ભરૂચ : જૂના NH-08 પર વરસાદી પાણીમાં મગર દેખાતા લોકોમાં કુતૂહલ, વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
ભરૂચથી અંકલેશ્વર તરફ જતા જૂના હાઇવે પર વરસાદી પાણી વચ્ચે અચાનક મગર નજરે પડતાં પસાર થતા વાહનચાલકો અને સ્થાનિકો થંભી ગયા.
Published : July 26, 2026 at 2:47 PM IST
ભરૂચ : સતત વરસાદ બાદ ભરૂચના જૂના નેશનલ હાઈવે-08 પર ભરાયેલા પાણીમાં અચાનક મગર નજરે પડતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં કુતૂહલ અને ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો હતો. ભરૂચથી અંકલેશ્વર તરફ જતા માર્ગ પર ભરાયેલા વરસાદી પાણીમાંથી મગર બહાર આવતો જોવા મળતાં મોટી સંખ્યામાં લોકો સ્થળ પર એકત્ર થઈ ગયા હતા. ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં ચારેકોર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડેલા વરસાદને કારણે જૂના NH-08ના કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. આ દરમિયાન માર્ગ પર ભરાયેલા પાણીમાં અચાનક એક મગર જોવા મળ્યો હતો. થોડા સમય બાદ મગર પાણીમાંથી બહાર આવતો નજરે પડતાં રસ્તા પરથી પસાર થતા વાહનચાલકો અને સ્થાનિક લોકો થંભી ગયા હતા અને ઘટનાને પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કરવા લાગ્યા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં જ આસપાસના વિસ્તારમાંથી લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. અનેક લોકોએ મગરના વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યા હતા. થોડા જ સમયમાં વીડિયો વાયરલ થતાં અનેક લોકો સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા. જોકે, કેટલાક લોકોએ મગરની નજીક જવાનો પ્રયાસ કરતાં અન્ય લોકોએ સાવચેતી રાખવાની અપીલ પણ કરી હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી હતી. વન વિભાગ દ્વારા મગરને સુરક્ષિત રીતે પકડવા માટે સ્થળ પર પાંજરું મૂકવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જ મગરને પકડીને માનવ વસાહતથી દૂર તેના કુદરતી રહેઠાણમાં સુરક્ષિત રીતે છોડવાની તજવીજ કરવામાં આવી રહી છે.
વન વિભાગના અધિકારીઓએ લોકોને અપીલ કરી છે કે મગર જોવા મળે તો તેની નજીક જવાનો કે તેને ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ ન કરે. તરત જ વન વિભાગને જાણ કરવી અને સ્થળ પરથી સુરક્ષિત અંતર જાળવવું જરૂરી છે. વરસાદી ઋતુ દરમિયાન નદી, કેનાલ અને જળાશયોમાંથી મગરો પાણીના પ્રવાહ સાથે અન્ય વિસ્તારોમાં આવી જતાં આવા બનાવો બનતા હોય છે.
હાલ વન વિભાગ સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને મગરને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યૂ કરવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. બીજી તરફ વાયરલ થયેલા વીડિયોને લઈને સમગ્ર વિસ્તારમાં લોકોમાં ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે.
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