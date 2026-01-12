ETV Bharat / state

પંચમહાલમાં પાંચ મહિનાના બાળકનું અપહરણ કરનાર ગુનેગાર ઝડપાયા, માતાનું પુત્ર સાથે મિલન થતા લાગણીસભર દ્રશ્યો સર્જાયા

હાલોલમાં પાવાગઢ રોડ પરના મંદિરના ફૂટપાટ પર પોતાના બાળકને લઇને સુઇ રહેલી મહિલાના પાંચ માસના બાળકનું અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવ્યું

પંચમહાલમાં પાંચ મહિનાના બાળકનું અપહરણ કરનાર ગુનેગાર ઝડપાયા
પંચમહાલમાં પાંચ મહિનાના બાળકનું અપહરણ કરનાર ગુનેગાર ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
હાલોલ: પંચમહાલના હાલોલમાં પાવાગઢ રોડ પરના મંદિરના ફૂટપાટ પર પોતાના બાળકને લઇને સુઇ રહેલી મહિલાના પાંચ માસના બાળકનું અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ મામલે ફરિયાદ દાખલ થતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. મામલાની ગંભીરતાને જોતા હાલોલ ટાઉન પોલીસ તેમજ જીલ્લા SOG અને જીલ્લા LCBની ટીમની સંયુક્ત મહેનતથી આખરે અપહરણ કરવામાં આવેલા પાંચ વર્ષના બાળકને શોધીને માતાને સોપવામાં આવ્યું હતું. પોતાનો વ્હાલસોયો પુત્ર મળી આવતા લાગણીસભર દ્રશ્યો સર્જાયા હતા.

માતા સાથે પુત્રનું મિલન કરાવતી પોલીસ

મળતી માહિતી અનુસાર હાલોલના પાવાગઢ રોડ પર આવેલા સાઇબાબાના મંદિર પાસે ફૂટપાથ પર આશાબેન પોતાના બાળકો સાથે સુતા હતા. આ દરમિયાન તેમની સાથે સુઇ રહેલા તેમના પાંચ મહિનાના નાના બાળકને કોઇ અજાણી વ્યક્તિઓ અપહરણ કરીને લઇ ગઇ હતી. આ મામલે હાલોલ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશને ગુનો નોંધાયો હતો. પાંચ વર્ષના બાળકને શોધી કાઢવા માટે જીલ્લા પોલીસ વડા ડૉ. હરેશ દુધાત દ્વારા LCB,SOG, હાલોલ ટાઉન અને હાલોલ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો બનાવવાની સુચના આપવામાં આવી હતી. નાયબ પોલીસ વડા વી.જે.રાઠોડની આગેવાની હેઠળ અલગ અલગ ટીમો બનાવની બનાવવાળી જગ્યાની આસપાસના CCTV ફૂટેજ ચેક કરવાની તથા ટેકનિકલ અને હ્યુમન રિસોર્સથી ગુનો શોધવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

પંચમહાલમાં પાંચ મહિનાના બાળકનું અપહરણ કરનાર ગુનેગાર ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

આ સાથે જ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી બનાવ અંગેની માહિતી આપવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી. આસપાસના ગામોના સરપંચોનો પણ સંપર્ક કરી માહિતીથી તેઓને વાકેફ કરવામાં આવ્યા હતા, જેના આધારે ખાનગી રાહે પોલીસને બાતમી મળી હતી કે પનોરમા ચોકડી પાસે એક મહીલા અને એક પુરૂષ પાસે નાનું બાળક છે. જે આધારે ટીમો મોકલી આપતા યુગલની ઓરડીમાં તપાસ કરતા અપહરણ થયેલુ બાળક મળી આવતા તેઓના વાલીપણા અંગેના આધાર પુરાવા માંગતા કોઈ આધાર પુરાવા રજુ કરી શક્યા ન હતા.

તે બાદ ફરિયાદી આશાબેન પાસે ખાતરી કરતા તેઓએ બાળકની ઓળખ કરી હતી. આ દરમિયાન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે માતા અને પુત્રનું મિલન થતા લાગણીસભર દ્રશ્ય સર્જાયા હતા. આ ઘટનામાં બાળકનું અપહરણ કરનાર એક મહિલા અને એક પુરૂષની ધરપકડ કરી પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પંચમહાલ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા અપહરણ કરાયેલા બાળકનું ગણતરીના દિવસોમાં જ માતા સાથે હેમખેમ મિલન કરાવતા બાળકની માતાએ પોલીસનો આભાર માન્યો હતો.

