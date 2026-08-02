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પાદરાના મેઢાદ ગામે વિશ્વામિત્રી નદીમાં 12 વર્ષીય કિશોરી પર મગરનો હુમલો, SDRF સહિતની ટીમો સર્ચ ઓપરેશનમાં જોડાઈ

વડોદરાના પાદરા તાલુકાના મેઢાદ ગામ પાસે વિશ્વામિત્રી નદીમાં 12 વર્ષીય હેતલ રાઠોડિયા પર મગરે હુમલો કરી તેને પાણીમાં ખેંચી જતા ગામમાં શોક છવાયો.

SDRF સહિતની ટીમો સર્ચ ઓપરેશનમાં જોડાઈ
SDRF સહિતની ટીમો સર્ચ ઓપરેશનમાં જોડાઈ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 2, 2026 at 8:56 PM IST

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વડોદરા: પાદરા તાલુકાના મેઢાદ ગામ પાસેથી પસાર થતી વિશ્વામિત્રી નદીમાં 12 વર્ષીય કિશોરી હેતલ રાઠોડિયા પર મગરે હુમલો કરી તેને પાણીમાં ખેંચી જતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ, સ્થાનિક તંત્ર અને SDRFની ટીમે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે.

મેઢાદ ગામ પાસેથી પસાર થતી વિશ્વામિત્રી નદીમાં 12 વર્ષીય કિશોરી પર મગરે હુમલો કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ મગર કિશોરીને પાણીમાં ખેંચી જતાં તે લાપતા બની ગઈ છે. ઘટનાના પગલે સમગ્ર ગામમાં અરેરાટી અને શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.

કિશોરીની ઓળખ હેતલ રાઠોડિયા તરીકે થઈ
મળતી માહિતી મુજબ કિશોરીની ઓળખ હેતલ રાઠોડિયા તરીકે થઈ છે. ઘટના બનતા જ આસપાસના લોકોએ બૂમાબૂમ કરી હતી, પરંતુ મગર પળવારમાં કિશોરીને નદીની અંદર ખેંચી ગયો હતો.

પોલીસ અને SDRF દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન શરૂ (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો નદી કિનારે એકત્ર થઈ ગયા હતા. સ્થાનિકોમાં ભારે ચિંતા અને ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

પોલીસ અને SDRF દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન શરૂ
ઘટનાની જાણ થતાં પાદરા પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ગામના સરપંચ, તલાટી તેમજ અન્ય સ્થાનિક અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. સમગ્ર વિસ્તારને સુરક્ષિત બનાવી બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. કિશોરીની શોધખોળ માટે સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદ પણ લેવામાં આવી રહી છે.

ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (SDRF)ની ટીમને પણ સ્થળ પર બોલાવવામાં આવી છે. SDRFની ટીમ ટૂંક સમયમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી આધુનિક સાધનોની મદદથી સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરશે. નદીમાં પાણીનું સ્તર ઊંચું હોવાને કારણે બચાવ કામગીરીમાં પડકારો ઉભા થઈ રહ્યા છે. તેમ છતાં તંત્ર દ્વારા શક્ય તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

તંત્રની અપીલ: નદીકાંઠે ન જવા સૂચના
વિશ્વામિત્રી નદી મગરોના વસવાટ માટે જાણીતી હોવાથી ચોમાસા દરમિયાન તંત્ર દ્વારા નદીકાંઠે ન જવા માટે વારંવાર અપીલ કરવામાં આવતી હોય છે. ભારે વરસાદ બાદ નદીમાં પાણીનું સ્તર વધતાં મગરોની હિલચાલ પણ વધી જતી હોય છે.

ઘટનાને પગલે સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. પોલીસે અને વહીવટી તંત્રે લોકોને નદીથી દૂર રહેવા, બાળકોને નદીકાંઠે ન જવા દેવા અને કોઈપણ અફવાઓથી દૂર રહી માત્ર સત્તાવાર માહિતી પર વિશ્વાસ રાખવા અપીલ કરી છે.

પાદરાના મેઢાદ ગામે 12 વર્ષીય કિશોરી પર મગરના હુમલાની ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચિંતા અને શોકનો માહોલ છે. પોલીસ, સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને SDRF દ્વારા કિશોરીની શોધખોળ માટે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર ઘટનાને લઈને તંત્ર સત નજર રાખી રહ્યું છે અને નદીકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને વિશેષ સાવચેતી રાખવા અનુરોધ કર્યો છે.

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TAGGED:

12 YEAR OLD GIRL MISSING PADRA
CROCODILE ATTACK
VISHWAMITRI RIVER
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GIRL MISSING AFTER CROCODILE ATTACK

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