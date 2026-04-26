વેડિંગ પહેલા વોટિંગ, જામનગર, અરવલ્લી, જેતપુરમાં લગ્નના તાંતણે બંધાતા પહેલા વર-વધુએ કર્યુ મતદાન

આજે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે નવયુગલો પણ આ લોકશાહીના પર્વમાં ભાગ લેવાથી બાકાત રહ્યાં ન્હોતા.

వేడింగ పహేలా వోటింగ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 26, 2026 at 10:11 AM IST

Updated : April 26, 2026 at 10:50 AM IST

જામનગર, અરવલ્લી: લોકશાહીના પર્વ માં વહેલી સવારથી મતદાન શરૂ થયું છે, ત્યારે અરવલ્લીના મેઘરજ નગરમાં વર કન્યાએ મતદાન કર્યુ હતું. આજે લગ્નગ્રંથીથી જોડાનાર યુગલે પહેલા મતદાન પછી લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો જેની સૌ કોઈ સરાહના કરી રહ્યાં છે.

જામનગર, રાજકોટના જેતપુર, અરવલ્લીના મેઘરજ સહિતના અન્ય જિલ્લાઓમાંથી એવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જે લોકશાહીના પર્વને વધુ મજબૂત અને મહત્વપૂર્ણ સાર્થક કરે છે.

వరరాజా మతదాన కరવા పహોంచ્યા

અરવલ્લી જિલ્લામાં મેઘરજના રખાપુર મતદાન મથકે એક વરરાજા પોતાના શણગારેલી કાર સાથે મતદાન મથકે પહોંચ્યા હતાં. લગ્ન પહેલા વરરાજાએ મત આપી મતદાનને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. લોકો વધુમાં વધુ મતદાન કરે તે માટે વરરાજા નીતિન પંચાલે સૌ કોઈને અપીલ કરી હતી.

મેઘરજમાં લગ્નના તાંતણે બંધાતા પહેલાં મતદાન

તો બીજી તરફ મેઘરજ નગરમાં અન્ય એક યુગલે પણ આજે લગ્નગ્રંથીથી જોડાતા પહેલા મતદાનને મહત્વતા આપી છે, મેઘરજના પાર્થ સુથાર અને દિયા સુથારે મતદાન કરીને જાગૃત નાગરિકની ફરજ બજાવી હતી, બંનેના આજે લગ્ન છતાં મતદાન કરીને બંને કપલે અન્ય મતદારોને મતદાન કરવા અપીલ કરી હતી.

રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકાના ડેડરવા ગામે લગ્ન પહેલા અવની દુધાત્રા નામની દુલ્હન મતદાન મથકે પહોંચી હતી અને મતદાન કર્યુ હતું, લગ્નના શુભ મુહૂર્ત પહેલા મતદાનને પ્રાથમિકતા આપી મતદાન પ્રત્યેની સામાજીક જવાબદારી નિભાવી છે.

વરરાજા હીરેન સુરેશભાઈ પટેલે લગ્ન પૂર્વે મતદાન કર્યું, લગ્ન પ્રસંગ વચ્ચે પવિત્ર લોકશાહીની ફરજને પ્રાથમિકતા આપી, સચિનના તલંગપુર ગામે જાન જતી હોવા છતાં જાન પ્રસ્થાન થાય તે પહેલાં મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો, વોર્ડ નંબર 13ના દશેરા ટેકરી વિસ્તારમાં આંગણવાડી ખાતે વરરાજા હીરેન પટેલે મતદાન કર્યું, રેલ રાહત કોલોનીના મતદાન મથક પર વરરાજાએ અન્યને પણ પ્રેરણા આપી.

