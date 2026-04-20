આઝાદી પછી ભાજપ-કોંગ્રેસ સાથે ચૂંટણી લડતું આવ્યું છે CPM; EVMને લઈને પાર્ટીના નેતાએ કર્યો મોટો ખુલાસો

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં પણ CPMના ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 5:52 PM IST

ભાવનગર: આઝાદી પછીની દરેક વિધાનસભા અને સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સાથે ત્રીજા પક્ષ તરીકે સીપીએમ (CPM) સતત ચૂંટણી લડતું આવ્યું છે. હાલ ચાલી રહેલી ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં પણ પાર્ટીએ 68 બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉતાર્યા છે. ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં પણ CPMના ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં છે.

સીપીએમના રાજ્યસ્તરના વરિષ્ઠ નેતા અરૂણભાઈ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, “સીપીએમ પાર્ટી આઝાદી પછીની દરેક ચૂંટણી લડી છે. આ વખતે સ્થિતિ સ્પષ્ટ છે. ભાજપના 26 વર્ષના લાંબા શાસનથી પ્રજા કંટાળી ગઈ છે. ભ્રષ્ટાચારના આરોપો અને કામોના અભાવને લીધે લોકોમાં ભારે અસંતોષ છે.”

મહાનગરપાલિકામાં ‘ભાગબટાઈ’ના આરોપ

અરૂણભાઈ મહેતાએ આરોપ લગાવ્યો કે ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ‘ભાગબટાઈ’નું રાજકારણ ચાલી રહ્યું છે. જમીનની સોદાબાજી અને વેચાણમાં ભાજપના નગરસેવકો અને સત્તાધારીઓ કરોડપતિ બની રહ્યા છે. મોંઘવારીના કારણે સામાન્ય માણસનું જીવન મુશ્કેલ બની ગયું છે. ગુજરાતની જનતા પણ આ સ્થિતિથી કંટાળી ગઈ છે.

કોંગ્રેસને જીતવાનો મોકો આપ્યો

સીપીએમે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કેટલીક પસંદગીની બેઠકો પર જ ઉમેદવારો ઉતાર્યા છે. અરૂણભાઈ મહેતાએ કહ્યું, “વારંવાર કોંગ્રેસના મિત્રો કહે છે કે સીપીએમ લડે તો ભાજપને ફાયદો થાય છે. આ વખતે અમે કોંગ્રેસને સ્પષ્ટ તક આપી છે. કરચલીયા પરા વોર્ડમાં પ્રવીણભાઈ ભીલ અને કુંભારવાડા વોર્ડમાં કાનજીભાઈ ચુડાસમાને અમે ટિકિટ આપી છે. હવે કોંગ્રેસે જીતીને બતાવવું જોઈએ.”

તાલુકાઓમાં પણ લડાઈ

સીપીએમે સમગ્ર ગુજરાતમાં 68 બેઠકો પર ચૂંટણી લડી રહ્યું છે. પાલીતાણામાં ત્રણ બેઠકો પર અને ભાવનગર તાલુકાના હાથબ ગામમાં પણ પાર્ટીએ ઉમેદવાર ઉતાર્યા છે. અરૂણભાઈએ જણાવ્યું કે હાથબ ગામમાં પીવાના પાણીની સમસ્યાને લઈને પાર્ટી લાંબા સમયથી લડત આપી રહી છે.

EVMમાં ગોટાળો થયો તો રાષ્ટ્રીય સ્તરે હોબાળો

અરૂણભાઈ મહેતાએ વધુમાં કહ્યું, “આ વખતે જનતાનો રોષ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. ભાજપના કાર્યકર્તાઓને લોકો ચંપલના ઘા કરી રહ્યા છે. 30 વર્ષના શાસન પછી પ્રથમ વખત એવું લાગે છે કે લોકો ભાજપને ઘરભેગું કરવા માંગે છે. જો EVMમાં ગોટાળો નહીં થાય તો ગુજરાતમાં ભાજપને મોટો આંચકો લાગશે. અને જો ગોટાળો થશે તો ગુજરાત નહીં, આખા દેશમાં મોટો હોબાળો થશે.”

સ્થાનિક સમસ્યાઓનો અવાજ

કરચલીયા પરા વિસ્તારમાંથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર પ્રવીણભાઈ ભીલએ જણાવ્યું કે, “અમારા વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની તીવ્ર સમસ્યા છે. ગટરનું પાણી પીવાના પાઈપમાં ભળી જાય છે. રસ્તાઓ પણ ખરાબ સ્થિતિમાં છે. વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ ધ્યાન આપતું નથી. જો સીપીએમના ઉમેદવાર જીતીને આવશે તો આ તમામ સમસ્યાઓ હલ કરવામાં આવશે.”

