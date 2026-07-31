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ભાવનગરમાં કોરોના કેસ: પાલીતાણા દર્શને આવેલી મહિલા પોઝિટિવ, તબિયત સ્વસ્થ

આ કેસને લઈને શહેરમાં ચર્ચા વધી છે, પરંતુ આરોગ્ય વિભાગે લોકોને ગભરાવાની જરૂર નથી એવું અપીલ કર્યું છે.

ભાવનગરમાં કોરોના કેસ: પાલીતાણા દર્શને આવેલી મહિલા પોઝિટિવ, તબિયત સ્વસ્થ
ભાવનગરમાં કોરોના કેસ: પાલીતાણા દર્શને આવેલી મહિલા પોઝિટિવ, તબિયત સ્વસ્થ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 7:17 AM IST

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ભાવનગર: ચાંદીપુરા કેસના હાહાકાર વચ્ચે ભાવનગરમાં એક આયાતી કોરોના પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યો છે. જો કે આરોગ્ય વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે દર્દીની તબિયત સ્વસ્થ છે.

પાલીતાણા દર્શનાર્થે આવેલી 43 વર્ષીય મહિલાનો કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો છે. મહિલા વાંકાનેરની વતની છે. તેમની તબિયત બગડતાં પ્રથમ પાલીતાણાની ગીરીરાજ હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધી હતી. ત્યારબાદ તેમને ભાવનગરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં તેઓ ભાવનગરની બજરંગદાસ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને તેમની તબિયત સારી છે.

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના એપિડેમિક મેડિકલ ઓફિસર ડો. કણજરિયાએ જણાવ્યું કે મહિલા પાલીતાણા દર્શને આવી હતી. તેમને બ્લડ પ્રેશર અને છાતીમાં દુખાવાની ફરિયાદ હતી. કોરોના પોઝિટિવ આવતાં તેમને ભાવનગર ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી ડો. આર. કે. સિંહાએ કહ્યું કે, “મહિલાની તબિયત હાલ ખૂબ સારી છે. સ્થાનિક સ્તરે અન્ય કોઈ કોરોનાનો કેસ નોંધાયો નથી.”

આ કેસને લઈને શહેરમાં ચર્ચા વધી છે, પરંતુ આરોગ્ય વિભાગે લોકોને ગભરાવાની જરૂર નથી એવું અપીલ કર્યું છે.

TAGGED:

COVID 19 CASE
A WOMAN VISITING PALITANA
WOMAN TESTED POSITIVE
COVID 19
COVID 19 CASE IN BHAVNAGAR

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