નવસારીમાં વિદેશ મોકલવાના 9 લોકો સાથે છેતરપિંડી, મુંબઈ એરપોર્ટ પરથી મહિલાની અટકાયત

નવસારીના એક દંપતીએ વિદેશ જવા ઇચ્છુક 9 જેટલા લોકોને ખોટા વિઝા આપીને લાખોની છેતરપિંડી કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

વિદેશ મોકલવાના બહાને કરોડોની છેતરપિંડી
વિદેશ મોકલવાના બહાને કરોડોની છેતરપિંડી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 8:04 PM IST

નવસારી: નવસારીમાં વિદેશ મોકલાવાની લાલચ આપી કરવામાં આવેલી મોટી વિઝા ઠગાઈનો મામલો સામે આવ્યો છે. વિઝા મળ્યાના ખોટા લેટર આપનારા પટેલ દંપતીમાંથી પત્ની નાવિકા વિવેક પટેલની મુંબઈ એરપોર્ટ પરથી અટકાયત કરવામાં આવી છે.

ઠગબાજ દંપતીએ લંડન જવા ઇચ્છુક 9 જેટલા લોકોને ખોટા વિઝા આપીને લાખોની છેતરપિંડી કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. હાલ આ મામલે પોલીસ ઉંડી તપાસ કરી રહી છે.

નવસારીના દંપતી લાખો રૂપિયા લઈને અનેક લોકોને નકલી વિઝા પધરાવ્યા

પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ નવનીત પટેલ અને નાવિકા વિવેક પટેલે વિદેશ મોકલી આપવાની ખાતરી આપતા 9 લોકો પાસેથી 22 લાખ રૂપિયાથી વધુની રકમ લીધી હતી. પરંતુ તેમને ખોટા વિઝા આપ્યા બાદ દંપતી દેશમાંથી ફરાર થઈ ગયું હતું. આ અંગે નવસારીના એક ભોગ બનનાર વ્યક્તિએ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

મુંબઈ એરપોર્ટ પરથી અટકાયત કરીને આરોપી નાવિકા વિવેક પટેલને નવસારી લવાઈ
મુંબઈ એરપોર્ટ પરથી અટકાયત કરીને આરોપી નાવિકા વિવેક પટેલને નવસારી લવાઈ

ફરિયાદ બાદ પોલીસે બંને સામે રેડ કોર્નર નોટિસ જાહેર કરી હતી. ત્યારબાદ નાવિકા પટેલ મુંબઈ એરપોર્ટ પર ઉતરતા જ ઈમિગ્રેશન દ્વારા અટકાવવામાં આવી અને નવસારી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં લાવવામાં આવી. જ્યારે આ સમગ્ર છેતરપિંડીનો માસ્ટરમાઈન્ડ માનવામાં આવતો તેનો પતિ નવનીત પટેલ હજુ સુધી પોલીસ પકડથી દૂર છે.

નવસારી ટાઉન પોલીસ દ્વારા આરોપીને ઝડપી વધુ તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. પોલીસ હવે આ વિઝા ઠગ દંપતી સાથે અન્ય સંડોવાયેલા લોકો પણ તપાસ કરી રહી છે.

એસ.કે.રાય, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી
એસ.કે.રાય, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી

'ફરિયાદી વૈશાલીબેન દીપકભાઈ પારેખની ફરિયાદના આધારે આરોપીઓ વિવેકકુમાર પટેલ અને નાવિકા પટેલ ફરિયાદી અને ફરિયાદમાં સામેલ 28 લોકો પાસે એક કરોડ 33.96 હજાર રૂપિયા રકમ મેળવી ઠગાઈ કરવાના ઇરાદે.વિઝા મેળવવા બાબતે ખોટા બનાવટી સ્પોન્સર લેટર બનાવીને એનો ઉપયોગ કરીને અને એમ્બેસીમાં મૂકીને સબમિટ કરાવીને તેના વિઝા રિજેક્ટ કરાવી દસ વર્ષ માટે બેન્ડ કરાવ્યા હતા. આમ પૂર્વ આયોજિત કાવતરું રચીને વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડી ફરિયાદી અને 28 લોકો સાથે કરી હતી. આ બાબતનો ગુનો નવસારી ટાઉન પોલીસમાં નોંધાયો છે. જેમાં આરોપી નાવિકા પટેલની અટક કરવામાં આવી છે, અને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે' - એસ.કે.રાય, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી

