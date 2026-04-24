જુનાગઢમાં 28 એપ્રિલે જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની મતગણતરી: 10 કેન્દ્રો પર થશે ગણતરી
Published : April 24, 2026 at 9:41 AM IST
જુનાગઢ: આગામી 26 એપ્રિલે જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો, 9 તાલુકા પંચાયતોની 158 બેઠકો, કેશોદ નગરપાલિકાની 36 બેઠકો તેમજ બાટવા નગરપાલિકાના એક વોર્ડની એક બેઠક પર મતદાન યોજાવાનું છે. ત્યારબાદ 28 એપ્રિલે મતગણતરી હાથ ધરાશે.
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતો તથા નગરપાલિકાની મતગણતરી માટે જિલ્લામાં કુલ 10 અલગ-અલગ મતગણતરી કેન્દ્રોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે તે તાલુકા સાથે સંકળાયેલી જિલ્લા પંચાયતની બેઠકોની મતગણતરી તાલુકા મથકે જ કરવામાં આવશે.
જુનાગઢ તાલુકા:
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની બિલખા, ડુંગરપુર, મજેવડી અને વડાલ બેઠકો સાથે જુનાગઢ તાલુકા પંચાયતની મતગણતરી જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના ફાર્મ મશીનરી અને પાવર ઇજનેરી વિભાગ ખાતે કરવામાં આવશે.
વંથલી તાલુકા:
વંથલી તાલુકામાં આવતી જિલ્લા પંચાયતની ધંધુસર, કણજા અને શાપુર બેઠકો સાથે વંથલી તાલુકા પંચાયતની મતગણતરી માણાવદર રોડ પર આવેલી સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કોલેજ ખાતે થશે.
માણાવદર તાલુકા:
માણાવદર તાલુકામાં આવતી જિલ્લા પંચાયતની કોયલાણા, મટીયાણા અને સરદારગઢ બેઠકો સાથે માણાવદર તાલુકા પંચાયતની મતગણતરી મહાદેવીયા રોડ પર આવેલી લાયન્સ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ ખાતે કરવામાં આવશે.
વિસાવદર તાલુકા:
વિસાવદર તાલુકામાં આવતી જિલ્લા પંચાયતની કાલસારી, મોટી મોણપરી અને સરસઈ બેઠકો સાથે વિસાવદર તાલુકા પંચાયતની મતગણતરી જુનાગઢ રોડ પર માંડાવડ ખાતે આવેલા વી.ડી. પટેલ શૈક્ષણિક સંકુલ ખાતે થશે.
ભેસાણ તાલુકા:
ભેસાણ તાલુકાની ભેસાણ અને ચુડા બેઠકો સાથે ભેસાણ તાલુકા પંચાયતની મતગણતરી સરકારી વિનયન કોલેજ ખાતે હાથ ધરાશે.
મેંદરડા તાલુકા:
મેંદરડા તાલુકાની સાસણ અને મેંદરડા જિલ્લા પંચાયત બેઠકો સાથે સમગ્ર તાલુકા પંચાયતની મતગણતરી આલીદ્રા રોડ પર આવેલા આઈ.ટી.આઈ. ખાતે કરવામાં આવશે.
માળિયા હાટી તાલુકા:
માળિયા હાટી તાલુકામાં આવેલી જિલ્લા પંચાયતની અમરાપુર, ગીર ગડુ, જૂથળ, કુકસવાડા અને માળિયા બેઠકો સાથે તાલુકા પંચાયતની તમામ બેઠકોની મતગણતરી ગડોદર રોડ પર આવેલા આઈ.ટી.આઈ. માળિયા હાટી ખાતે થશે.
કેશોદ તાલુકા:
કેશોદ તાલુકાની અગતરાઈ, અજાબ, બાલાગામ અને મેસવાણ જિલ્લા પંચાયત બેઠકો સાથે કેશોદ તાલુકા પંચાયતની મતગણતરી આદર્શ નિવાસી શાળા, માંગરોળ રોડ ખાતે કરવામાં આવશે.
કેશોદ નગરપાલિકાની મતગણતરી તાલુકા સેવા સદનના કોન્ફરન્સ રૂમ (બીજા માળે) ખાતે હાથ ધરાશે.
માંગરોળ તાલુકા:
માંગરોળ તાલુકાની મકતુપુર, માંગરોળ, ઓજી, મેખડી અને શીલ જિલ્લા પંચાયત બેઠકો સાથે માંગરોળ તાલુકા પંચાયતની મતગણતરી એમ.એન. કંપાણી આર્ટ્સ એન્ડ એ.કે. શાહ કોમર્સ કોલેજ, માંગરોળ ખાતે 28મી એપ્રિલે યોજાશે.
આ તમામ મતગણતરી કેન્દ્રો પર કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા સાથે મતગણતરીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
