T20 વર્લ્ડ કપમાં અભિષેક શર્માના શાનદાર પ્રદર્શનથી પરિવાર ગદગદીત, 'માતા-પિતાએ કહ્યું ખુશી દર્શાવવા માટે શબ્દો નથી...'

અભિષેક શર્માએ સંજુ સેમસન સાથે મળીને ફાઈનલમાં વિસ્ફોટક રમત રમી હતી, જેના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 255 રન બનાવ્યા હતા.

By ANI

Published : March 9, 2026 at 7:24 AM IST

અમદાવાદ: નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ઈતિહાસ રચી દીધો છે. ટીમ ઇન્ડિયા ટી20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ બચાવનાર પ્રથમ ટીમ બનીને ઉભરી આવી છે. ફાઇનલમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમ ઇન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 255 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, કિવી ટીમ 19 ઓવરમાં 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

ટી20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં રનની દ્રષ્ટિએ આ સૌથી મોટી જીત છે. ટીમ ઈન્ડિયાની આ શાનદાર જીતના પગલે દેશભરમાં તહેવાર જેવી ખુશીનો માહોલ સર્જી દીધો છે. ભારત સહિત વિદેશમાં વસ્તા ભારતીયો પણ ટીમ ઈન્ડિયાની આ જીતની ખુશી મનાવી રહ્યું છે. ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ સહિત તેમના પરિવારજનો પણ આ જીત બાદ ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે ક્રિકેટર અભિષેક શર્માના પરિવારમાં પણ ખુશી અને ગૌરવની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે.

'મારી પાસે ખુશી દર્શાવવા માટે શબ્દ નથી... અભિષેક શર્મા ટીમ ઈન્ડિયાની જીત માટે પોતાનું યોગદાન આપતો રહે.. સમગ્ર ટીમ અને દેશની જનતા તેની સાથે છે.'- રાજકુમાર શર્મા, અભિષેક શર્માના પિતા

'આ ખુશીની વાત છે કે, ટીમ ઈન્ડિયાએ ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો છે, અભિષેકે ખુબ સારી બેટિંગ કરી છે અને અમે આ મેચનો આનંદ માણ્યો છે'. -મંજૂ શર્મા, અભિષેકની માતા

તો અભિષેક શર્માના બેન-બનેવીએ પણ અભિષેકના શાનદાર પ્રદર્શન અને ટીમ ઈન્ડિયાની જીત પર ખુશી વ્યક્ત કરી છે, અને ટીમ ઈન્ડિયાને શુભેચ્છા આપી છે.

અભિષેક શર્માની ધમાકેદાર ઈનિંગ

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ઓપનર અભિષેક શર્માના ખરાબ પ્રદર્શનથી ટીમમાં તેમના સ્થાન અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. જોકે, ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે હજુ પણ તેમને ટેકો આપ્યો, જેનો ફાયદો ટીમ ઈન્ડિયાને ફાઈનલમાં મળ્યો. અભિષેક શર્માએ સંજુ સેમસન સાથે મળીને ફાઈનલમાં વિસ્ફોટક રમત રમી હતી, જેના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 255 રન બનાવ્યા હતા.

અભિષેક શર્માનું શાનદાર પ્રદર્શન

સતત નિષ્ફળ રહેલા અભિષેક શર્માએ ફાઇનલમાં શાનદાર વાપસી કરી હતી, તેણે 21 બોલમાં શાનદાર 52 રન બનાવ્યા હતા. 247.62 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા, અભિષેક શર્માએ 6 ચોગ્ગા અને 3 લાંબા છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. T20 વર્લ્ડ કપ 2024 માં પણ આવી જ સ્થિતિ બની હતી. વિરાટ કોહલીએ આખી ટૂર્નામેન્ટમાં એક પણ રન બનાવ્યો ન હતો, પરંતુ ફાઈનલમાં તેણે 76 રન બનાવ્યા હતા. આ જ વાત ટીમ ઈન્ડિયાને ફાઇનલ જીતવામાં મદદ કરી હતી. કોહલીની આ સિદ્ધિ હવે અભિષેક શર્મા દ્વારા પણ પુનરાવર્તિત કરવામાં આવી છે, જેનાથી તેના ટીકાકારોને યોગ્ય જવાબ મળ્યો છે. અભિષેકે આખરે ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટના વિશ્વાસ પર ખરા ઉતર્યા છે.

ટીમ ઈન્ડિયાએ પહાડ જેવો સ્કોર બનાવ્યો

ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઉજ્જવળ શરૂઆત કરી. અભિષેક શર્માને ટેકો આપતા, સંજુ સેમસને 46 બોલમાં 89 રન બનાવ્યા. ઈશાન કિશને પણ 25 બોલમાં 54 રન બનાવ્યા. અંતે, શિવમ દુબેએ 8 બોલમાં અણનમ 26 રન બનાવ્યા. આનાથી ભારત સફળ સેમિફાઇનલ બાદ ફાઇનલમાં 250 રનનો આંકડો પાર કરવામાં મદદ મળી. ટીમ ઈન્ડિયાએ બોલિંગમાં પણ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું.

ટીમ ઈન્ડિયાએ રચ્યો ઈતિહાસ

ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો. આ જીત સાથે, ભારત સતત બે વાર ટ્રોફી જીતનાર પ્રથમ ટીમ બની. પહેલા બેટિંગ કરતા, ભારતે 256 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો, પરંતુ ન્યુઝીલેન્ડ ફક્ત 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

