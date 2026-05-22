AI વડે PSIનું નકલી આઈકાર્ડ બનાવ્યું, લગ્ન સાઇટ પર મહિલાઓને ફસાવી લાખો પડાવ્યા, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો
આરોપીએ મેટ્રિમોનિયલ સાઈટ્સ પર 20થી વધુ યુવતીઓ સાથે લાખો રૂપિયાની ઠગાઈ કરી
Published : May 22, 2026 at 9:05 PM IST
અમદાવાદ: પોતે PSI અને સાયબર ક્રાઈમ અધિકારી હોવાનું ઢોંગ કરીને મહિલાઓ સાથે છેતરપિંડી આચરનાર એક નકલી પોલીસ અધિકારીને અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી યુવક હિમાંશુ ઉર્ફે રોકી યોગેશભાઈ પંચાલ અલગ અલગ મેટ્રિમોની અને સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર મહિલાઓને વિશ્વાસમાં લઈ લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આરોપી મૂળ અમદાવાદનો છે પરંતુ હાલમાં તે પોતાની માતા સાથે ઉદયપુર ખાતે ભાડાના મકાનમાં રહેતો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, તે અગાઉ ઑનલાઈન મોબાઇલ શૉપ અને ઑનલાઈન શૉપિંગ સાઇટમાં નોકરી કરતો હતો. પોલીસ તપાસ દરમિયાન ખુલાસો થયો છે કે, આરોપી લગ્ન માટેની વિવિધ વેબસાઇટ અને એપ્લિકેશન પર સક્રિય હતો. જ્યાં તે પોતાને PSI, સાયબર ક્રાઈમ અધિકારી અથવા અન્ય સરકારી અધિકારી તરીકે ઓળખાવી મહિલાઓ સાથે સંપર્ક કરતો હતો. બાદમાં મિત્રતા અને વિશ્વાસ કેળવી પોતાની પાસે ઈન્કમ ટેક્સની રેડ પડી હોવા, ફોનની તાત્કાલિક જરૂરિયાત હોવા અથવા અન્ય આકસ્મિક કારણો બતાવી મહિલાઓ પાસેથી રૂપિયા પડાવતો હતો.
20થી વધુ મહિલાઓ પાસેથી પૈસા ખંખેર્યા
તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપીએ અલગ અલગ મહિલાઓ પાસેથી 50 હજાર, 80 હજારથી લઈને એક લાખ રૂપિયા સુધીની રકમ મેળવી હતી. તેણે અંદાજે 20થી 21 જેટલી મહિલાઓ સાથે આ રીતે છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
AIની મદદથી PSIનું આઈકાર્ડ બનાવ્યું
આરોપી પાસેથી પોલીસ PSI તરીકેનું નકલી આઈકાર્ડ પણ મળી આવ્યું છે. સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે આ આઈકાર્ડમાં 3026 સુધી નિવૃત્તિ તારીખ દર્શાવવામાં આવી હતી. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે તેણે AI ટેક્નોલોજીની મદદથી નકલી આઈકાર્ડ, સાયબર ક્રાઈમ વિભાગના પત્રો અને IT રેડ સંબંધિત દસ્તાવેજો તૈયાર કર્યા હતા.
ગુનાહિત ઈતિહાસ
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપી મહિલાઓને ફોન ખરીદવા અથવા અન્ય ઇમરજન્સીનું કારણ આપી મળવા બોલાવતો હતો અને ત્યાંથી રૂપિયા મેળવતો હતો. જોકે કેટલીક યુવતીઓને અંદરોઅંદર શંકા જતા આખો ભાંડો ફૂટ્યો હતો અને બાદમાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ નવરંગપુરા અને નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. ઉપરાંત વર્ષ 2019માં મહિલાને બીભત્સ મેસેજ મોકલવાના કેસમાં પણ તેની ધરપકડ થઈ હતી. એટલું જ નહીં મુંબઈમાં પણ આરોપી વિરુદ્ધ બળાત્કારનો ગુનો નોંધાયેલ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આ મામલે ACP ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ભરત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આરોપી ખૂબ ચાલાકીથી સોશિયલ અને મેટ્રિમોની પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને મહિલાઓને ટાર્ગેટ કરતો હતો. AI ટેક્નોલોજીની મદદથી નકલી સરકારી દસ્તાવેજો બનાવી પોતાને પોલીસ અધિકારી તરીકે પ્રોજેક્ટ કરતો હતો. હાલ આરોપીની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને તેને નરોડા તેમજ નવરંગપુરા પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો છે.
