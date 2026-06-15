19 વર્ષ જૂના કેસમાં ગ્રામ્ય કોર્ટનો ચુકાદો: ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ દોષિત પણ જેલ નહીં, 30 હજાર વળતર ચૂકવવા આદેશ
કોન્સ્ટેબલે ચાલકને ઊભા રહેવાનો ઈશારો કર્યો હતો, પરંતુ બાઇકચાલક નહીં અટકે તેવી આશંકા થતાં કોન્સ્ટેબલે પોતાની પાસે રહેલું નોટપેડ તેની તરફ ફેંક્યું હતું.
Published : June 15, 2026 at 9:08 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્ય અદાલતે 19 વર્ષ જૂના એક અનોખા કેસમાં મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. ટ્રાફિક ચેકિંગ દરમિયાન હેલ્મેટ વગરના બાઇકચાલકને રોકવા માટે તેની તરફ નોટપેડ ફેંકનાર નિવૃત્ત ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ લાલજી મકવાણાને કોર્ટે દોષિત ઠેરવ્યા છે. જોકે, આરોપીની ઉંમર, સેવા અને અન્ય સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે જેલની સજા ફટકારી નથી, પરંતુ ફરિયાદીને 30 હજાર રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો છે.
આ સમગ્ર ઘટના 19 નવેમ્બર 2007ના રોજ અમદાવાદના શિવરંજની ચાર રસ્તા પાસે બની હતી. તે સમયે ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ લાલજી મકવાણા ફરજ પર હતા. એક બાઇકચાલક પોતાની બહેનને પાછળ બેસાડીને પસાર થઈ રહ્યો હતો અને તેણે હેલ્મેટ પહેર્યું ન હતું. પ્રોસિક્યુશનના જણાવ્યા અનુસાર, કોન્સ્ટેબલે તેને ઊભા રહેવાનો ઈશારો કર્યો હતો, પરંતુ બાઇકચાલક નહીં અટકે તેવી આશંકા થતાં કોન્સ્ટેબલે પોતાની પાસે રહેલું નોટપેડ તેની તરફ ફેંક્યું હતું.
નોટપેડ સીધું બાઇકચાલકના ચહેરા પર વાગ્યું હતું. જેના કારણે તેણે બાઇક પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો અને બાઇક સ્લીપ થતાં ચાલક તથા તેની બહેન બંને રોડ પર પટકાયા હતા. અકસ્માતમાં બાઇકચાલકના ચશ્મા તૂટી ગયા હતા અને તેની આંખમાં પણ ઈજા પહોંચી હતી. ત્યારબાદ ફરજ પર રહેલા અન્ય પોલીસકર્મીએ તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યો હતો.
ઘટનાના બીજા જ દિવસે બાઇકચાલકે ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસ તપાસ બાદ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને લાંબી ટ્રાયલ બાદ અદાલતે કોન્સ્ટેબલને હુમલો કરવા બદલ દોષિત જાહેર કર્યા છે.
ફરિયાદી પક્ષના વકીલ આર.જે. શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે, ટ્રાફિક નિયમનોનો અમલ કરાવતી વખતે પણ પોલીસ અધિકારીઓએ કાયદાની મર્યાદામાં રહીને કામગીરી કરવી જરૂરી છે. આ કેસમાં ભોગ બનનાર વ્યક્તિને ઇજા પહોંચી હતી અને લાંબા કાનૂની સંઘર્ષ બાદ અદાલતે તેને વળતર આપવાનો આદેશ કર્યો છે, જે ન્યાયની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય છે.
ચુકાદો આપતા એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટે નોંધ્યું હતું કે, આરોપી હાલમાં નિવૃત્ત છે, ઘટનાના સમયની અને હાલની ઉંમર, પરિવારની જવાબદારીઓ, કેસના સંજોગો અને ભવિષ્ય પર થનારી અસર જેવા તમામ પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રોબેશન ઓફ ઓફેન્ડર્સ એક્ટ, 1958 હેઠળ રાહત આપવી યોગ્ય ગણાય છે.
અદાલતે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, જેલની સજા કરતાં ભોગ બનનાર વ્યક્તિને યોગ્ય વળતર આપવાથી ન્યાયનો હેતુ વધુ સારી રીતે પૂર્ણ થશે. તેથી કોન્સ્ટેબલને જેલ મોકલવાને બદલે ફરિયાદીને 30 હજાર રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ રકમ અદાલતમાં જમા કરાવવાની રહેશે.
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