દેશનો પ્રથમ સિંહ અંડરપાસ તૈયાર: રાજુલા-પીપાવાવ રેલવે લાઇન પર સિંહોની સુરક્ષામાં ઐતિહાસિક પગલું
પીપાવાવથી ઢસા સુધીના રેલવે વિસ્તારમાં કુલ પાંચ અંડરપાસનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : June 22, 2026 at 4:32 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં ગીર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વસવાટ કરતા એશિયાટિક સિંહોની સુરક્ષા માટે રેલવે વિભાગે એક ઐતિહાસિક પગલું ભર્યું છે. અગાઉ રાજુલા, કુંડલા, પીપાવાવ સહિતના વિસ્તારોમાં ટ્રેનની અથડામણથી અનેક સિંહોના મોતની ઘટનાઓ બની હતી. આ દુઃખદ ઘટનાઓને પગલે વન વિભાગ અને રેલવે તંત્રે ગંભીરતાથી વિચારણા કરી અને તેના પરિણામે દેશનો પ્રથમ વિશેષ "સિંહ અંડરપાસ" તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
પીપાવાવથી ઢસા સુધીના રેલવે વિસ્તારમાં કુલ પાંચ અંડરપાસનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ગીર અને બૃહદ ગીર વિસ્તાર વિશ્વમાં એશિયાટિક સિંહોનું એકમાત્ર કુદરતી નિવાસસ્થાન છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સિંહોની વસ્તી વધતાં તેઓ જંગલની બહારના વિસ્તારોમાં પણ વધુ અવરજવર કરતા જોવા મળે છે. ખાસ કરીને રાજુલા, સાવરકુંડલા, વીજપડી, લીલીયા અને પીપાવાવ વિસ્તાર સિંહોના મહત્વપૂર્ણ વસવાટ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે.
મુખ્ય મુદ્દાઓ:
- ગીર વિશ્વમાં એશિયાટિક સિંહોનું એકમાત્ર કુદરતી નિવાસસ્થાન છે
- સિંહો હવે જંગલની બહાર પણ વધુ અવરજવર કરે છે
- રેલવે ટ્રેક પાર કરતી વખતે અકસ્માતનું જોખમ હતું
- વન્યજીવોને કુદરતી માર્ગ પૂરો પાડવામાં મદદરૂપ
- ટ્રેન અને વન્યજીવો વચ્ચે અથડામણની સંભાવના ઘટશે
- "શૂન્ય અકસ્માત" અભિયાનને વેગ મળશે
- વન્યજીવ સંરક્ષણ માટે દેશનો મોડેલ પ્રોજેક્ટ બની શકે છે
પીપાવાવ પોર્ટથી ઢસા સુધીના રેલવે ટ્રેકની આસપાસ સિંહોની અવરજવર વધુ હોવાથી ટ્રેન અકસ્માતનું જોખમ સતત રહેતું હતું. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવેના ભાવનગર મંડળે રાજ્ય સરકાર અને વન વિભાગના સંકલનથી ઢસા-રાજુલા અને રાજુલા-પીપાવાવ રેલવે ખંડના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં વિશેષ અંડરપાસ બનાવવાની યોજના અમલમાં મૂકી છે.
કુલ પાંચ સંવેદનશીલ સ્થળો પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી બે સ્થળે અંડરપાસનું નિર્માણ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે અને બાકીના ત્રણ સ્થળે કામગીરી ઝડપથી ચાલી રહી છે. આશરે રૂ. 9.42 કરોડના ખર્ચે અમલમાં મૂકવામાં આવેલા આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય હેતુ સિંહો સહિત અન્ય વન્યજીવોને સુરક્ષિત રીતે અવરજવર કરવા માટે માર્ગ પૂરો પાડવાનો છે.
આ અંડરપાસના કારણે સિંહ, દીપડા, નીલગાય, ચીતલ અને અન્ય વન્યપ્રાણીઓ રેલવે ટ્રેકની નીચેથી સુરક્ષિત રીતે પસાર થઈ શકશે અને ટ્રેક પર આવવાની સંભાવનામાં ઘટાડો થશે.
ભાવનગર મંડળના રેલ પ્રબંધક દિનેશ વર્માએ જણાવ્યું કે, "ભાવનગર મંડળ રેલવે સુરક્ષા સાથે સાથે પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને વન્યજીવ સુરક્ષાને પણ સમાન પ્રાથમિકતા આપી રહ્યું છે."
આ નવીન પહેલ ભારતીય રેલવે માટે પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ બની રહેશે. વન વિભાગ, રેલવે અને સ્થાનિક પ્રશાસનના સંકલિત પ્રયાસોથી આ યોજના વન્યજીવ સંરક્ષણમાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન સાબિત થશે.
વન્યજીવ નિષ્ણાતોના મતે આ પહેલ માત્ર સિંહોની સુરક્ષા સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને વિકાસ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પણ એક સારો પ્રયાસ છે. આ યોજના આગામી સમયમાં દેશના અન્ય વન્યજીવ વિસ્તારો માટે પણ મોડેલ બની શકે છે.