબેનના પુત્ર જોધાભાઈને જમીન વેચાઈ ગયાની જાણ થતા તેમણે મરણના દાખલા માટે અરજી કરી ત્યારે તલાટીએ એવો વિચિત્ર જવાબ આપ્યો કે, "વર્ષ 2014ના મરણ રજીસ્ટરમાં છેકછાક હોવાથી દાખલો આપી શકાય તેમ નથી." આ જવાબ બાદ તપાસ શરૂ થતા સમગ્ર કૌભાંડ ખુલ્લું પડ્યું હતું.
SITની રચના
આ ગંભીર કૌભાંડ મામલે કલેક્ટર મિહિર પટેલે SITની રચના કરી છે જેમાં અધિક કલેક્ટર (દાંતા), પ્રાંત અધિકારી, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અને અધિક ચીટનીશનો સમાવેશ થાય છે. SIT દ્વારા તમામ રેકોર્ડ કબજે કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ તત્કાલીન તલાટી, દસ્તાવેજ અધિકારીઓ, કલેક્ટર કચેરીના કર્મચારીઓ અને બેંકના કર્મચારીઓની ભૂમિકા શંકાના દાયરામાં છે.
ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કિરણ ચૌધરીએ કબૂલાત કરી છે કે મરણ રજીસ્ટરમાં છેકછાક કરવામાં આવી છે અને તે અંગે ઉપરી અધિકારીઓને રિપોર્ટ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આગામી દિવસોમાં આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે.
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