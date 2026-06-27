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અરવલ્લીમાં બાળકો-સગર્ભાના ભાગના 3000 કિલો અનાજની હેરાફેરી મામલે ચાર સામે ગુનો નોંધાયો

મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર સ્થિત સરકારી ગોડાઉનમાંથી પોષણયુક્ત બાળભોગનો જથ્થો પીકઅપ વાહનમાં ભરીને મોડાસા તરફ લાવવામાં આવી રહ્યો હતો.

અરવલ્લીમાં બાળકો-સગર્ભાના ભાગના 3000 કિલો અનાજની હેરાફેરી મામલે ચાર સામે ગુનો નોંધાયો
અરવલ્લીમાં બાળકો-સગર્ભાના ભાગના 3000 કિલો અનાજની હેરાફેરી મામલે ચાર સામે ગુનો નોંધાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 9:52 PM IST

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અરવલ્લી: સરકારી પોષણયુક્ત બાળભોગની ગેરકાયદે હેરાફેરીના ચકચારભર્યા મામલે આખરે પોલીસ કાર્યવાહી શરૂ થઈ છે. બે દિવસ અગાઉ મોડાસા ખાતે શંકાસ્પદ હાલતમાં ઝડપાયેલા સરકારી બાળભોગના જથ્થા મામલે મોડાસા રૂરલ પોલીસ મથકે ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસે સરકારી જથ્થો સગેવગે કરવા અને ગેરકાયદે હેરાફેરી કરવા બદલ કુલ ચાર વ્યક્તિઓ સામે ફરિયાદ દાખલ કરી છે.

ફરિયાદ મુજબ મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર સ્થિત સરકારી ગોડાઉનમાંથી પોષણયુક્ત બાળભોગનો જથ્થો પીકઅપ વાહનમાં ભરીને મોડાસા તરફ લાવવામાં આવી રહ્યો હતો. પોલીસે તપાસ દરમિયાન કુલ 3050 કિલો વજનની 305 શંકાસ્પદ થેલીઓ ઝડપી પાડી હતી. આ જથ્થો સરકાર દ્વારા બાળકો તેમજ સગર્ભા અને ધાત્રી મહિલાઓને વિનામૂલ્યે આપવામાં આવતા પોષણ આહારનો હોવાનું સામે આવ્યું છે.

અરવલ્લીમાં બાળકો-સગર્ભાના ભાગના 3000 કિલો અનાજની હેરાફેરી મામલે ચાર સામે ગુનો નોંધાયો (ETV Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર મામલે પોલીસે પીકઅપ વાહનના ચાલક, વાહન માલિક તેમજ મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર ગોડાઉન સાથે સંકળાયેલા જવાબદાર ઇસમો સહિત કુલ ચાર આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો છે. જોકે ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પણ ચારેય આરોપીઓ પોલીસ પકડથી દૂર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે અને તેમની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે.

પ્રાથમિક તપાસમાં સરકારના પોષણ આહારને ગેરકાયદે રીતે બહાર કાઢી વધુ કિંમતે વેચવાના રેકેટની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. વિનામૂલ્યે લાભાર્થીઓને મળતા આહારને ત્રણ ગણા સુધીના ભાવમાં વેચવાની હિલચાલ ચાલી રહી હોવાની ચર્ચા વચ્ચે સમગ્ર મામલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસની માંગ ઉઠી છે.

આ ગેરકાયદે હેરાફેરીમાં હિંમતનગરના કેટલાક ઇસમોની સંડોવણી હોવાની પણ શંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે. સરકારી જથ્થો નિયમિત રીતે મહીસાગરના ખાનપુર ગોડાઉનમાંથી ભરાતો હોવાના ખુલાસા બાદ સમગ્ર પુરવઠા વ્યવસ્થા અને સંકળાયેલા લોકોની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

અરવલ્લી જિલ્લા ડીવાયએસપી જે.ડી.વાઘેલાના જણાવ્યા મુજબ, આંગણવાડીના બાળકો અને સગર્ભા માતાઓ માટેના સરકારી પૌષ્ટિક આહારની ગેરકાયદેસર હેરફેરના મામલે મોડાસા રૂરલ પોલીસમાં ગુનો નોંધાયો છે. સાકરિયા ગામેથી ઝડપાયેલી ટાટા યોદ્ધા પીકઅપમાંથી બાલભોગ, માતૃશક્તિ અને પૂર્ણા શક્તિ મળી કુલ 305 બોરી પૌષ્ટિક આહારનો જથ્થો ઝડપાયો હતો. ICDS અધિકારી પારુલબેન કાંતિભાઈ ચૌહાણની ફરિયાદના આધારે ગાડીચાલક સહિત ચાર આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો છે. સમગ્ર મામલે મોડાસા રૂરલ પોલીસ વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે.

બાળકો અને સગર્ભા મહિલાઓના પોષણ માટે સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવતા મહત્વના પોષણ આહારની ગેરરીતિ સામે આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે. હવે પોલીસ તપાસમાં આ ગેરકાયદે રેકેટમાં અન્ય કોણ-કોણ સંકળાયેલું છે અને કેટલા સમયથી આ પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી હતી તે બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.

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