અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં રાજદીપ સિંહ જાડેજાને મળ્યા જામીન, 84 દિવસ બાદ જેલમાંથી બહાર આવશે

અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં રાજદીપ સિંહના શરતી જામીન મંજૂર થતા 84 દિવસ બાદ જેલમાંથી બહાર આવશે.

અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં રાજદીપ સિંહ જાડેજાને મળ્યા જામીન
અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં રાજદીપ સિંહ જાડેજાને મળ્યા જામીન (ETV Bharat Gujarat)
ETV Bharat Gujarati Team

January 23, 2026

રાજકોટ: અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં રાજદીપસિંહ જાડેજાના શરતી જામીન મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. રાજદીપ સિંહ છેલ્લા 84 દિવસથી જેલમાં બંધ હતો. ગોંડલ કોર્ટે જામીન મંજૂર કરતા તે હવે જેલમાંથી બહાર આવશે.

રાજદીપસિંહ જાડેજાના જામીન મંજૂર

અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસ અને હનીટ્રેપના કેસમાંમાં આરોપી રાજદીપ સિંહ જાડેજાને ગોંડલની એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટે 50,000ના બોન્ડ પર શરતી જામીન પર મુક્ત કર્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ સરેન્ડર થયેલા આરોપીની ચાર્જશીટ બાદની આ પ્રથમ જામીન અરજી કોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખી છે. ગોંડલ એડિશનલ સેશન્જ જજ હેમાંગ અશ્વિનભાઇ ત્રિવેદીની કોર્ટે એક મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં અમિત ખુંટ આપઘાત કેસના આરોપી રાજદીપસિંહ જાડેજાની રેગ્યુલર જામીન અરજી મંજૂર કરી છે.

અમિત ખૂંટ આપઘાત કેસમાં રાજદીપ સિંહ જાડેજાને મળ્યા જામીન (ETV Bharat Gujarat)

બનાવની વિગત જોઇએ તો મૃતક અમિત ખૂંટને કથિત રીતે હનીટ્રેપમાં ફસાવી, ખોટી પોક્સોની ફરિયાદ દાખલ કરાવી આત્મહત્યા માટે મજબૂર કરવાના ગુનામાં (BNSની કલમ 108,61(2) હેઠળ રાજદીપ સિંહ વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઇ હતી. સરકાર પક્ષે દલીલ કરી હતી કે અગાઉની અદાવત રાખીને એક સુનિયોજિત કાવતરાના ભાગરૂપે આ ગુનો આચરવામાં આવ્યો છે અને સાક્ષીઓને ફોડવાની ભીતિ છે.

જોકે, બચાવ પક્ષના વકીલ યુ.આર. દવેએ દલીલ કરી હતી કે ચાર્જશીટ ફાઈલ થઈ ચુકી છે અને કેસના અન્ય સહ-આરોપીઓ જેવા કે દિનેશ પાતર, પૂજાબેન અને અતાઉલ મણીયારને અગાઉ જામીન મળી ચૂક્યા છે તેથી 'પેરીટી' (સમાનતા)ના આધારે અરજદારને પણ જામીન મળવા જોઈએ. વધુમાં, સુસાઈડ નોટના હસ્તાક્ષર અંગે પણ શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.

ગોંડલ કોર્ટે રાજદીપ સિંહ જાડેજાના શરતી જામીન મંજૂર કર્યા
ગોંડલ કોર્ટે રાજદીપ સિંહ જાડેજાના શરતી જામીન મંજૂર કર્યા (ETV Bharat Gujarat)

કોર્ટે બન્ને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ નોંધ્યું હતું કે, "જામીન એ નિયમ છે અને જેલ અપવાદ છે." આરોપીની ઉંમર 27 વર્ષ છે અને તપાસ પૂર્ણ થઇ ચાર્જશીટ રજૂ થઇ ગઇ હોવાથી ટ્રાયલ લાંબી ચાલે તેમ હોય આરોપીને કસ્ટડીમાં રાખવા યોગ્ય નથી. કોર્ટે લાદેલી મુખ્ય શરતોમાં જણાવ્યું હતું કે આરોપીએ 50,000ના બોન્ડ રજૂ કરવા તેમજ 1 એપ્રિલ 2026 સુધી રાજકોટ જિલ્લાની હદ ના છોડવી અને સાક્ષીઓનો સંપર્ક કરવો નહીં કે પુરાવા સાથે ચેડા કરવા નહીં. આ ઉપરાંત આરોપીએ પાસપોર્ટ જમા કરાવવો અને ટ્રાયલ દરમિયાન નિયમિત હાજર રહેવું.

AMIT KHUNT CASE GONDAL
RAJDEEP SINGH JADEJA BAIL
GONDAL SESSIONS COURT
RAJDEEP SINGH JADEJA GRANTS BAIL

સંપાદકની પસંદ

