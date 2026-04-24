ગાંધીનગરમાં કરોડોની ઘરફોડનો ભેદ ઉકેલાયો: નારોલ પોલીસે ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા આરોપીને ઝડપી પાડ્યો
આરોપીએ ગાંધીનગર સેક્ટર-2 વિસ્તારમાં આવેલા એક બંગલાને નિશાન બનાવી તાળા તોડી ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો.
Published : April 24, 2026 at 2:37 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ-ગાંધીનગર વિસ્તારમાં બનેલી મોટી ઘરફોડ ચોરીના કેસમાં નારોલ પોલીસે મહત્વપૂર્ણ સફળતા મેળવી છે. ગાંધીનગરના સેક્ટર-2 વિસ્તારમાં બનેલી આ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે.
આ કેસમાં માલાભાઈ દેવીપુજક નામના આરોપીની નારોલ પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આરોપીએ ગાંધીનગર સેક્ટર-2 વિસ્તારમાં આવેલા એક બંગલાને નિશાન બનાવી તાળા તોડી ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન આરોપી પાસેથી સોના-ચાંદીના દાગીના તેમજ વિદેશી ડોલર સહિત આશરે એક કરોડ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યો છે, જે આ કેસમાં મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે.
પકડાયેલો આરોપી ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. પોલીસ માહિતી અનુસાર, આરોપી સામે રાજ્યના અલગ-અલગ પોલીસ મથકોમાં કુલ 21 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. ઉપરાંત, આરોપી સામે અગાઉ પાસા (PASA) હેઠળ કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી ચૂકી છે.
નારોલ પોલીસ મથકના પી.આઈ. જીગ્નેશ અગ્રાવતે ETV ભારત સાથેની ટેલિફોનીક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં આરોપીની ધરપકડ કરીને તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ કબૂલાત કરી કે તેણે ગાંધીનગરના સેક્ટર-2 ખાતે આવેલા બંગલામાંથી ચોરી કરી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, આરોપીને સાથે રાખીને પોલીસ ટીમે સ્થળ પર તપાસ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે મકાન બંધ હતું અને મકાન માલિકે ચાવી પાડોશીને સોંપી હતી. પંચોની હાજરીમાં મકાન ખોલવામાં આવ્યું, જ્યાંથી ખાતરી થઈ કે આ જ ઘરમાંથી ચોરી કરવામાં આવી હતી.
પી.આઈ. અગ્રાવતે ઉમેર્યું કે, આરોપીએ સોના-ચાંદીના દાગીના સાથે વિદેશી ડોલર અને રોકડ રકમની ચોરી કરી હોવાનું સ્વીકાર્યું છે. મકાનના માલિક કિશનભાઈ શર્મા તે સમયે આફ્રિકા ખાતે હતા, તેમને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી છે.
માહિતી મળતા મકાન માલિકે નારોલ પોલીસની ઝડપી અને અસરકારક કામગીરીની પ્રશંસા કરી હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.
આ કામગીરીથી પોલીસે ફરી એકવાર ગંભીર ગુનાનો ભેદ ઉકેલી કાયદો-વ્યવસ્થામાં લોકોનો વિશ્વાસ મજબૂત કર્યો છે.
આ પણ વાંચો: