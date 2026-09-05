સુરેન્દ્રનગરના ગેડિયામાં પિતા-પુત્રના એન્કાઉન્ટરના કેસમાં DYSPએ કરેલ રિવિઝન અરજી કોર્ટે ફગાવી
હનીફ ખાનની ધરપકડ કરવા ગયેલી પોલીસ દ્વારા તેના અને 13 વર્ષના પુત્ર પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : September 5, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 3:02 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: 6 નવેમ્બર 2021ના વર્ષમાં માલવણ પોલીસ દ્વારા ગેડિયા ગામે વસવાટ કરતા હનીફ ખાન મલેકની ધરપકડ કરવા માટે પોતાના પર્સનલ વાહનો લઈને ગેડિયા ગામે પહોંચી હતી. તે દરમિયાન હનીફ ખાન અને પોલીસ વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી અને ત્યારબાદ હનીફ ખાનની ધરપકડ કરવા ગયેલી પોલીસ દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અને 13 વર્ષના પુત્ર મદીન ખાન ઉપર પણ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમગ્ર ઘટના મુદ્દે પિતા-પુત્રનું એનકાઉન્ટર કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પરંતુ ત્યારબાદ આ કેસ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો હતો અને SITની સમગ્ર કેસ તપાસ મુદ્દે રચના કરવામાં આવી હતી. જેના મુખ્ય અધિકારી તરીકે ધાંગધ્રા DySP જુગલ પુરોહિતને મૂકવામાં આવ્યા હતા.
આ કેસમાં હનીફ ખાન અને મદીન ખાનના એનકાઉન્ટર કેસમાં વકીલ દ્વારા પુરાવાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં જે સમયે ઘટના બની ત્યારે પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આત્મરક્ષણ માટે ફાયરિંગ કર્યું પરંતુ તપાસ કરવામાં આવતા અને એફએસએલ તેમજ અન્ય પુરાવાઓ મળ્યા હોવા મુદ્દે ફક્ત મૃતકો દ્વારા બોલાચાલી કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ જે ધારિયા વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. તે ધારિયા ઉપર કોઈ પણ પ્રકારના લોહીના નિશાન પણ જોવા મળ્યા ન હતા અને એફએસએલમાં પણ આ અંગે પુરવાર થયું હતું. કોર્ટ દ્વારા પીએસઆઇ વી.એન જાડેજા સહિત સાત જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓ ઉપર આ અંગે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને અંતે SITની ટીમને આદેશ આપી અને તેમના વિરોધમાં ફરિયાદ દાખલ કરાવવામાં આવી હતી.
પરંતુ ફરિયાદ દાખલ કર્યા પછી ધાંગધ્રા ડીવાયએસપી જુગલ પુરોહિત દ્વારા ચાર્જસીટ રજૂ કરવાના સ્થાને કેસમાં સમરી ભરી દેવામાં આવી હતી. ત્યારે આ અંગે વકીલ દ્વારા કોર્ટમાં ડિફેન્સ કરી અને પાટડી કોર્ટ દ્વારા આ અંગે સમરી રદ કરવામાં આવી હતી. આ સમરી પાટડી કોર્ટ દ્વારા રદ કરી અને આગળ કેસ ચલાવવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ ધાંગધ્રા DySP જુગલ પુરોહિત દ્વારા આ અંગે ધાંગધ્રા કોર્ટમાં રિવિઝન અરજી ફાઈલ કરવામાં આવી હતી. આ રિવિઝન અરજી ફાઈલ કરવામાં આવતા કોર્ટ દ્વારા બંને પક્ષોને સાંભળવામાં આવ્યા હતા અને જરૂરી પુરાવાઓ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં પુરાવાઓના આધારે ધાંગધ્રા ડીવાયએસપી દ્વારા કરવામાં આવેલી રિવિઝન અરજી કોર્ટ દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવી છે અને કેસ આગળ ચલાવવા માટેના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.
આગામી સમયગાળામાં સીસમરી રદ કરવાની રિવિઝન અરજી ફગાવવામાં આવતા, હવે કોર્ટમાં કેસ આગળ ચાલશે અને આ અંગે યોગ્ય તપાસ આગળ વધારવા પણ આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. પરંતુ આ અંગે ફરી એક વખત SITના મુખ્ય અધિકારી અને ધાંગધ્રા ડીવાયએસપી દ્વારા હાઇકોર્ટમાં જવા માટે 20 દિવસનો સમય કોર્ટ પાસે માંગવામાં આવ્યો હતો. તે સમય પણ કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવ્યો નથી અને જે પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે તેમના વિરોધમાં તાત્કાલિક ધોરણે રજૂ કરવા આદેશ આપવામાં આવ્યા છે અને ફેક એનકાઉન્ટર મામલે આગળની સુનવણી ધાંગધ્રા કોર્ટ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે.
અમને કોર્ટ પર વિશ્વાસ છે કે ન્યાય મળશે - સુહાના મલેક, મૃતકના દીકરી
2021ના વર્ષમાં પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલા એનકાઉન્ટર કેસમાં સુહાના મલેકે પોતાનો સગો ભાઈ કે જેની ઉંમર માત્ર 13 વર્ષની હતી તે મદીન ખાનનું પણ મોત નીપજવા પામી હતું તેને પણ છાતીના ભાગે ગોળી વાગી હતી. આ અંગે પિતા હનીફ ખાનને પણ ગોળી વાગવાના કારણે મોત નીપજવા પામ્યું હતું. ત્યારે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી જ ઝઝુમી રહેલા પરિવારજનોએ ધાંગધ્રા કોર્ટ દ્વારા રિવિઝન અરજી ફગાવ્યા બાદ આશા વ્યક્ત કરી હતી. અમને ન્યાયિક પ્રક્રિયા ઉપર ભરોસો છે અને કોર્ટ ઉપર પણ પૂરો વિશ્વાસ છે પિતા-પુત્રના એન્કાઉન્ટર કેસમાં ન્યાય મળશે તેઓ આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો.
કોર્ટે રિવિઝન અરજી ફગાવી - પુનિત દવે વકીલ
સમગ્ર ઘટના મુદ્દે વકીલ પુનિત દવે સાથે વાત કરવામાં આવતા તેના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ધાંગધ્રા ડીવાયએસપી જુગલ પુરોહિત દ્વારા સમરી ભરવામાં આવતા દલીલો કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે બંને બાજુના પુરાવાઓ જોઈને સમરી રદ કરી નાખી હતી અને ચાર્જસીટ રજૂ કરવા આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા. આ અંગે હવે કેસ આગળ વધી રહ્યો છે. ત્યારે ધાંગધ્રા કોર્ટમાં રિવિઝન અરજી પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી તે પણ કોર્ટ દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવી છે. હાલના તબક્કામાં કોર્ટ દ્વારા પુરાવાઓને ધ્યાને લઈને આગળ સુનવણી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આરોપી પોલીસકર્મીઓના નામ
- વી. એન. જાડેજા (તત્કાલીન પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર - PSI)
- રાજેશ સવજીભાઈ મીઠાપરા (હેડકોન્સ્ટેબલ - જેમનું તાજેતરમાં આકસ્મિક અવસાન થયેલું છે)
- કિરીટ ગણેશભાઈ સોલંકી (હેડ-કોન્સ્ટેબલ)
- દિગ્વિજયસિંહ હરદીપસિંહ ઝાલા (કોન્સ્ટેબલ)
- શૈલેષ પ્રહલાદભાઈ કથેવાડિયા (કોન્સ્ટેબલ)
- મનુ ગોવિંદભાઇ (કોન્સ્ટેબલ)
- પ્રહલાદ પ્રભુભાઈ (કોન્સ્ટેબલ)
આરોપી પોલીસકર્મીઓ સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. પણ હજુ ચાર્જસીટની રાહ જોવાઇ રહી છે. ત્યારે હવે સમગ્ર મામલો કોર્ટમાં આગળ વધી રહ્યો છે અને કોર્ટ દ્વારા પણ આ અંગે સમરી રદ કરી અને રિવિઝન અરજી પણ ફગાવી દેવામાં આવી છે. એવામાં ટૂંક સમયમાં હવે વોરંટ ઇસ્યુ થઈ શકે છે. પરિવારજનો એ પણ ન્યાય માટે કોર્ટ દ્વારા જે પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે તેને લઈ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે.
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