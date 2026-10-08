નવરાત્રી 2026: માતાજીથી માંડીને કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર સુધી, જાણો ખેલૈયાઓમાં કયા ટેટૂનો છે ટ્રેન્ડ?
નવરાત્રીને લઈને ખેલૈયાઓમાં ટેટૂનો ભારે ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે, દુબઈફ્લાયના હીરો કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના ટેટૂનો ભારે
Published : October 8, 2026 at 8:02 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદઃ ખેલૈયાઓ નવરાત્રી માટે સજ્જ થઇ ગયા છે, ચણીયાચોળી, કેડીયા, ઝભ્ભા, એસેસરીઝ સહિતની સાથે ટ્રેન્ડિંગ ટેટૂની પણ ભારે બોલબાલા છે. આ વખતે દુબઈફ્લાય ઘટનાના હીરો કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર ખેલૈયાઓ માટે ટેન્ડિંગમાં છે. આ ઉપરાંત કોમનવેલ્થ, ઓલિમ્પિક ગેમ્સ, નેપાળ દુર્ઘટના, વુમન સેફ્ટી, શક્તિ સ્વરૂપા, દાંડીયા રમતા કપલ સહિતના ટેટુ ટ્રેન્ડીંગમાં છે. નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન પોતાના લુકને વધુ ગ્લેમરસ બનાવવા માટે ગરબા રસિકો હાથ, ગરદન અને પીઠ પર ગ્લિટર, કલરિંગ અને સ્પ્રે ટેટૂ કરાવીને ગરબે ઘૂમવા માટે પૂરી રીતે તૈયાર થઈ ગયા છે. એક દિવસથી માંડીને 9-10 દિવસ સુધી રહે તેવા ટેટુ ખેલૈયાઓ ચિતરાવતા હોય છે.
ટેટૂ કરાવવા માટે આવેલા લવીના કહે છેકે, આ વખતે મે દુબઈફ્લાય ઘટનાના હીરો કેપ્ટન સ્મિતનું ટેટૂ સિલેક્ટ કર્યું છે. વધુમાં તેણે એમ પણ કહ્યું કે, કેપ્ટન સ્મિત પર આપણને ગર્વે છે, કેમ કે, તેમણે પોતાના જીવની પણ ચિંતા કર્યા વિના અનેક લોકોના જીવ બચાવ્યા હતા. સાથે જ લવીનાએ એમ પણ કહ્યું કે, છેલ્લા બે ત્રણ વર્ષથી ટેટૂ કરાવું છું જેના કારણે ગરબામાં હાઈલાઈટમાં રહેવાય છે.
બીજા એક ખેલૈયા આયુષીએ જણાવ્યું કે, હું છેલ્લા 3-4 વર્ષ અમદાવાદની બહાર રહી છું એટલે હું મોર્ડન લૂકથી કંટાળી ગઈ હતી એટલે આ વખતે મે દેશી થીમ આધારિત ટેટૂ બનાડાવ્યું છે.
ટેમ્પરરી ટેટૂ ખેલૈયાઓની પહેલી પસંદ
નવરાત્રી દરમિયાન પર્મનેન્ટ ટેટૂ કરતા ટેમ્પરરી ટેટૂનો ક્રેઝ સૌથી વધુ જોવા મળે છે. ટેમ્પરરી ટેટૂની ખાસિયત એ છે કે, તેનાથી નવરાત્રીના 9 દિવસ અલગ-અલગ ડિઝાઇન અને થીમ બનાવી શકાય છે.
ટેટૂ આર્ટિસ્ટના જણાવ્યા મુજબ ટેમ્પરરી ટેટૂ મુખ્યત્વે 3 પ્રકારના હોય છે:
- 1 દિવસ માટેના ટેટૂ: એક જ રાતની ઇવેન્ટ કે ગરબા માટે
- 2 થી 3 દિવસ માટેના ટેટૂ: શોર્ટ ટર્મ લુક માટે
- 9 થી 10 દિવસ માટેના ટેટૂ: આખી નવરાત્રી દરમિયાન એકસરખો લુક જાળવી રાખવા માટે
સોશિયલ મેસેજવાળા ટેટૂનો ટ્રેન્ડ
ટેટુ આર્ટિસ્ટ રાજુ વાળંદ સાથે વાત કરતા જાણવા મળ્યું કે, આ વખતે ગ્લિટરવાળા ટેટૂ, કલરિંગ ટેટૂ અને સ્ટીકર સ્પ્રે ટેટૂ લોકો વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે. નાનામાં નાનું ટેટૂ બનાવવામાં 15 મિનિટ અને મોટામાં મોટું ટેટૂ કરવા માટે 2થી 2.5 કલાકનો સમય લાગે છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, અત્યારે સોશિયલ મેસેજ વાળા ટેટુ ટ્રેન્ડિંગમાં છે.
આ વર્ષના હોટ ટ્રેન્ડ્સ અને થીમ આધારિત ટેટૂ
કેપ્ટન સ્મિત મચ્છર, કોમનવેલ્થ, દેશી, નેપાળ દુર્ઘટના, શક્તિ સ્વરૂપા, શુભ નવરાત્રી, વુમન સેફટી, ઓલિમ્પિક થીમ, સ્પેશિયલ નવરાત્રી થીમમાં અંબાના ફેસીસ, દાંડિયા રમતાં કપલ્સ અને સ્પાર્કલ સહિતના ટેટૂ આ વર્ષે ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલી રહ્યા છે.
શરીરના કયા ભાગ પર સૌથી વધારે ટેટૂનો ક્રેઝ?
સામાન્ય રીતે યુવતીઓ કમર, ગરદન, બેક સાઇડ અને ગરદન પર ટેટૂ કરાવાનું વધુ પસંદ કરે છે, જ્યારે યુવાનો બાઇસેપ્સ, હાથ અને કાંડા પર ટેટૂ કરાવતા હોય છે. નવરાત્રીમાં ખેલૈયાઓમાં ટેમ્પરરી ટેટૂ અને બોડી પેઇન્ટિંગનો ક્રેઝ સૌથી વધુ જોવા મળે છે.
નવરાત્રી દરમિયાન ટેટૂમાં કયો ટ્રેન્ડ 'હોટ ફેવરિટ'?
ચણીયા-ચોળી અને કેડિયાના મેચિંગ સાથે મેટાલિક, ગ્લિટર અથવા ગોલ્ડન-સિલ્વર રંગના ટેટૂ પણ હોટ ફેવરિટ હોય છે. ખુલ્લા બેકવાળા ચણીયા-ચોળી સાથે પીઠ પર મોટી ડિઝાઇન્સ, ગરદન અને હાથ પર મંડાલ આર્ટ કરાવવાનો ભારે ક્રેઝ છે.
પરમનેન્ટ ટેટૂ માટે ટેટૂ ગન મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, આ ઇલેક્ટ્રિક મશીન સેકન્ડમાં સેંકડો વાર નીડલને ત્વચાની અંદર-બહાર કરે છે. સ્ટેનલેસ સ્ટીલની સ્પેશિયલ સ્ટિરાઇલ નીડલ્સનો ઉપયોગ થાય છે, જે ચામડીના બીજા પડ સુધી શાહી પહોંચાડે છે.
ટેમ્પરરી ટેટુ માટે એરબ્રશ અને બોડી પેઇન્ટનો ઉપયોગ થાય છે, ત્વચાને નુકસાન ન પહોંચાડે તેવા 'વોટર બેઝ્ડ' કે 'એક્રેલિક ફ્રી' સ્કિન-સેફ કલર્સનો ઉપયોગ થાય છે, પરંપરાગત લુક માટે ઓર્ગેનિક મહેંદી અથવા નેચરલ ડાય. તથા ટેટુ સ્ટીકર્સ અને ટ્રાન્સફર પેપરને પાણીની મદદથી સ્કિન પર ચિપકાવવામાં આવે છે.
ક્યારથી શરૂ થયો શરીર પર ટેટૂનો ટ્રેન્ડ?
પુરાતત્વીય પુરાવા મુજબ ટેટૂનો ઇતિહાસ 5,000 વર્ષથી પણ વધુ જૂનો છે. ઈટાલી-ઓસ્ટ્રિયાની સરહદે બરફમાંથી મળી આવેલા સૌથી જૂના મમી 'ઓત્ઝી ધ આઇસમેન'ના શરીર પર 61 ટેટુ જોવા મળ્યા હતા. પ્રાચીન ઇજિપ્ત, ચીન તેમજ ન્યુઝીલેન્ડના માઓરી સમુદાયમાં ટેટૂનો ઉપયોગ કબીલાની ઓળખ, વિજય અને રક્ષણ કે સારવાર માટે થતો હતો.
ભારતમાં ટેટૂને પરંપરાગત રીતે 'છૂંદણા' કહેવામાં આવે છે. ગુજરાત અને રાજસ્થાનના આદિવાસી તથા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રબારી, ભરવાડ અને ગરાસિયા સમાજમાં સદીઓથી મોર, ત્રિશૂળ, વેલ અને પોતાના નામ છૂંદાવવાની પ્રાચીન પરંપરા રહી છે.
1891માં સેમ્યુઅલ ઓ'રેલી નામના વ્યક્તિએ ઇલેક્ટ્રિક ટેટુ મશીનની શોધ કરી, જેણે ટેટુને ગ્લોબલ ફેશન અને આધુનિક ટ્રેન્ડ બનાવવામાં મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો.
ગરબા રસિકો પોતાના ચણીયા ચોળી અને ટ્રેડિશનલ ડ્રેસિંગ સાથે મેચિંગ ટેટૂ કરાવીને મન મૂકીને ગરબે ઘૂમવા માટે પૂરી રીતે તૈયાર છે. ટેટૂ હવે માત્ર એક આર્ટ નથી રહ્યું, પરંતુ નવરાત્રી લુકમાં ગ્લેમર ઉમેરવાનું એક સચોટ માધ્યમ બની ગયું છે. નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમિયાન દરરોજ અલગ અલગ ટેટુ ચિતરાવીને લોકોનું ધ્યાન આકર્ષવાનો આ એક ટ્રેન્ડ બની ગયો છે.
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