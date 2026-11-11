સુરેન્દ્રનગરઃ ચોટીલામાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર, બે દિવસમાં એક લાખથી વધુ ભક્તોએ કર્યા દર્શન
દિવાળીના તહેવારોમાં છેલ્લા બે દિવસમાં જ યાત્રાધામ ચોટીલામાં એક લાખથી વધુ ભક્તોએ માતાજીના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવ્યું હતું.
Published : November 11, 2026 at 7:44 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ નૂતન વર્ષની શુભ શરૂઆત સાથે જ સમગ્ર રાજ્યના ધાર્મિક સ્થળોએ ભક્તોનો ધસારો જોવા મળ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું સૌથી પ્રખ્યાત યાત્રાધામ ચોટીલા ખાતે બે દિવસમાં એક લાખથી વધુ ભક્તો દ્વારા માતાજીના ખાસ દર્શન કરવામાં આવ્યા છે. દર્શન માટે આવતા યાત્રિકો માટે વિશેષ પ્રકારની મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
મા ચામુંડાના દર્શને ઉમટ્યા અસંખ્ય ભક્તો
ચોટીલા માતાજી મંદિર વિસ્તારમાં ભક્તિભાવનો માહોલ છવાયો છે. જય ચામુંડાના જયઘોષ સાથે ભક્તોએ માતાજીનો આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. ભક્તો માતાજીના ચરણોમાં નારિયેળ, ફૂલ અને પ્રસાદ ચઢાવી પોતાના પરિવાર માટે સુખ, સમૃદ્ધિ અને આરોગ્યની પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા. નવા વર્ષની શરૂઆત માતાના આશીર્વાદથી કરવા માટે અનેક ભક્તો પરિવાર સાથે ચોટીલાની યાત્રા પર નીકળ્યા હતા.
છેલ્લા બે દિવસમાં એક લાખથી વધુ ભક્તો દ્વારા મા ચામુંડા માતાજીના દર્શન કરી અને ધન્યતા અનુભવવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાંથી ભક્તો માતાજીના સાનિધ્યમાં પહોંચ્યા છે. ખાસ કરીને બેસતું વરસ અને બીજનું સૌથી વધુ મહત્વ રહેલું હોય છે. આ બંને દિવસે મંદિરમાં ભારે ભક્તોની ભીડ જોવા મળી હતી અને વહેલી સવારે 3:30 વાગ્યેથી લઈ અને મોડી સાંજ સુધી મંદિર ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું હતું. તહેવાર સમયે મંદિરમાં અલગ અલગ ધાર્મિક કાર્યક્રમનો પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા વિશેષ સુવિધા
ચોટીલા સ્થિત ચામુંડા માતાના મંદિરે ભક્તજનોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી. નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસથી જ માતાજીના દર્શન કરવા માટે રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં ચોટીલાના ડુંગર પર પહોંચ્યા હતા. આ તરફ એક હજાર પગથિયાં ચડીને માતાજીના દર્શન માટે જતા યાત્રિકો માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા તેમજ ભોજન અને રહેવા સહિતની સુવિધાઓ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે.
સુરક્ષા દળો, પોલીસ કર્મચારીઓ અને સ્વયંસેવકો દ્વારા વ્યવસ્થાને સુચારુ રાખવામાં આવી હતી. પાણી, આરામ અને આરોગ્ય સેવાઓ માટે પણ યોગ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ચોટીલાના ચામુંડા માતાનું મંદિરે દર વર્ષે લાખો ભક્તો માઈના દર્શન કરવા આવે છે. નૂતન વર્ષના પવિત્ર પ્રસંગે અહીં આવેલ ભક્તોએ આત્મિક શાંતિનો અનુભવ કર્યો હતો. નવા વર્ષે રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓ તેમજ અન્ય શહેરો અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરતથી ભક્તો માતાના દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા હતા. શ્રદ્ધા અને ભક્તિના માહોલ સાથે થઈ હતી, મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા પાણી તેમજ ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.
ભક્તોની સલામતી માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત
ચોટીલા મંદિરના મુખ્ય મહંત અમૃતગિરી ગોસ્વામીએ ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે, ભક્તો માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા અને અન્ય રહેવા જમવા શહીતની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત આવતા દર્શનાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાને લઈ અને મંદિર પરિસરમાં 500થી વધુ સીસીટીવી કેમેરાઓ લગાવવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત 300 થી વધુ હોમગાર્ડ જવાનો જીઆરડી જવાનો અને પોલીસ સ્ટાફનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. યાત્રિકો સહેલાઈથી માતાજીના દર્શન કરી શકે અને ધન્યતા અનુભવેથી અંગેના પ્રયત્ન મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
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