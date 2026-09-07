ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં વધુ એક લઠ્ઠાકાંડ થતા રહી ગયો! મોરબીમાં નકલી દારૂની ફેક્ટરી મળી, રાજસ્થાનથી મગાવેલું કેમિકલ-સ્ટીકર જપ્ત

મોરબી ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસે દહીંસરા ગામે અજયસિંહ ભાવુભા જાડેજાના મકાનમાં દરોડો પાડ્યો હતો.

મોરબીમાં નકલી દારૂની ફેક્ટરી મળી
મોરબીમાં નકલી દારૂની ફેક્ટરી મળી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મોરબી: ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં બુટલેગરો દ્વારા અવનવા કીમિયા અપનાવવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે મોરબી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરીને ડુપ્લીકેટ ઇંગ્લિશ દારૂ બનાવતી ફેક્ટરી ઝડપી પાડી છે. આ કાર્યવાહી મોરબી જિલ્લાના માળિયા તાલુકાના દહીંસરા ગામે કરવામાં આવી છે.

મોરબી ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસે દહીંસરા ગામે અજયસિંહ ભાવુભા જાડેજાના મકાનમાં દરોડો પાડ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી, કારણ કે ઘરની અંદર નાનું-મોટું નહીં પરંતુ આખેઆખું દારૂ બનાવવાનું મીની કારખાનું ધમધમી રહ્યું હતું.

પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, અહીં બનાવટી ઇંગ્લિશ દારૂ તૈયાર કરવામાં આવતો હતો. આરોપીઓ દ્વારા દારૂ બનાવવા માટે 200 લિટરના ત્રણ બેરલ એટલે કે કુલ 600 લિટર જેટલું કેમિકલ મંગાવવામાં આવ્યું હતું. આ કેમિકલમાં પાણી અને અન્ય પ્રવાહી ભેળવીને અસલી જેવો જ દારૂ બનાવવામાં આવતો હતો.

મોરબીમાં નકલી દારૂની ફેક્ટરી મળી (ETV Bharat Gujarat)

આટલું જ નહીં, લોકોને છેતરવા માટે કંપનીની આબેહૂબ ખાલી બોટલો અને કંપનીના સ્ટીકરો ખાસ રાજસ્થાનથી મંગાવવામાં આવતા હોવાની ચોંકાવનારી માહિતી પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવી છે. પોલીસે સ્થળ પરથી અંદાજે 20 પેટી એટલે કે 240 થી વધુ બોટલો જેટલો તૈયાર બનાવટી દારૂનો જથ્થો કબજે કર્યો છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ ઝેરી અને બનાવટી દારૂનો જથ્થો બજારમાં સપ્લાય થાય અને લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા થાય તે પહેલાં જ મોરબી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સમયસૂચકતા દાખવીને દરોડો પાડી સમગ્ર ગોરખધંધાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. જો આ દારૂ બજારમાં વેચાઈ ગયો હોત તો મોટી હોનારત સર્જાઈ શકી હોત.

હાલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સ્થળ પરથી 600 લિટર કેમિકલ ભરેલા ત્રણ બેરલ, ખાલી બોટલો, સ્ટીકરો, ઢાંકણા અને તૈયાર દારૂની પેટીઓ સહિતનો લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આરોપી અજયસિંહ જાડેજા હાલ ફરાર હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે, તેને ઝડપી પાડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ હવે આ સમગ્ર નેટવર્કમાં કોણ-કોણ સંડોવાયેલું છે, આ કેમિકલ ક્યાંથી આવ્યું, રાજસ્થાનથી બોટલો કોણ મોકલતું હતું અને આ બનાવટી દારૂ કયા વિસ્તારમાં સપ્લાય કરવાનો હતો તે દિશામાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી છે.

મોરબીના ACP મુકેશ પટેલે જણાવ્યું કે, "મોરબી ક્રાઇમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે માળિયાના દહીંસરા ગામે એક મકાનમાં ડુપ્લીકેટ ઇંગ્લિશ દારૂ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. બાતમીના આધારે દરોડો પાડતા અજયસિંહ જાડેજાના મકાનમાંથી બ્લેન્ડર કંપનીના નામે બનાવટી દારૂ બનાવવાનું કારખાનું મળી આવ્યું છે. સ્થળ પરથી 200-200 લિટરના 3 કેમિકલના બેરલ, રાજસ્થાનથી મંગાવેલી ખાલી બોટલો, સ્ટીકરો અને 20 પેટી તૈયાર દારૂ મળી આવ્યો છે. મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આરોપીને પકડવા તજવીજ હાથ ધરી છે અને આ નેટવર્કમાં અન્ય કોણ સંડોવાયેલું છે તે અંગે તપાસ ચાલુ છે."

આ પણ વાંચો:

  1. ગીર સોમનાથમાં શ્રાવણીઓ જુગાર રમતા 7 શખ્સ ઝડપાયા, 22.88 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
  2. ચૈતર વસાવાને હાઇકોર્ટની 7 દિવસની હંગામી રાહત, વિધાનસભા સત્રમાં હાજરી માટે શરતી જામીન મંજૂર

TAGGED:

MORBI FAKE LIQOUR FACTORY
CRIME BRANCH POLICE
FAKE LIQOUR IN MORBI
મોરબીમાં નકલી દારૂ ફેક્ટરી
MORBI FAKE LIQOUR FACTORY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.