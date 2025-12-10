ETV Bharat / state

ઊભી પૂંછડીએ ભાગ્યા "વનરાજા", જુઓ સરોવડા ગામનો વાયરલ વીડિયો

અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદના સરોવડા ગામે શિકાર કરવા આવેલા બે સિંહોને ગાયે ઊભી પૂંછડીએ ભગાડ્યા હતા.

ઊભી પૂંછડીએ ભાગ્યા "વનરાજા"
ઊભી પૂંછડીએ ભાગ્યા "વનરાજા" (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 10, 2025 at 9:45 AM IST

અમરેલી : સાસણ ગીર જેમ જ અમરેલી જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સિંહની અવરજવર હવે નિયમિત બની ગઈ છે. ગામમાં આંટાફેરા કરતા સિંહના દ્રશ્યો દર બીજા દિવસે સામે આવતા હોય છે. ત્યારે જાફરાબાદના સરોવડા ગામમાંથી એક અચંબીત કરે તેવો વીડિયો પ્રકાશમાં આવ્યો છે.

ઊભી પૂંછડીએ ભાગ્યા "વનરાજા"

જાફરાબાદના સરોવડા ગામથી સિંહ અને વાછરડાની ફાઈટના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. જેમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે ગામમાં શિકાર કરવા આવેલા બે સિંહોને બે વાછરડાએ હિંમત બતાવીને ઊભી પૂંછડીએ ભગાડ્યા હતા. આ દ્રશ્યો જોનારા લોકો પણ અજીબ બનાવ જોઈને અચંબિત થઈ રહ્યા છે. જંગલનો રાજા સિંહને પણ ઊભી પૂંછડીએ ભગાડનાર ગામના વાછરડા જોવા જેવા છે.

ઊભી પૂંછડીએ ભાગ્યા "વનરાજા" (ETV Bharat Gujarat)

સરોવડા ગામમાં બન્યો અજીબ બનાવ : સરોવડા ગામના સામે આવેલા CCTV ફૂટેજમાં જોવા મળે છે કે જાફરાબાદ તાલુકાના સરોવડા ગામમાં મધરાતે બે સિંહ શિકારની શોધમાં ભટકી રહ્યા છે. આ દરમિયાન બે વાછરડા જોવા મળતા એક સિંહ એક વાછરડા પાછળ દોટ મૂકે છે. આ દરમિયાન બીજો સિંહ પણ પાછળ જાય છે, જોકે બીજો સિંહ થોડે આગળ જઈને પાછો ફરે છે.

CCTV ફૂટેજ થયા વાયરલ : CCTV ફૂટેજમાં જોવા મળે છે કે પરત આવેલો સિંહ વાછરડાનો શિકાર કરે એ પહેલાં જ અહીં ઊભેલું વાછરડું એકદમ હડી મૂકીને સિંહ કંઈ સમજે એ પહેલાં જ હુમલો કરી દે છે. આ દરમિયાન ગભરાયેલો સિંહ ઊભી પૂંછડીએ ભાગે છે. આ દરમિયાન આગળ ગયેલો સિંહ પણ પોતાનો શિકાર પડતો મૂકીને ભાગી જાય છે. આમ, બંને વાછરડાં હિંમત દેખાડતાં બંને સિંહોને શિકાર કર્યા વગર જ ગામ મૂકીને ભાગવું પડે છે.

