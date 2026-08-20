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અમદાવાદ: બહેરામપુરાના ચકચારી ગિરીશ બોડાણા હત્યા કેસમાં કોર્ટનો મોટો ચુકાદો, મુખ્ય આરોપીને આજીવન કેદ

અમદાવાદના બહેરામપુરામાં વર્ષ 2018માં બનેલા ચકચારી હત્યા કેસમાં સેશન્સ કોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે

બહેરામપુરાના ચકચારી ગિરીશ બોડાણા હત્યા કેસમાં કોર્ટનો મોટો ચુકાદો
બહેરામપુરાના ચકચારી ગિરીશ બોડાણા હત્યા કેસમાં કોર્ટનો મોટો ચુકાદો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 4:37 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના બહેરામપુરામાં વર્ષ 2018માં બનેલા ચકચારી હત્યા કેસમાં સેશન્સ કોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. યુવતીની છેડતી અને ડીજે વગાડવા બાબતે થયેલી તકરાર બાદ યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં સેશન્સ કોર્ટે મુખ્ય આરોપીને દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

વર્ષ 2018માં અમદાવાદના બહેરામપુરાની કાછીયાની ચાલી વિસ્તારમાં આ ઘટના બની હતી. યુવતીની છેડતી કરવા બાબતે તેમજ ડીજે વગાડવા જેવી નજીવી બાબતે આરોપીઓ અને મૃતક ગિરીશ બોડાણા વચ્ચે તકરાર થઇ હતી. આ તકરાર વધુ ઉગ્ર બનતા આરોપી કનૈયાલાલ ઉર્ફે કનુભાઇ ચૌહાણે ગિરીશ બોડાણા પર હુમલો કર્યો હતો. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા ગિરીશ બોડાણાનું મોત થયું હતું.

ઘટના બાદ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો હતો અને તપાસ પૂર્ણ કરી કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ કેસ સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલી ગયો હતો. લાંબી કાનૂની કાર્યવાહી અને સાક્ષીઓ તથા દસ્તાવેજી પુરાવાઓની ચકાસણી બાદ કોર્ટે મુખ્ય આરોપી કનૈયાલાલ ઉર્ફે કનુભાઈ ચૌહાણને હત્યાના ગુનામાં દોષિત ઠેરવ્યો છે. કોર્ટ દ્વારા મુખ્ય આરોપીને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. બીજી તરફ કેસમાં સંડોવાયેલા બે સહઆરોપીઓને પૂરતા અને વિશ્વસનીય પુરાવાના અભાવે શંકાનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે અને બંને સહઆરોપીઓને કોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે.

સરકારી વકીલ ગૌતમ દવેએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, પ્રોસિક્યુશન દ્વારા કેસને સાબિત કરવા માટે જરૂરી મૌખિક અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. સાક્ષીઓની જુબાની તેમજ કેસના અન્ય પુરાવાઓના આધારે મુખ્ય આરોપી સામેનો ગુનો સાબિત થતો હોવાનું રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને ગંભીર હત્યાના ગુનામાં કાયદા મુજબ યોગ્ય સજા કરવાની માગ કરવામાં આવી હતી.

આઠ વર્ષ જૂના આ ચકચારી હત્યા કેસમાં અંતે સેશન્સ કોર્ટે મુખ્ય આરોપીને દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે, જ્યારે બે સહઆરોપીઓને શંકાનો લાભ આપીને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે.

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GIRISH BODANA MURDER CASE
AHMEDABAD COURT
COURT VERDICT
LIFE IMPRISONMENT
GIRISH BODANA MURDER CASE

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