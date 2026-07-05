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ભારે વરસાદ વચ્ચે સોમનાથ સ્મશાનગૃહમાં સ્વજનોની વેદના વધી, ગેસ ભઠ્ઠી 7 દિવસથી બંધ હોવાથી અગ્નિ સંસ્કારમાં ભારે વિલંબ

આજે રવિવારે સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની હતી. એકસાથે છ મૃતદેહો અગ્નિ સંસ્કાર માટે સ્મશાનગૃહમાં પહોંચતા લાંબી રાહ જોવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.

ભારે વરસાદ વચ્ચે સોમનાથ સ્મશાનગૃહમાં સ્વજનોની વેદના વધી
ભારે વરસાદ વચ્ચે સોમનાથ સ્મશાનગૃહમાં સ્વજનોની વેદના વધી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 6:06 PM IST

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ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સતત પડી રહેલા ભારે વરસાદની અસર હવે અંતિમ સંસ્કાર જેવી સંવેદનશીલ અને મૂળભૂત જાહેર સેવા પર પણ જોવા મળી રહી છે. વેરાવળ સ્થિત સોમનાથ સ્મશાનગૃહમાં વેરાવળ નગરપાલિકાની ગેસ આધારિત અગ્નિ સંસ્કાર ભઠ્ઠી છેલ્લા સાત દિવસથી બંધ હોવાથી મૃતકોના સ્વજનોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ગેસ ભઠ્ઠી કાર્યરત ન હોવાથી અંતિમ સંસ્કાર માટે પરંપરાગત લાકડાની ચિતાનો સહારો લેવો પડી રહ્યો છે, પરંતુ સતત વરસાદના કારણે લાકડાં ભીના થઈ જતાં ચિતા સળગાવવામાં પણ ભારે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ રહી છે.

આજે રવિવારે સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની હતી. એકસાથે છ મૃતદેહો અગ્નિ સંસ્કાર માટે સ્મશાનગૃહમાં પહોંચતા લાંબી રાહ જોવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ભીના લાકડાંને કારણે ચિતા સળગાવવામાં વિલંબ થતાં અંતિમ સંસ્કારની સમગ્ર પ્રક્રિયા ધીમી પડી હતી. પરિણામે દુઃખની ઘડી માંથી પસાર થઈ રહેલા પરિવારજનોને કલાકો સુધી રાહ જોવી પડી હતી, જેના કારણે તેઓમાં ભારે વ્યથા અને રોષ જોવા મળ્યો હતો.

ભારે વરસાદ વચ્ચે સોમનાથ સ્મશાનગૃહમાં સ્વજનોની વેદના વધી (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ ગેસ આધારિત ભઠ્ઠીમાં વારંવાર ટેક્નિકલ ખામી સર્જાતી રહે છે. અનેક વખત રજૂઆતો કરવા છતાં તેનું કાયમી સમારકામ કરવામાં આવતું નથી. વરસાદી મોસમ દરમિયાન ગેસ ભઠ્ઠી બંધ રહેતાં પરંપરાગત ચિતા પર નિર્ભર રહેવું પડે છે, પરંતુ ભીના લાકડાંને કારણે અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં વધુ સમય લાગે છે અને સ્વજનોને અનાવશ્યક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે.

મૃતકના સ્વજન રાજેશભાઈ ચાંપાનેરાએ નારાજગી વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, દુઃખની ઘડીમાં પણ ગેસ ભઠ્ઠી બંધ હોવાના કારણે ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે. તેમણે વેરાવળ નગરપાલિકા તંત્રને ગેસ ભઠ્ઠીનું તાત્કાલિક સમારકામ કરી સ્મશાનગૃહ જેવી આવશ્યક જાહેર સેવાને નિયમિત અને કાર્યક્ષમ બનાવવા માંગ કરી હતી.

સ્મશાનગૃહ જેવી સંવેદનશીલ જગ્યાએ સતત સર્જાતી ટેક્નિકલ ખામીઓ અને પાલિકા તંત્રની કથિત ઉદાસીનતાને લઈને લોકોમાં અસંતોષ વધી રહ્યો છે. હવે તંત્ર આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવે છે કે નહીં, તેના પર સ્થાનિકોની નજર મંડાઈ છે.

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GIR SOMNATH RAINFALL
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LAST RITES AT CREMATORIUM
સોમનથા સ્મશાનગૃહ
SOMNATH CREMATORIUM

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