પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ફરાર પોક્સો કેસના આરોપીને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી પાડ્યો

આરોપીને જ્યારે મેડિકલ તપાસ દરમિયાન લઈ જવામાં આવ્યો હતો ત્યારે તે ફરાર થઈ ગયો હતો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 4:33 PM IST

અમદાવાદ: વાડજ પોલીસ સ્ટેશનની કસ્ટડીમાંથી ભાગી છૂટેલા આરોપીને અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગણતરીના કલાકોમાં જ ઝડપી પાડ્યો છે. પોક્સો એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા ગુનામાં વાડજ પોલીસે આરોપી અશોક ડાભાણીની ધરપકડ કરી હતી, પરંતુ શુક્રવારે વહેલી સવારે આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ ઘટનાને પગલે પોલીસ તંત્ર દોડતું થયું હતું અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ટીમોને આરોપીની શોધખોળ માટે કામે લગાડવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન મળેલી બાતમીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપી અશોક ડાભાણીને ચંદ્રનગર બ્રિજ પાસેથી ઝડપી પાડ્યો હતો. ત્યારબાદ આરોપીને વધુ કાર્યવાહી માટે વાડજ પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે.

અશોક ડાભાણીને 7 મેના રોજ POCSO એક્ટ હેઠળના ગુનામાં પકડવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં જ્ચારે તેને મેડિકલ ચેક-અપ માટે લઈ જવામાં આવ્યો ત્યારે તે પોલીસના સકંજામાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ બાબતને લઈને પોલીસે અન્ય એક અલગ ગુનો નોંધી તેની શોધખોળ ચાલુ કરી હતી અને થોડાક જ કલાકોમાં તેને પાછો દબોચી લીધો હતો.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પી.આઈ એ.પી. જેબલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપી ભાગી છૂટ્યા બાદ અલગ અલગ ટીમો બનાવી તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારોની મદદથી આરોપી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી હતી અને થોડા જ કલાકોમાં તેને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો.ઉલ્લેખનીય છે કે આરોપી સામે પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગંભીર ગુનો નોંધાયેલ હોવાથી પોલીસે સમગ્ર મામલાને ગંભીરતાથી લઈને ઝડપી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

