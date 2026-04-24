સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ક્રિમિનલ કેસ છુપાવ્યા, ડ્યુ ક્લિયર નહીં: ગુજરાત હાઈકોર્ટએ 18 અરજીઓ ફગાવી

આ અરજીઓ સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, બનાસકાંઠા, દાહોદ, વડોદરા અને થરાદ સહિતના વિસ્તારોના ઉમેદવારો દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 1:44 PM IST

અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ઉમેદવારી ફોર્મ રદ્દ થવાના મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થયેલી અરજીઓ પર મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આવ્યો છે. હાઈકોર્ટે તમામ 18 અરજીઓ ફગાવી દીધી છે અને હાલના તબક્કે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં દખલગીરી કરવાનો ઇન્કાર કર્યો છે.

આ અરજીઓ સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, બનાસકાંઠા, દાહોદ, વડોદરા અને થરાદ સહિતના વિસ્તારોના ઉમેદવારો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત ગાંધીનગર, સુરત, કચ્છ, પોરબંદર અને વલસાડના કેટલાક ઉમેદવારોએ પણ પોતાના ફોર્મ રદ્દ કરવાના નિર્ણયને પડકાર્યો હતો.

ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા ઉમેદવારી ફોર્મ રદ્દ કરવાની પાછળ અનેક ગંભીર ખામીઓ દર્શાવવામાં આવી હતી. જેમાં વોર્ડ ખોટો દર્શાવવો, જરૂરી સહીઓનો અભાવ, ક્રિમિનલ કેસોની માહિતી ન આપવી, મનપાના બાકી બાકીદારી (ડ્યુઝ) ક્લિયર ન કરવી તેમજ જાતિ દાખલા સંબંધિત ખામીઓ જેવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે.

સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે કોર્ટમાં દલીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે સ્ક્રૂટિની પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉમેદવારોને યોગ્ય પુરાવા રજૂ કરવા પૂરતો સમય આપવામાં આવ્યો હતો, છતાં ઘણા ઉમેદવારો પુરાવા રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કેટલાક ઉમેદવારોએ પોતાના વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા ક્રિમિનલ કેસોની માહિતી જાહેર કરી નથી, જે મતદારો માટે જાણવું અત્યંત જરૂરી હોય છે.

હાઈકોર્ટે આ તમામ દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને સ્પષ્ટ કર્યું કે ચૂંટણી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ હોવાથી આ તબક્કે તેમાં દખલગીરી કરવી યોગ્ય નથી. કોર્ટના આ નિર્ણયથી ચૂંટણી પ્રક્રિયાને મોટો વેગ મળ્યો છે અને સ્પષ્ટ સંદેશ ગયો છે કે નિયમોનું પાલન કરવું અનિવાર્ય છે.

આ નિર્ણયથી તે તમામ ઉમેદવારોને ઝટકો લાગ્યો છે, જેમણે પોતાની ઉમેદવારી રદ્દ થવા સામે કાનૂની લડત લીધી હતી. હવે ચૂંટણી પ્રક્રિયા યથાવત્ આગળ વધશે.

