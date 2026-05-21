ગીર ગઢડાની સાંગાવાડી નદી કાંઠે હાથ-પગ ધોઈ રહેલા 13 વર્ષના કિશોરને પિતાની નજર સામે મગર ખેંચી ગયો

કોડીનાર તાલુકાના નાની ફાંફણી ગામના 13 વર્ષીય બાળકને મગરે પાણીમાં ખેંચી જતા દુઃખદ મોત થયું હતું.

ગીર ગઢડામાં બાળક પર મગરનો હુમલો
Published : May 21, 2026 at 2:09 PM IST

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકાના હરમડીયા ગામ નજીક આવેલી સાંગાવાડી નદીમાં બનેલી હૃદયદ્રાવક ઘટનાએ સમગ્ર પંથકને શોકમાં ગરકાવ કરી દીધું છે. કોડીનાર તાલુકાના નાની ફાંફણી ગામના 13 વર્ષીય બાળકને મગરે પાણીમાં ખેંચી જતા દુઃખદ મોત થયું હતું. લગભગ પાંચ કલાક સુધી ચાલેલી ભારે શોધખોળ બાદ મધરાત્રી સમયે બાળકનો મૃતદેહ નદીના સામા કાંઠેથી મળી આવ્યો હતો.

માહિતી મુજબ, બાળકના પિતા દિનેશ સોલંકીએ હરમડીયા નજીક આંબાના બગીચાનો ઈજારો રાખ્યો હતો અને પરિવાર સાથે કેરી ઉતારવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી. દરમિયાન દીકરા પોતાના પિતા સાથે હાથ-પગ ધોવા માટે નદી કિનારે ગયો હતો. એ સમયે અચાનક મગરે હુમલો કરીને વિવાનને પાણીમાં ખેંચી લીધો હતો.

પોતાના લાડકા પુત્રને બચાવવા માટે પિતા દિનેશભાઈ તરત જ પાણીમાં ઝંપલાવ્યા હતા, પરંતુ મગરના મજબૂત જડબામાંથી પુત્રને છોડાવી શક્યા નહોતા. પિતાની નજર સામે જ પુત્રને મગર ખેંચી જતાં ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોમાં ભય અને ગમનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.

ઘટનાની જાણ થતા જામવાળા વન વિભાગ, પોલીસ અને ફાયર વિભાગની ટીમો તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવી હતી. રાત્રિના અંધકાર અને નદીના પાણીના પ્રવાહ વચ્ચે બચાવ કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ મગર વારંવાર બાળકને લઈને પાણી ઉપર દેખાતો હતો, પરંતુ તેને કાબૂમાં લેવામાં સફળતા મળી ન હોતી.

આ બાબતે જામવાળા રેન્જના RFO મેહુલ દોમડાએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, બાળકને મગર ઉઠાવી ગયો હોય, જે અંગેની જાણ ગ્રામજનો દ્વારા કરવામાં આવતા અમારો સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી ગયો હતો અને અંદાજિત પાંચ કલાક રેસ્ક્યુ ચાલ્યું હતું અને બાળકનો મૃતદેહ મળ્યો હતો. જેને તાત્કાલિક પીએમ અર્થે ગીર ગઢડા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

અંતે રાત્રે લગભગ 12 વાગ્યે બાળકનો મૃતદેહ નદીના સામા કાંઠેથી મળી આવ્યો હતો. ત્યારબાદ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ઉના સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

મૃતક કિશોર પરિવારનો એકમાત્ર દીકરો અને છ બહેનો વચ્ચેનો એકલો ભાઈ હતો. તેના મોતથી પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. હોસ્પિટલ ખાતે માતા-પિતાના આક્રંદથી સમગ્ર વાતાવરણ ગમગીન બની ગયું હતું અને ઉપસ્થિત લોકોની આંખો પણ ભીની થઈ ગઈ હતી.

