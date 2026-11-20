રાજકોટમાં જસદણમાં ધોકાના ઘા મારીની દંપતીની હત્યા, દારૂના નશામાં પિતરાઈએ જ ભાઈ-ભાભીનો જીવ લીધો
ઘટનાની જાણ થતા જ આટકોટ પોલીસે આરોપીને સકંજામાં લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
Published : November 20, 2026 at 10:43 PM IST
રાજકોટ: જસદણ પંથકના જંગવડ ગામમાંથી ચકચારી ડબલ મર્ડરની ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં દારૂના નશામાં એક શખ્સે ધોકાના ઘા મારી પોતાના જ બે કુટુંબીની હત્યા કરી નાખી છે. આ હુમલામાં પરિવારની બે મહિલાઓને પણ ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. ઘટનાની જાણ થતા જ આટકોટ પોલીસે આરોપીને સકંજામાં લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મૃતક દંપતીના મૃતદેહને પીએમ માટે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક પ્રકાશભાઈ ઘોડકીયા (ઉ.વ. 35) અને તેમના પત્ની વિલાસબેન ઘોડકીયા (ઉ.વ. 32) પર તેમના જ મોટા બાપુના દીકરા અશોક ઉર્ફે સુડા ગોબરભાઈ ઘોડકીયાએ લાકડાના મોટા ધોકા વડે હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં વિલાસબેનનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે ગંભીર રીતે ઘવાયેલા પ્રકાશભાઈનું રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. આ ઉપરાંત પરિવારની બે મહિલા લાભુબેન જેન્તીભાઈ ઘોડકીયા અને પુરીબેનને પણ માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે, જેઓ હાલ સારવાર હેઠળ છે.
આ અંગે આટકોટ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવનાર લાભુબેન જેન્તીભાઈ ઘોડકીયાએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ પરિવાર સાથે જંગવડના લીંબડા ચોકમાં રહે છે. તેમને એક દીકરો અને એક દીકરી છે. તેમના પતિ ત્રણ ભાઈઓ છે, જેમાં સૌથી મોટા રમેશભાઈ, વચેટ તેમના પતિ અને સૌથી નાના મૃતક પ્રકાશભાઈ હતા. બધા ભાઈઓ અલગ-અલગ રહે છે.
ફરિયાદ મુજબ, ગઈકાલ તા. 19/11/2026ના રોજ બપોરે સાડા ત્રણ વાગ્યાની આસપાસ તેમના પાડોશી લાલજીભાઈ બાવળીયાની દીકરી ઈલાનો ફોન તેમના મોબાઈલ પર આવ્યો હતો અને તેમના દીકરા વ્રજે કહ્યું હતું કે, તે તેના પ્રકાશ કાકા સાથે હનુમાનજીના મંદિરે સપ્તાહમાં જાય છે. હનુમાનજીનું મંદિર ગામથી દૂર અને રોડ પર હોવાથી બીક લાગતા લાભુબેન તેમના દીકરા વ્રજને લેવા માટે દિયર પ્રકાશભાઈના ઘરે ગયા હતા. ત્યાં બારણું ખખડાવતા દેરાણી વિલાસબેન બહાર આવ્યા હતા, તે જ સમયે આરોપી અશોક ઉર્ફે સુડો હાથમાં મોટો લાકડાનો ધોકો લઈને ત્યાં આવી ગયો હતો અને મોટેથી ગાળો બોલવા લાગ્યો હતો.
લાભુબેન અને વિલાસબેને ગાળો બોલવાની ના પાડતા આરોપીએ ઉશ્કેરાઈને કહ્યું હતું કે, "આજે તમને બધાને મારી નાખવા છે." તેમ કહી તેણે હાથમાં રહેલો લાકડાનો ફાડો લાભુબેનના માથા પર મારવા પ્રયાસ કર્યો હતો. લાભુબેને ડાબો હાથ આડો કરતા હથેળીમાં ઈજા થઈ હતી અને બીજો ઘા માથાની ડાબી બાજુએ વાગતા લોહી નીકળવા લાગ્યું હતું. વિલાસબેન વચ્ચે પડતા તેમને પણ માથામાં ધોકાના ઘા માર્યા હતા. બંનેની રાડ સાંભળી પ્રકાશભાઈ ઘરની અંદરથી બહાર આવતા આરોપીએ તેમને પણ માથામાં જેમ ફાવે તેમ ધોકા મારવાનું શરૂ કર્યું હતું. પ્રકાશભાઈ અને વિલાસબેન જમીન પર પડી ગયા હતા.
તે સમયે ભત્રીજા ભુપતભાઈની પત્ની પુરીબેન વચ્ચે પડતા તેમને પણ માથામાં ઘા મારી જમીન પર પાડી દીધા હતા. ત્યારબાદ મોટા જેઠ રમેશભાઈ આવી જતા આરોપી ત્યાંથી નાસી ગયો હતો.
ઈજાગ્રસ્તોને ગામના હિતેષભાઈ ઓટો રીક્ષા અને હાર્દિકભાઈ ઈકો ગાડીમાં આટકોટની કેડીપી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્યાંથી પ્રકાશભાઈ અને પુરીબેનને વધુ સારવાર માટે રાજકોટ રીફર કરવામાં આવ્યા હતા. લાભુબેનને માથામાં ડાબા કાન ઉપર ત્રણ ટાંકા આવ્યા છે. જ્યારે વિલાસબેનને માથામાં ગંભીર ઈજા થતા ફરજ પરના ડોક્ટરે તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. બાદમાં સારવાર દરમિયાન પ્રકાશભાઈનું પણ મોત નીપજ્યું હતું.
ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવ્યું છે કે, અગાઉ તેઓ કાકાજી સસરા લઘરાભાઈ ઘોડકીયાના મકાનમાં રહેતા હતા ત્યારે પણ આરોપી અશોક અવારનવાર માથાકૂટ કરતો, ગાળો આપતો અને મારી નાખવાની ધમકી આપતો હતો. આ ત્રાસથી કંટાળીને તેઓએ મકાન ખાલી કરી ભાડે રહેવા જવું પડ્યું હતું. ગઈકાલે ગાળો બોલવાની ના પાડવાનો ખાર રાખી આરોપીએ આ હુમલો કર્યો હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
આ અંગે DySP નવીન ચક્રવર્તીએ કહ્યું કે, જંગવડ ગામે પ્રકાશભાઈના મકાનમાં અશોકભાઈ ભાડે રહેતો હતો. એને અનેકવાર મકાન ખાલી કરવા બાબતે વાત કરી હતી, પરંતુ અશોક મકાન ખાલી કરતો ન હતો અને પ્રકાશભાઈના ઘરે આવી ગાળા ગાળી કરવા માંડ્યો હતો. પ્રકાશભાઈના પત્ની વિલાસ બેને તેને ગાળો બોલવાની ના પાડતા તેના પર લાકડાના ટોકા વડે માર માર્યો હતો. જેમાં વિલાસબેન નીચે પડી જતા પ્રકાશભાઈએ બૂમાબૂમી કરતા આસપાસના લોકો ત્યાં એકઠા થઈ ગયા હતા. જો કે અશોકે આસપાસના લોકો પર પણ લાકડાના ધોકા વડે હુમલો કર્યો હતો. જેમાં વિલાસબેનને અને અન્ય ત્રણ લોકોને જસદણની કેડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ ત્યાં વિલાસબેનનું ડોક્ટરે તપાસતા તેનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. જ્યારે વધુ સારવાર માટે પ્રકાશભાઈ અને અન્ય બે મહિલાઓને રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં પ્રકાશભાઈનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ પામ્યું હતું. હાલ તો અશોકને પોલીસે પકડી પાડ્યો છે અને બધું પૂછપરછ હાથ ધરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, મૃતક પ્રકાશભાઈ અને વિલાસબેનના બે વર્ષ પહેલા જ લગ્ન થયા હતા. પ્રકાશભાઈ હીરા ઘસવાનું કામ કરતા હતા અને ત્રણ ભાઈઓમાં સૌથી નાના હતા. એક સાથે પરિવારના બે સભ્યોની હત્યાથી પરિવારમાં ભારે આક્રંદ છવાયો છે. આટકોટ પોલીસે આરોપી અશોક ઉર્ફે સુડાની અટકાયત કરી ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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