સોમનાથમાં ભક્તિનો સૈલાબઃ દિવાળીના વેકેશનમાં દર્શન માટે ઉમટ્યું માનવ મહેરામણ
નવું વર્ષ શરૂ થતા જ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથમાં દાદાના દર્શન માટે લાખો ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા.
Published : November 12, 2026 at 7:36 PM IST
સોમનાથઃ દિવાળી, નૂતન વર્ષ અને ભાઈબીજના પવિત્ર તહેવારોની રજાઓ દરમિયાન પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે દેશભર માંથી શ્રદ્ધાળુઓનો ભારે પ્રવાહ ઉમટી રહ્યો છે. દિવાળીના વેકેશનમાં સોમનાથ ધામ જાણે ભક્તિના રંગે રંગાયું હોય તેવા દૃશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. સતત પાંચમા દિવસે પણ સોમનાથ મંદિર ખાતે ભક્તોનો માનવ મહેરામણ ઉમટ્યો હતો. વહેલી સવારથી જ દાદા સોમનાથના દર્શન માટે હજારોની સંખ્યામાં યાત્રિકો પહોંચતાં મંદિર પરિસર ભક્તોથી ઉભરાઈ ગયું હતું.
દિવાળીના તહેવારો પૂર્ણ થયા બાદ પણ યાત્રિકોની સંખ્યામાં કોઈ ઘટાડો જોવા મળ્યો નથી. નૂતન વર્ષ અને ભાઈબીજના પર્વ નિમિત્તે પરિવારજનો સાથે ધાર્મિક પ્રવાસે નીકળેલા શ્રદ્ધાળુઓએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શનને પ્રાથમિકતા આપી હતી. ગુજરાત સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી તેમજ વિદેશમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ સોમનાથ ધામ પહોંચ્યા હતા. વહેલી સવારથી જ મંદિરના દર્શન માર્ગ પર ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ ભગવાન સોમનાથના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી ધન્યતા અનુભવી હતી.
જય સોમનાથના નાદથી ગૂંજ્યું ધામ
સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં દિવસભર ભક્તોની ભારે અવરજવર જોવા મળી હતી. ભક્તો ભગવાન ભોળાનાથના દર્શન કરવા માટે આતુર જોવા મળ્યા હતા. 'જય સોમનાથ' અને 'હર હર મહાદેવ'ના ગગનભેદી નાદથી સમગ્ર સોમનાથ ધામ શિવમય બની ગયું હતું. અનેક શ્રદ્ધાળુઓએ પરિવાર સાથે દર્શન કરી પૂજા-અર્ચના કરી હતી. તહેવારોની રજાઓમાં સોમનાથની મુલાકાતે આવેલા પ્રવાસીઓ માટે આ ધાર્મિક યાત્રા યાદગાર બની રહી હતી.
સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટનું વિશેષ આયોજન
તહેવારોના દિવસોમાં સોમનાથ ખાતે યાત્રિકોની સંખ્યામાં મોટો વધારો થતો હોવાથી શ્રદ્ધાળુઓને દર્શન કરવામાં કોઈ અગવડતા ન પડે તે માટે સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં આવતા ભક્તોને વ્યવસ્થિત રીતે દર્શનનો લાભ મળી રહે, દર્શન માર્ગ પર ભીડનું યોગ્ય સંચાલન થાય અને યાત્રિકોની અવરજવર સુગમ રહે તે માટે વ્યવસ્થાઓ પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે.
મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા યાત્રિકોની સુવિધા અને વ્યવસ્થાપનને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી દૂરદૂરથી આવતા શ્રદ્ધાળુઓ શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં ભગવાન સોમનાથના દર્શન કરી શકે. તહેવારો દરમિયાન યાત્રિકોની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર વ્યવસ્થાને સુચારુ રાખવા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
સોમનાથમાં ધાર્મિક પ્રવાસનને મળ્યો વેગ
દિવાળીના વેકેશન દરમિયાન સોમનાથમાં માત્ર મંદિર જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર યાત્રાધામમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધી છે. દેશના અલગ-અલગ વિસ્તારો માંથી આવતા પ્રવાસીઓ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન સાથે દરિયા કિનારા અને આસપાસનાં પ્રવાસન સ્થળોની પણ મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. જેના કારણે સોમનાથમાં ધાર્મિક આસ્થા સાથે પ્રવાસન પ્રવૃત્તિઓમાં પણ તેજી જોવા મળી રહી છે.
સતત પાંચ દિવસથી યાત્રિકોનો અવિરત પ્રવાહ અને હજારોની સંખ્યામાં ભક્તોની હાજરી એ સોમનાથ મહાદેવ પ્રત્યેની અતૂટ શ્રદ્ધા અને આસ્થાનું જીવંત ઉદાહરણ બની છે. દિવાળીના મીની વેકેશનમાં સોમનાથ ધામમાં સર્જાયેલો ભક્તિનો માહોલ અને 'જય સોમનાથ'ના નાદથી ગુંજતું મંદિર પરિસર યાત્રિકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
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