ભરૂચના આમલાખાડી પાસેથી "મગર" પાંજરે પુરાયો, વનવિભાગની ટીમ દ્વારા કરાયું રેસ્ક્યુ

માનવ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને અંકલેશ્વર વનવિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી અને મગરને પકડવા માટે તળાવની આસપાસ પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું.

ભરૂચના અંકલેશ્વર નજીક આમલાખાડી પાસેથી મગર પાંજરે પુરાયો, વનવિભાગની ટીમ દ્વારા કરાયું રેસ્ક્યુ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 13, 2025 at 1:07 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 1:29 PM IST

ભરૂચ: અંકલેશ્વર નજીક આવેલ આમલાખાડી વિસ્તારમાંથી મગર પાંજરે પુરાતાં વિસ્તારમાં હલચલ મચી ગઈ હતી. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સ્થાનિક રહેવાસીઓ દ્વારા તળાવ પાસે મગર નજરે પડ્યાની માહિતી વનવિભાગને આપવામાં આવી હતી. માનવ સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને અંકલેશ્વર વનવિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી અને મગરને પકડવા માટે તળાવની આસપાસ પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું.

સ્થાનિકોની સતર્કતા અને વનવિભાગની ઝડપી કામગીરીના પરિણામે મગર સફળતાપૂર્વક પાંજરે પુરાયો. મગર પકડાયા બાદ આસપાસના રહેવાસીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો, કારણ કે તળાવ નજીક રોજબરોજ લોકોની અવરજવર રહેતી હોય છે અને બાળકો પણ ત્યાં રમવા માટે આવતા હોય છે. મગરની હાજરીને કારણે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે વનવિભાગે પૂરતી તકેદારી રાખી હતી.

પાંજરે પુરાયેલા મગરને તાત્કાલિક વનવિભાગની ટીમ દ્વારા સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં મગરનું તબીબી પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં તેની ઉંમર, સ્વાસ્થ્ય અને કોઈ પ્રકારની ઇજા તો નથી ને તે બાબતની ચકાસણી કરાઈ હતી. વનવિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, મગર સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છે અને તેને કોઈ ગંભીર ઇજા નથી.

આ સમગ્ર કામગીરી અંગે અંકલેશ્વર રેન્જના આરએફઓ ભાવેશ મોભે જણાવ્યું હતું કે, “સ્થાનિક લોકો દ્વારા મગર નજરે પડ્યાની માહિતી મળતા જ વનવિભાગે તાત્કાલિક પગલાં લીધાં હતા. માનવ અને વન્યજીવ બંનેની સુરક્ષા અમારી પ્રાથમિકતા છે. મગરને પાંજરે પુરાયા બાદ તેનું તબીબી પરીક્ષણ કરાયું છે અને હવે તેને સુરક્ષિત તથા અનુકૂળ સ્થળે છોડવાની તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે.”

વનવિભાગ દ્વારા મગરને નજીકના જંગલ વિસ્તાર અથવા યોગ્ય જળાશયમાં છોડવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે, જ્યાં માનવ વસાહતથી દૂર રહે અને મગર માટે કુદરતી વાતાવરણ ઉપલબ્ધ હોય. આ માટે ઉચ્ચ અધિકારીઓની માર્ગદર્શિકા મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે ભરૂચ જિલ્લામાં નર્મદા નદી, કેનાલો અને તળાવો હોવાને કારણે ઘણી વખત મગરો માનવ વસાહતની નજીક આવી જાય છે. આવા સમયે વનવિભાગ દ્વારા પાંજરું ગોઠવી મગરોને પકડવામાં આવે છે અને બાદમાં સુરક્ષિત સ્થળે છોડી મૂકવામાં આવે છે. વનવિભાગે સ્થાનિક લોકોને પણ અપીલ કરી છે કે મગર અથવા અન્ય વન્યજીવ નજરે પડે તો ડર વગર તાત્કાલિક વનવિભાગને જાણ કરે અને પોતે જોખમ ન લે.

આ ઘટનાથી ફરી એક વખત સ્પષ્ટ થયું છે કે વનવિભાગની સતર્કતા અને સમયસરની કામગીરીથી માનવજીવન અને વન્યજીવો બંનેની સુરક્ષા શક્ય બની રહી છે. આમલાખાડી વિસ્તારમાં મગર પાંજરે પુરાયા બાદ હાલ પરિસ્થિતિ સામાન્ય બની છે અને લોકોમાં ફરી શાંતિનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

