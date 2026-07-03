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સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સની મોટી કાર્યવાહી, દેશભરમાં સાયબર ફ્રોડ ચલાવતું 'મ્યુલ એકાઉન્ટ' રેકેટ ઝડપાયું

આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા બેંક ખાતાઓ સામે દેશભરમાં 253 સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાઈ છે, જેમાં અંદાજે 161 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે

આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા બેંક ખાતાઓ સામે દેશભરમાં 253 સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાઈ છે, જેમાં અંદાજે 161 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે
આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા બેંક ખાતાઓ સામે દેશભરમાં 253 સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાઈ છે, જેમાં અંદાજે 161 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 3, 2026 at 9:40 PM IST

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ગાંધીનગર: સાયબર ગુનાઓ સામે ગુજરાત CID ક્રાઇમના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ને વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે. ઓપરેશન "મ્યુલ હન્ટ 2.0" અંતર્ગત અમદાવાદ અને સુરતમાંથી ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ ખોલીને દેશભરમાં કરોડો રૂપિયાની ઓનલાઈન છેતરપિંડીને અંજામ આપ્યો હતો.

દેશભરમાં 253 સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો સાથે સંલિપ્ત

તપાસ દરમિયાન ખુલાસો થયો છે કે, આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા બેંક ખાતાઓ સામે દેશભરમાં 253 સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાઈ છે, જેમાં અંદાજે 161 કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ભાવનગર જિલ્લા સહકારી બેંક હેકિંગ કેસમાં પણ સુરતમાંથી બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓએ બેંક ખાતાઓ મારફતે હેકિંગથી મળેલી રકમને અલગ-અલગ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરીને ગેરકાયદેસર નાણાંની હેરફેર કરી હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા બેંક ખાતાઓ સામે દેશભરમાં 253 સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો નોંધાઈ છે, જેમાં અંદાજે 161 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે (ETV Bharat Gujarat)

"ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0" અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 55 આરોપીઓની ધરપકડ

આ મામલે સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ SP ડૉ. રાજદીપસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, સાયબર ગુનાઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા "મ્યુલ એકાઉન્ટ" સમગ્ર સાયબર ક્રાઇમ નેટવર્કની સૌથી મહત્વની કડી છે. આવા ખાતાઓ શોધી કાઢીને તેના સંચાલકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. "ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0" અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 55 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમની સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતાઓ દ્વારા રૂ. 802 કરોડથી વધુની સાયબર છેતરપિંડી દેશભરમાં નોંધાઈ છે. સામાન્ય નાગરિકોએ પોતાના બેંક ખાતા કોઈપણ વ્યક્તિને ભાડે, કમિશન પર કે લાલચમાં આપવાના નહીં અને શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહાર અંગે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવાની અપીલ પણ તેમણે કરી હતી. આ સમગ્ર નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા અન્ય આરોપીઓની પણ શોધખોળ ચાલુ છે .

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