જામનગર: ગુજસીટોક હેઠળ પૂર્વ કોર્પોરેટર અલ્તાફ ખફી અને તેની ગેંગ સામે સકંજો, 10 આરોપીઓના 6 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર

અલ્તાફ ખફી હાલ જામનગરના વોર્ડ નંબર 12 પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યો છે, તેના અને તેની ગેંગ સામે 52 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે

Published : April 18, 2026 at 10:00 PM IST

જામનગર: શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ ડામવા માટે પોલીસ એક્શન મોડમાં છે. જામનગરના ચકચારી ગુજસીટોક (GUJCTOC) કેસમાં પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરતા પૂર્વ કોર્પોરેટર અને હાલના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અલ્તાફ ખફી અને તેના સાગરીતોનો જેલમાંથી કબ્જો મેળવી કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા. અદાલતે આ મામલે મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત 10 આરોપીઓના આગામી 23 એપ્રિલ 2026 સુધીના એટલે કે 6 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

​રાજકીય માહોલ વચ્ચે પોલીસની કડક કાર્યવાહી

​વિશેષ બાબત એ છે કે, પૂર્વ કોર્પોરેટર અલ્તાફ ખફી હાલ જામનગરના વોર્ડ નંબર 12 પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યો છે. ચૂંટણીના ગરમાવા વચ્ચે જ પોલીસની આ કડક કાર્યવાહીથી સ્થાનિક રાજકારણમાં પણ ખળભળાટ મચી ગયો છે. અલ્તાફ ખફી અને તેની ગેંગ સામે અગાઉ પણ અનેક ગંભીર ફરિયાદો ઉઠી હતી, પરંતુ હવે ગુજસીટોક એક્ટ હેઠળ સકંજો કસાતા ગેંગના સાગરીતોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

​ગુનાહિત ઇતિહાસ: અલ્તાફ ખફી અને અસલમ ખીલજી ગેંગ

​પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, જામનગરમાં દહેશત ફેલાવતી બે મુખ્ય ટોળકીઓ સક્રિય હતી: એક, અલ્તાફ ગફાર ખફી ગેંગ અને બીજી, અસલમ કરીમ ખીલજી ગેંગ. ​આ બંને ટોળકીઓ જમીન પચાવી પાડવી, ખંડણી ઉઘરાવવી, ધાક-ધમકી આપવી અને મારામારી જેવી અનેક અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, એકલા અલ્તાફ ખફી ગેંગ સામે કુલ 52 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. આ આંકડો જ દર્શાવે છે કે આ ગેંગ શહેરની શાંતિ હણવા માટે કેટલી હદે સક્રિય હતી.

​કોર્ટ કાર્યવાહી અને રિમાન્ડ

​પોલીસે અગાઉ ધરપકડ કરાયેલા અને હાલ જેલમાં રહેલા અલ્તાફ ખફી સહિતના આરોપીઓનો ટ્રાન્સફર વોરંટના આધારે કબ્જો લીધો હતો. ત્યારબાદ તેમને કડક સુરક્ષા વચ્ચે કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી. તપાસનીશ અધિકારીઓની દલીલોને ગ્રાહ્ય રાખી કોર્ટે 10 આરોપીઓના 23 એપ્રિલ સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. રિમાન્ડ દરમિયાન પોલીસ આ ગેંગના આર્થિક વ્યવહારો, હથિયારો અને અન્ય ગુનાહિત કાવતરાઓ વિશે ઊંડી પૂછપરછ કરશે.

​ત્રણ આરોપીઓ હજુ પણ ફરાર

​આ સમગ્ર પ્રકરણમાં પોલીસ હજુ પણ વધુ તપાસ કરી રહી છે. મુખ્ય આરોપીઓ ઝડપાઈ ગયા હોવા છતાં, આ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા અન્ય ૩ આરોપીઓ હાલ ફરાર છે. પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો આ ફરાર શખ્સોને ઝડપી પાડવા માટે ઠેર-ઠેર દરોડા પાડી રહી છે. આગામી દિવસોમાં આ કેસમાં વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

