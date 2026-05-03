વ્યાજખોરો પાસેથી ₹52 લાખનું સોનું પરત મળતા દંપતીએ પોલીસના ઓવારણા લીધા, સુરેન્દ્રનગરમાં ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા
છેલ્લા 8 વર્ષથી વ્યાજખોરોના અસહ્ય ત્રાસ નીચે જીવતા અને આત્મહત્યાના ઉંબરે ઉભેલા એક પરિવાર માટે પોલીસ દેવદૂત બનીને આવી હતી.
Published : May 3, 2026 at 12:42 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: કહેવાય છે કે 'પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર છે', આ સૂત્રને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુએ સાર્થક કરી બતાવ્યું છે. છેલ્લા 8 વર્ષથી વ્યાજખોરોના અસહ્ય ત્રાસ નીચે જીવતા અને આત્મહત્યાના ઉંબરે ઉભેલા એક પરિવાર માટે પોલીસ દેવદૂત બનીને આવી હતી. માત્ર 6 કલાકના ટૂંકા ગાળામાં પોલીસે વ્યાજખોરો પાસેથી 35 તોલા સોનું પરત અપાવી પરિવારને નવો જન્મ આપ્યો છે. ભોગ બનનાર મહિલાએ SPને રાખડી બાંધવાનું વચન આપી 'ભાઇએ મામેરૂં ભર્યું' હોવાનો અહેસાસ વ્યક્ત કર્યો ત્યારે આખી કચેરીનો સ્ટાફ હરખના આંસુએ રડી પડ્યો હતો.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
બનાવની વિગત જોઇએ તો, સુરેન્દ્રનગરની જેપી શેરીમાં રહેતા એક પરિવારે 8 વર્ષ પહેલા જરૂરિયાત હોવાથી ઝાલાભાઇ મેપાભાઇ બામભા અને હિતેશભાઇ સતાભાઇ ખરગીયા પાસેથી 3 લાખ રૂપિયા ઉછીના લીધા હતા. આ રકમના બદલામાં પરિવારે અત્યાર સુધીમાં 18 લાખ રૂપિયા વ્યાજ પેટે ચૂકવી દીધા હતા, તેમ છતાં વ્યાજખોરોની ભૂખ સંતોષાઇ નહોતી. વ્યાજખોરોએ દંપત્તી પાસેથી તેમના લગ્નનું 35 તોલા સોનું (અંદાજિત કિંમત 52 લાખ) પણ પડાવી લીધું હતું અને વધુ 20 લાખની પઠાણી ઉઘરાણી ચાલુ રાખી હતી.
વ્યાજખોરોના ત્રાસથી કંટાળીને આ દંપતી પોતાના બે માસૂમ બાળકો સાથે આત્મહત્યા કરવા નીકળ્યું હતું. જોકે, આ બાબતની જાણ થતાં જ પોલીસ તેમને SP ઓફિસ લઈ આવી હતી. જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુ સમક્ષ જ્યારે દંપતી રજૂઆત કરવા પહોંચ્યું ત્યારે તેઓ ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડી પડ્યા હતા. SPએ શાંત્વના આપી તેમની પૂરી આપવીતી સાંભળી હતી અને તરત જ એક્શનમાં આવ્યા હતા.
સુરેન્દ્રનગર સીટી પોલીસ દ્વારા વ્યાજખોર ઝાલાભાઇ મેપાભાઇ બાંભા અને હિતેશ ખરગીયાની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને છ કલાકમાં તેમને પોલીસ સ્ટેશનથી એસપી ઓફિસે લઇ જવામાં આવ્યા હતા જ્યાં પોલીસવડા દ્વારા કાયદાનું ભાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. કાયદાનું ભાન થતા જ વ્યાજખોરો નરમ પડ્યા હતા અને માત્ર 6 કલાકમાં પોલીસે 52 લાખની કિંમતનું 35 તોલા સોનું રિકવર કરી પીડિત પરિવારને પરત સોંપ્યું હતું.
"પરિવાર મારી ઓફિસમાં આવીને રડવા લાગ્યો. આત્મહત્યા કરવા સિવાય કાંઈ બચ્યું ના હોવાની વેદના ઠાલવી આશ્વાસન આપી અને માત્ર 6 કલાકમાં 35 તોલા સોનું રિકવર કરી વ્યાજ માફિયાઓ સામે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે." પ્રેમસુખ ડેલું, સુરેન્દ્રનગર પોલીસવડા
સોનું પરત મળતા પીડિત પૂજાબેન ગમારા ભાવુક થઇ ગયા હતા અને તેમણે SPના ઓરણા લઇ કહ્યું કે, "તમે આજે ભાઇ તરીકેની ફરજ નિભાવી છે, હવેથી દર રક્ષાબંધને હું તમને રાખડી બાંધવા આવીશ." આ દ્રશ્ય જોઇ ત્યાં હાજર રહેલા પોલીસ અધિકારીઓની આંખો પણ ભીની થઇ ગઇ હતી. છેલ્લા 8 વર્ષથી જે ન્યાય માટે પરિવાર ભટકતો હતો, તે ન્યાય ખાખીએ માત્ર 6 કલાકમાં અપાવીને માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
"મને ન્યાય મળ્યો છે, હું તમને સાહેબ રાખડી બાંધીશ અને મારા ભાઈએ આજે ફરી મામેરું ભર્યું એવો અહેસાસ થયો છે." પૂજાબેન ગમારા, પીડિત
સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લા પોલીસ વડાએ અપીલ કરી હતી કે અન્ય કોઇ પણ પરિવાર વ્યાજખોરોના ત્રાસનો ભોગ બન્યો હોય તો ડર્યા વગર પોલીસનો સંપર્ક કરે, તો ઝડપથી રિસ્પોન્સ મળશે અને કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
