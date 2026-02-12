“ક્રાઈમ કંટ્રોલમાં, પણ સાયબર એલર્ટ”, ઇન્ચાર્જ DGP કે.એલ.એન. રાવની હાઈ લેવલ રિવ્યુ બેઠક
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર, અમદાવાદ રેન્જ અને ગાંધીનગર રેન્જના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં 2025ના ક્રાઈમ પ્રોફાઈલનું વિગતવાર એનાલિસિસ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન નોંધાયેલા ગુનાઓની પણ સમીક્ષા કરી વર્તમાન સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું.
બેઠક દરમિયાન સામે આવ્યું કે અમદાવાદ શહેરમાં ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓમાં વધારો નોંધાયો છે, પરંતુ સાથે જ ડિટેક્શન રેટમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. એટલે કે, ગુનાઓ વધ્યા હોવા છતાં પોલીસની કાર્યવાહી અને આરોપીઓ સુધી પહોંચવાની ક્ષમતા વધુ મજબૂત બની છે.
પ્રોપર્ટી સંબંધિત ગુનાઓમાં હજુ વધુ અસરકારક ડિટેક્શન વધારવાની જરૂરિયાત હોવાનું ચર્ચામાં નોંધાયું. ચોરી, લૂંટ અને ઘરફોડ જેવા કેસોમાં ઝડપી તપાસ અને ટેકનિકલ સાધનોના વધુ ઉપયોગ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો.
સાયબર ક્રાઈમ અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા શહેર માટે મુખ્ય પડકાર હોવાનું બેઠકમાં સ્પષ્ટ થયું. ખાસ કરીને સાયબર ગુનાઓમાં સિનિયર સિટીઝન વધુ ભોગ બનતા હોવાનું જણાવાયું.
ડિજિટલ ફ્રોડ, OTP ઠગાઈ અને મ્યુલ એકાઉન્ટ મારફતે પૈસા ટ્રાન્સફર જેવા કેસોમાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. મ્યુલ એકાઉન્ટ સામે ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. સાયબર એક્સપર્ટ ટીમ બેંકોના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે સંકલન કરીને શંકાસ્પદ એકાઉન્ટ્સને ફ્રીઝ કરવા અને ટ્રાન્ઝેક્શન ટ્રેક કરવા કામગીરી કરી રહી છે. સમયસર માહિતી શેરિંગ અને ટેકનિકલ સપોર્ટથી અનેક કેસોમાં ઝડપથી પગલાં લેવાયા છે.
ગુજરાત લેવલ પર “નેત્રમ” અને “વિશ્વાસ” પ્રોજેક્ટ હેઠળ ટૂંક સમયમાં રાજ્યભરમાં CCTV કવરેજ વધારવાની યોજના છે. આ પ્રોજેક્ટથી ગુનાઓની મોનિટરિંગ વધુ મજબૂત બનશે અને રિયલ-ટાઈમ સર્વેલન્સથી ડિટેક્શન રેટમાં વધારો થવાની આશા વ્યક્ત કરાઈ છે.
ઇન્ચાર્જ DGP કે.એલ.એન. રાવે જણાવ્યું હતું કે, “સાયબર ગુનાઓ ત્યારે જ અટકશે જ્યારે લોકો ઘટના બને તે જ સમયે અથવા શક્ય તેટલા વહેલા પોલીસમાં રિપોર્ટ કરશે. મોડું રિપોર્ટિંગ ગુનેગારોને ભાગવાનો સમય આપે છે.” તેમણે નાગરિકોને સતર્ક રહેવા અને કોઈપણ શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય તો તરત જ ફરિયાદ નોંધાવવા અપીલ કરી.
નાર્કોટિક્સ મુદ્દે પણ ખાસ ચર્ચા થઈ. રાજ્યમાં એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ રચવામાં આવી છે, જે ડ્રગ્સ સપ્લાય ચેન પર કડક કાર્યવાહી કરશે. ડ્રગ્સ વિરુદ્ધ ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ અપનાવવામાં આવી હોવાનું પણ જણાવાયું.
પોલીસ દળને મજબૂત બનાવવા માટે પહેલા ફેઝમાં અંદાજે 9000 ભરતી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. બીજી રાઉન્ડની ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને જલ્દી પૂર્ણ થવાની છે. વધતી માનવબળ સાથે કાયદો-વ્યવસ્થા વધુ સશક્ત બનશે એવી આશા વ્યક્ત કરાઈ.
ડંકી રૂટ મુદ્દે પણ બેઠકમાં માહિતી આપવામાં આવી કે છેલ્લા વર્ષમાં જે પ્રમાણમાં ગેરકાયદે ઇમિગ્રેશનના કેસ નોંધાતા હતા તે હવે ઘટી ગયા છે. હાલની સ્થિતિમાં આવા કેસોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.
આ સમગ્ર સમીક્ષા બેઠકમાં સ્પષ્ટ સંદેશ આપવામાં આવ્યો કે રાજ્યમાં ક્રાઈમ નિયંત્રણમાં છે, પરંતુ સાયબર ક્રાઈમ અને ટેકનોલોજી આધારિત ગુનાઓ સામે નાગરિક જાગૃતિ અને ઝડપી કાર્યવાહી સૌથી મોટું હથિયાર છે.
